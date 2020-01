Tottenham tient des pourparlers à Llorente, Man Utd est prêt pour une offre de 43 M £ pour Dembele, Leeds a proposé à Andre Gray

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les plus gros potins des journaux de lundi et en ligne…

Tottenham a eu des “discussions difficiles” sur la signature éventuelle de Fernando Llorente, l’attaquant espagnol qui n’a quitté les Spurs qu’à la fin de la saison dernière. Llorente, qui fêtera ses 35 ans le mois prochain, a été signé par Napoli l’été dernier après l’expiration de son contrat à Tottenham, mais les Londoniens du Nord le voudraient selon lui, car Jose Mourinho vise un remplaçant pour le blessé Harry Kane. Napoli eux-mêmes espèrent signer un nouvel attaquant avant la fermeture de la fenêtre de janvier, ils sont donc prêts à laisser Llorente partir pour libérer de l’espace dans leur équipe. (RAI, via AreaNapoli)

Manchester United a préparé une offre initiale de 43 M £ pour l’attaquant lyonnais Moussa Dembele. Les Red Devils sont à la recherche d’un avant-centre avec Marcus Rashford face à un sort sur la touche en raison d’une blessure, et ils semblent avoir renouvelé leur intérêt de longue date pour l’ancien as celtique Dembele, 23 ans. Il a été repéré par Man United le week-end dernier et le club a préparé sa candidature, qui sera soumise prochainement. (FootMercato)

Arsenal aurait signé un accord pour signer Layvin Kurzawa à l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain cet été. L’arrière gauche de la France devrait rejoindre la révolution d’Arsenal de Mikel Arteta lors d’un transfert gratuit avant la saison 2020/21. Kurzawa a moins de six mois restant sur son contrat actuel et est tombé en disgrâce au Parc des Princes, et un mouvement de janvier a été envisagé. Cependant, il semble maintenant qu’il verra plutôt son contrat en France avant de rejoindre les Gunners pour un contrat de cinq ans. – HISTOIRE COMPLÈTE

. – .

Kurzawa semble prêt à s’associer à Arsenal avant la saison 2020/21

«Solskjaer est une fraude! – Un fan de Man United abandonne son abonnement et se place sur la liste d’attente de Liverpool

Leeds a eu l’opportunité de signer l’attaquant de Watford Andre Gray ce mois-ci avec Marcelo Bielsa lorgnant un nouvel attaquant. Arsenal a coupé court au prêt d’Eddie Nketiah à Elland Road au début du mois et Bielsa veut faire appel à un avant-centre pour le remplacer. Les Hornets ont depuis offert Gray à Leeds, mais leurs demandes financières peuvent empêcher tout mouvement. Watford aurait des frais de prêt de 2 millions de livres sterling pour Gray, alors qu’ils insistent pour que Leeds paie intégralement son salaire de 80 000 livres sterling par semaine. (Football Insider)

Newcastle se rapproche de la signature de Nabil Bentaleb, l’ancien milieu de terrain de Tottenham. Le jeune homme de 25 ans se serait rendu en Angleterre pour subir un examen médical à Newcastle avant un transfert à Schalke à St James’s Park. L’accord devrait être un prêt avec les Magpies ayant la possibilité d’acheter Bentaleb tout au long de son séjour sur Tyneside. (Bild)

Frank Lampard a refusé d’exclure Chelsea de la décision de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani. Le frappeur uruguayen Cavani a remis une demande de transfert officielle au PSG, et l’Atletico Madrid aurait attendu dans les coulisses pour recruter le joueur de 32 ans. Chelsea est en mesure de signer en janvier après que son interdiction de transfert FIFA à deux fenêtres a été levée par le Tribunal arbitral du sport, et Lampard n’a pas atténué ses liens avec Cavani, affirmant qu’il est un “grand joueur”. (Métro)

Les loups se sont approchés pour signer Daniel Podence, le milieu de terrain offensif des Olmpiakos. Une offre de 26 millions de livres sterling aurait été soumise par la première division de Podence, 24 ans, qui a marqué cinq buts en 27 matchs cette saison. Jorge Mendes représente actuellement Podence et il devrait arriver bientôt en Grèce pour aider à conclure l’accord. (Sport 24)

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

West Brom vs Stoke (lundi, 20h) – talkSPORT 2

Portsmouth vs Scunthorpe (mardi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Tranmere vs Watford (jeudi, 19 h 45) – talkSPORT

Sunderland vs Doncaster (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Brentford vs Leicester (samedi, 12 h 45) – talkSPORT

Southampton vs Tottenham (samedi, 15h) – talkSPORT

Hull vs Chelsea (samedi, 17h30) – talkSPORT

Manchester City vs Fulham (dimanche, 13h) – TalkSPORT

Tranmere ou Watford vs Manchester United (dimanche, 15h) – TalkSPORT

Shrewsbury vs Liverpool (dimanche, 17h) – talkSPORT

Les loups auraient également présenté une offre pour l’international espagnol du Dinamo Zagreb, Dani Olmo. Tottenham veut également le milieu de terrain offensif, 21 ans, mais des rapports en Croatie indiquent qu’une offre de 21 millions de livres sterling vient de Molineux plutôt que du nord de Londres. Olmo a également été lié à Milan et à Barcelone, après avoir passé sept ans dans la célèbre académie La Masia de ce dernier. (Sprotske Novosti)

Liverpool envisage de déménager en janvier pour le prodige portugais Pedro Brazao. Brazao, 17 ans, joue actuellement pour Nice et est présenté comme une star du futur, et l’équipe de Jurgen Klopp garde un œil sur lui. Liverpool pourrait se déplacer pour amener Brazao à Anfield ce mois-ci, comme leur troisième signature en janvier après Takumi Minamino et Joe Hardy. (RMC Sport)

Bruno Fernandes serait “désespéré” de quitter le Sporting Lisbonne et de déménager à Manchester United en janvier. Les discussions sont au point mort sur le passage du milieu de terrain portugais à Old Trafford, United et Sporting n’ayant pas encore trouvé d’accord sur les frais. Des rapports au Portugal suggèrent que l’accord est maintenant dans la balance, tandis que d’autres rapports dimanche ont affirmé que l’accord pourrait être conclu avec United refusant de débourser le prix demandé de 68 millions de livres sterling du Sporting. Mais il est maintenant affirmé que toutes les parties sont toujours prêtes à conclure un accord pour le jeune de 25 ans avant la fermeture du mercato. – HISTOIRE COMPLÈTE

.