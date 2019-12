Tottenham prépare le déménagement de janvier pour le défenseur de West Ham Issa Diop alors que Jose Mourinho cherche des renforts défensifs

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a identifié le défenseur de West Ham, Issa Diop, en remplacement du défenseur central Jan Vertonghen, selon des informations.

Le Français a encore trois ans et demi sur son contrat au London Stadium et on pense que les Hammers hésitent à le vendre.

. – .

West Ham serait réticent à le vendre

Les chefs de Lilywhite devront mettre la main à la poche s'ils veulent signer le joueur de 22 ans le mois prochain, Sky Sports rapportant que West Ham le valorise à plus de 50 millions de livres sterling.

Il y a 18 mois, Diop a rejoint le club est londonien de Toulouse en Ligue 1 pour 22 M £.

Mourinho a sa première chance de faire des ajouts à son équipe de Tottenham en janvier et il n'a pas caché son admiration pour le défenseur central, le qualifiant auparavant de «monstre» alors qu'il était à la tête de Manchester United.

. – .

Mourinho est un grand fan de Diop

Cela est venu après que les Hammers aient battu les Red Devils la saison dernière.

Sur Diop, Mourinho a déclaré: «Il a eu un match fantastique.

"Félicitations au scout qui a trouvé un enfant de 21 ans, Diop – un monstre qui a dominé les duels."

potentiel

Pochettino n'exclut pas de déménager dans un autre club de Premier League malgré les liens des Spurs

DERNIER

Nouvelles d'Arsenal en direct: Arteta dans le combat contre Everton, Ljungberg snobs Ozil

offres

Nouvelles de Man United en direct: l'agent Raiola fait le point sur Pogba, les signatures de janvier sont attendues

dernier

Liverpool News Live: Les Reds veulent Havertz, la mise à jour de Van Dijk et la constitution de la Coupe du monde des clubs

GAMEDAY

Premier League en direct: Man City vs Leicester en vedette dans la couverture de talkSPORT samedi

sans but

Cardiff et Preston jouent une impasse dans le coup d'envoi anticipé du championnat

tirage au sort

Ancelotti et Arteta regardent Everton et Arsenal s'affronter dans une impasse morne

POTINS

Man United manque à Minamino, les éclaireurs de West Ham découvrent Flamengo et Auba veut sortir

Pas les bienvenus

Les fans d'Arsenal allument AFTV et affrontent l'hôte alors que la police s'implique à Everton

RÉACTION

Ancelotti "l'un des meilleurs managers de tous les temps" – mais a-t-il raison pour Everton?

Cependant, Mourinho est toujours prêt à lier Vertonghen à un nouvel accord au Tottenham Hotspur Stadium alors que le joueur de 32 ans ne parvient toujours pas à prolonger son séjour dans le nord de Londres.

Vendredi, Toby Alderweireld a signé un nouveau contrat avec les Spurs qui le maintiendra au club jusqu'en 2023 et Mourinho souhaite que son coéquipier belge suive son exemple.

.