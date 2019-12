Tottenham terminera au-dessus de Chelsea et terminera la saison dans le top quatre, affirme Harry Redknapp avant le derby de Londres

Harry Redknapp a mis de côté les allégeances familiales et fait pencher Tottenham pour terminer plus haut sur la table de la Premier League que Chelsea et mettre fin à la campagne dans les quatre premiers cette saison.

Les rivaux de Londres s'affronteront ce week-end, et cela pourrait s'avérer être une bataille cruciale pour les deux clubs alors qu'ils se battent pour la qualification de la Ligue des champions.

Ce sera également un énorme test des références managériales de Frank Lampard, face à son ancien manager sous lequel il a remporté deux titres de Premier League à Stamford Bridge.

Le patron de Tottenham Mourinho se heurte à son ancien joueur de Chelsea Frank Lampard lors du derby de Londres dimanche

Chelsea fera le court voyage vers le stade Tottenham Hotspur dimanche assis au-dessus des hôtes de la table, mais sur une pire forme, après avoir remporté une seule victoire de leurs cinq matchs de championnat.

Pendant ce temps, les Spurs ont remporté quatre victoires sur cinq et une victoire à domicile les verra prendre la place des Bleus en quatrième position et les hommes de Frank Lampard se glisseront en cinquième.

Avant le choc de Londres ce week-end, les hôtes de Sports Breakfast, Alan Brazil et Ray Parlour, débattaient de ceux qui finiront en tête de la Premier League cette saison.

Et l'ancien manager des Spurs, Redknapp, n'a aucun doute.

"Je dis depuis le départ de Pochettino et l'arrivée de Mourinho, je pensais simplement qu'avec l'équipe de Tottenham, ils pourraient courir et faire partie des quatre premiers", a-t-il déclaré vendredi.

«Ce groupe de joueurs a été massivement sous-performant, ils ont traversé un sort terrible, mais je sentais qu'ils pouvaient aller courir et faire partie des quatre premiers, et je pense toujours qu'ils le feront.

«Je ne peux pas les voir se classer parmi les quatre premiers à la fin de la saison.

Tottenham a remporté cinq de ses sept matchs depuis que Jose Mourinho a pris ses fonctions de manager

«Ils ont d'excellents joueurs offensifs et d'excellentes options pour l'avenir – Harry Kane, Heung-min Son, Lucas Moura et Dele Alli sont de retour en forme. Ils sont excitants.

«Je pense toujours qu'ils ont besoin d'un peu de peaufinage et je suis sûr que Mourinho en apportera un sur deux lorsque le moment sera venu.

"Mais pour le moment, ils ont une équipe qui, je pense, est assez bonne pour faire partie des quatre premiers. Je serais déçu s'ils ne terminaient pas en Ligue des Champions cette saison avec ce groupe.

"Et si Frank place Chelsea parmi les quatre premiers, ce serait une belle réussite compte tenu de ce qu'il a repris."

Redknapp a également poussé les Spurs à remporter les trois points dimanche et pense que l'équipe de Mourinho sera tout simplement trop forte pour l'équipe de Chelsea de son neveu Lampard.

"Ce sera un grand match dimanche, je ne peux pas attendre", a-t-il ajouté.

«Bien que je pense qu'ils ont eu de la chance le week-end dernier contre les Wolves, Tottenham a pris un peu de forme.

"Ils ont un groupe fantastique de joueurs, leur avant-quatrième est bon comme tout, et je pense que ce sera un match difficile pour Chelsea.

"Tottenham sera certainement favori."

