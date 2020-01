Tottenham travaille sur le contrat avec Gareth Bale, Bruno Fernandes rejoint Man Utd cette semaine, Liverpool poursuit Benfica Wonderkid

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de dimanche et en ligne…

Manchester United espère achever le transfert de Bruno Fernandes cette semaine après que le Sporting Lisbonne, à court de liquidités, ait réduit leurs demandes. L’accord semble s’être effondré il y a seulement quelques jours, mais les négociations sont de retour pour la dernière semaine du mercato. – HISTOIRE COMPLÈTE

Tottenham travaille jour et nuit sur un accord permanent qui verrait le retour de Gareth Bale au club du Real Madrid avant la date limite de transfert de cette semaine. Les Spurs ont entamé des pourparlers avec le Real Madrid sur la signature de leur ancienne superstar, avec Jose Mourinho désireux de trois nouveaux arrivants avant la date limite de transfert de vendredi. Un accord de prêt a été exclu, mais Real et Spurs négocient un éventuel transfert permanent pour le joueur de 30 ans. (Sunday Express)

Le forfait de sortie de Mauricio Pochettino à Tottenham a donné plus de temps au patron de Manchester United, sous contrôle, Ole Gunnar Solskjaer. Les Spurs auront droit à une indemnité pouvant aller jusqu’à 10 millions de livres sterling si Pochettino, qui a été limogé plus tôt cette saison, prend un nouvel emploi avant la fin de la saison. L’Argentin est l’un des favoris pour succéder à Solskjaer à Old Trafford. (Miroir dimanche)

Liverpool envisage de payer la clause de libération de 38 millions de livres sterling de Rafael Brito pour signer le Benfica, âgé de 18 ans. Liverpool veut faire de Brito sa troisième signature en janvier, après avoir ajouté respectivement Takumi Minamino et Joe Hardy de Red Bull Salzburg et Brentford B. (Record)

Man United envisagera de limoger Ole Gunnar Solskjaer si les résultats ne s’améliorent pas – le manager anglais Gareth Southgate étant également l’un des principaux candidats à la relève après l’Euro 2020. Solskjaer est actuellement soutenu par les chefs d’Old Trafford, même s’ils pourraient décider de le supprimer s’il n’y avait pas amélioration au cours des derniers mois de la saison. (Mail le dimanche)

On ne s’attend pas à ce que Barcelone poursuive un mouvement pour l’attaquant gabonais d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, pendant la fenêtre de transfert actuelle et se concentrera sur l’attaquant de Valence Rodrigo Moreno. Aubameyang a été lié au Barca la semaine dernière alors qu’ils cherchaient un remplaçant pour Luis Suarez, qui devrait être mis à l’écart pendant quatre mois après avoir subi une intervention chirurgicale. Le PSG s’intéresse désormais à Aubameyang. (Sport)

Edinson Cavani, lié à Chelsea et à Manchester United, a verbalement accepté de rejoindre l’Atletico Madrid avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier. L’attaquant uruguayen s’est vu offrir un contrat par Man United qui correspondait à l’offre de 10 millions de livres sterling par an de l’Atletico, mais il a rejeté les Red Devils car il avait à cœur de déménager dans la capitale espagnole. (Objectif)

Birmingham est prêt à refuser toute offre pour l’international anglais des moins de 17 ans Jude Bellingham et est confiant de garder le joueur de 16 ans malgré l’intérêt de Manchester United et de Liverpool. Bellingham est largement considéré comme l’un des meilleurs jeunes du jeu anglais, et des rumeurs allant jusqu’à 30 millions de livres ont été répandues au cours du mois dernier. (90 min)

Le défenseur néo-zélandais de West Ham, Winston Reid, a refusé l’opportunité de rejoindre Charlton en prêt car il veut aider le club à lutter contre la relégation. (TeamTalk)

Tottenham et Aston Villa ont mis fin à leur intérêt pour l’attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic après avoir été cité à 40 millions de livres sterling. Mitrovic est le meilleur buteur du championnat cette saison et a été affecté à un transfert en Premier League. Il a la possibilité de quitter Fulham cet été en cas d’échec de la promotion. (Star le dimanche)

