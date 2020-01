Tottenham survit à la peur, Newcastle en toute sécurité, Coventry thrash League One rivalise avec Bristol Rovers

Tottenham et Newcastle ont assuré leur place au quatrième tour de la FA Cup avec des victoires contre Middlesbrough et Rochdale respectivement.

Les deux équipes de Premier League ont marqué des buts précoces pour rendre leurs nuits plus confortables après avoir eu besoin de rejouer à domicile pour progresser.

. – .

Erik Lamela a marqué le deuxième but de Tottenham contre Middlesbrough

Giovani Lo Celso a mis les Spurs 1-0 contre Middlesbrough à la troisième minute au Tottenham Hotspur Stadium.

Tomas Mejias a tenté de jouer une balle rapide de la défense, mais il est allé directement à Lo Celso, qui a trouvé le coin inférieur avec une frappe clinique.

Les Spurs ont doublé leur avance à la 15e minute quand Erik Lamela a creusé la défense de Boro et a caressé la cloche avec l’extérieur du pied.

Tottenham n’a pas ajouté de buts supplémentaires à ses deux premières frappes, mais contrôlait Middlesbrough à la pause.

L’équipe de Jose Mourinho avait l’air à l’aise en seconde période mais a gaspillé plusieurs occasions de mettre le match hors de vue.

Boro a obtenu un but à la 83e minute grâce à George Saville pour donner aux Spurs une fin nerveuse, mais ils ont tenu à passer au tour suivant.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Manchester United vs Wolves (mercredi, 19 h 45) – talkSPORT

Fulham vs Middlesbrough (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Watford vs Tottenham (samedi, 12h30) – talkSPORT

Arsenal vs Burnley (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Newcastle vs Chelsea (samedi, 17h30) – talkSPORT

Newcastle a pris un bon départ contre Rochdale avec deux buts dans les 20 premières minutes.

Eoghan O’Connell a donné la tête aux Magpies à la 17e minute avec un but contre son camp, avant que Matty Longstaff n’a ajouté la deuxième trois minutes plus tard.

Miguel Almiron a ajouté le troisième de Newcastle à la 26e minute pour mettre fin à tout espoir que Rochdale avait de faire le quatrième tour.

Joelinton a mis fin à son attente de 20 matchs pour un deuxième but à Newcastle quand il a converti un centre bas de la droite à la 82e minute.

C’était le premier but du Brésilien à St James’s Park et a donné aux Magpies une avance inégalée de 4-0 sur Rochdale.

Rochdale a marqué une consolation tardive quatre minutes après le but de Joelinton grâce à Jordan Williams, qui a tiré une frappe hors de la base du poteau.

. – .

Miguel Almiron et Matt Ritchie célèbrent un but à Newcastle

Ailleurs, Maxime Biamou a marqué deux fois lorsque Coventry a battu ses rivaux de Ligue 1 à Bristol City à domicile.

Biamou a marqué un but dans chaque mi-temps avec Josh Pask également sur la feuille de match.

Résultats complets des rediffusions du troisième tour de la FA Cup de mardi

Blackpool 0-2 Reading

Coventry 3-0 Bristol Rovers

Newcastle 4-1 Rochdale

Shrewsbury 1-0 Bristol City

Tranmere P-P Watford

Tottenham 2-1 Middlesbrough

.