Tottenham prévoit de vendre à terme Harry Kane pour 227 millions de dollars

▲ Si cela devait arriver, la signature de l’attaquant anglais (à droite) serait la plus chère de l’histoire pour vaincre celle de Neymar.Photo Jam Media

De l’écriture

Journal La Jornada

Lundi 13 avril 2020, p. 2

La crise due à la pandémie du nouveau coronavirus a conduit To-ttenham à proposer la vente de son attaquant vedette Harry Kane pour le chiffre de 227 millions d’euros (mde), ce qui ferait de lui le joueur le plus cher de l’histoire par temps qui va alléger les finances des Spurs.

Daniel Levy, président de To-ttenham, envisage de vendre les droits du football de Kane à la fois à cause de la crise financière après Covid-19 et à cause de l’énorme dette que le club doit pour la construction de son stade et des signatures récentes, a assuré le journal britannique Daily Mail. .

Il a noté que plusieurs personnes souhaitaient acheter Kane, comme Manchester United, mais en raison de la situation financière actuelle des clubs, il n’est pas certain que les Reds Devils accepteront de payer un tel montant.

Si la vente se confirmait à 227 millions, Kane dépasserait Neymar, le joueur le plus cher de l’histoire, qui a été signé en 2017 par le PSG en échange de 222 millions.

Kane a récemment ouvert la porte pour quitter Tottenham: «J’adore les Spurs, je les aimerai toujours, mais j’ai toujours dit que si je ne sens pas que nous allons dans la bonne direction, je suis prêt à partir. Je ne suis pas quelqu’un qui y reste juste pour le plaisir. Je suis un joueur ambitieux, je veux devenir un joueur de haut niveau ».

La vente de Kane permettrait à Tottenham d’alléger ses dettes, après que la construction du nouveau stade – évalué à 1 136 millions de dollars – soit devenue un lourd fardeau. De plus, selon les médias, le club doit 725 kilos de matériel pour le travail et une partie des dédicaces des joueurs.

Dans l’éventualité où Kane quitterait l’équipe, un espace serait ouvert pour le Mexicain Raúl Jiménez, qui est considéré comme l’un des favoris de José Mourinho pour arriver sur le campus.

Pendant ce temps, Jérôme Rothen, ancien footballeur du Paris Saint-Germain, a révélé que le Real Madrid avait un accord presque finalisé pour signer le français Kylian Mbappé, le jeune attaquant de l’équipe parisienne, bien que les négociations soient interrompues par la pandémie.

Je sais par des sources que ce que Kylian Mbappé a fait au Real Madrid a été presque entièrement fait. Le contrat de l’attaquant avec le PSG ne sera en aucun cas prolongé. Le club a accepté de se séparer de lui cet été. C’est une question de temps, a-t-il assuré.

.