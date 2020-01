Tottenham subit un nouveau coup de blessure alors que Moussa Sissoko est exclu pendant trois mois après avoir subi une opération au genou

Les blessures de Tottenham continuent de monter après l’annonce que le milieu de terrain Moussa Sissoko sera mis à l’écart jusqu’en avril après avoir subi une opération au genou.

Le joueur de 30 ans a raté le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup à Middlesbrough ce week-end, la Premier League confirmant mardi qu’il est depuis passé sous le couteau.

Moussa Sissoko face à un sort sur la touche

Les dernières nouvelles sont un coup dur pour le patron des Spurs, Jose Mourinho, qui est déjà sans un certain nombre de joueurs clés ayant perdu le talisman Harry Kane à cause d’une déchirure des ischio-jambiers.

Kane a subi sa blessure lors de la défaite 1-0 en Premier League à Southampton le jour du Nouvel An, le problème de genou de Sissoko se produisant également à St Mary’s.

“Après une évaluation clinique et des scans, Moussa Sissoko a subi aujourd’hui (mardi) une intervention chirurgicale au ligament collatéral médial du genou droit”, indique un communiqué de Tottenham.

“L’international français a subi la blessure lors de notre match contre Southampton, lui faisant manquer notre récent match nul de la FA Cup à Middlesbrough.

«Notre personnel médical surveillera le rétablissement de Moussa avant qu’il ne commence sa rééducation en vue de reprendre l’entraînement début avril.»

Après avoir entamé son mandat à Tottenham avec trois victoires successives, Mourinho a vu son équipe perdre le même nombre de matchs depuis.

Les défaites contre deux de ses anciens clubs – Manchester United et Chelsea – ainsi que la défaite des Saints et un revers de 3-1 en Ligue des champions au Bayern Munich ont vu l’élan de la nomination de Mourinho s’estomper.

Ajoutez à cela les tirages à Norwich, la partie inférieure de la Premier League, et à côté du championnat Middlesbrough en FA Cup et les Spurs ont du mal à se former.

Cela n’a pas été aidé par les derniers revers de Kane et Sissoko, Mourinho n’ayant pas non plus pu faire appel au capitaine et gardien de premier choix Hugo Lloris, à la signature estivale Tanguy Ndombele et à l’arrière-pair Danny Rose et Ben Davies.

