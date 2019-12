Tottenham vs Brighton news de l'équipe et prédit XI avec Jose Mourinho devrait faire de grands changements

Une performance effroyable contre les rivaux de Londres Chelsea dimanche devrait voir le manager de Tottenham Jose Mourinho mélanger son pack.

Les Portugais seront conscients que plusieurs stars ont eu de faibles performances dans leur nouveau stade et pourraient désormais choisir d'offrir aux autres joueurs des chances d'impressionner.

. – .

Mourinho est devenu frustré pendant le match alors que son équipe a perdu sa discipline

Un changement qui sera forcé est l'absence de Heung-Min Son, il manquera trois matchs suite à son carton rouge pour conduite violente contre les Bleus pour avoir battu Antonio Rudiger.

Le remplaçant le plus probable est Ryan Sessegnon, qui a marqué lors de ses débuts avec le Bayern Munich en Ligue des champions.

L'ex-prodige de Fulham, cependant, n'a pas encore commencé en Premier League pour Tottenham en raison de ses problèmes aux ischio-jambiers.

Giovani Lo Celso et Christian Eriksen pourraient se retirer car Eric Dier et Moussa Sissoko sont peu susceptibles de s'associer à nouveau, tandis que Tanguy Ndombele et Harry Winks poussent également pour les départs.

Les erreurs de Serge Aurier contre Chelsea ont coûté cher aux Spurs, donc Kyle Walker-Peters et Juan Foyth peuvent être considérés comme des remplaçants pour l'Ivoirien.

. – .

Heung-min Son a été expulsé pour avoir donné un coup de pied à Antonio Rudiger

gameday

Tottenham v Brighton LIVE: commentaire de talkSPORT et nouvelles de l'équipe pour l'ouverture du Boxing Day

points forts

Meilleurs clips, appels et moments talkSPORT de 2019, avec Hearn, McCoist et plus

causalité intelligente

Le meilleur kit de chaque club de Premier League actuel de la dernière décennie

classements possibles

Comment le tableau de la Premier League pourrait changer après les matchs du Boxing Day

impact

La meilleure signature de chaque club de championnat de la décennie, y compris Taarabt et Dack

argenterie

Les clubs anglais les plus performants de la dernière décennie, selon les trophées remportés

ARGENT

La liste Forbes révèle combien Mayweather, Ronaldo et Messi ont gagné cette décennie

CLASSÉ

Les neuf meilleurs transferts gratuits de Premier League de la décennie

RÉVÉLÉ

Quelles équipes font le mieux le lendemain de Noël à l'époque de la Premier League?

MEILLEUR DE

Chaque fois qu'Ally McCoist l'a perdu à l'antenne en 2019, y compris de drôles de réactions au XI

Mourinho n'est toujours pas en mesure de faire appel à Ben Davies, Hugo Lloris et Erik Lamela, mais ce dernier recommence à s'entraîner avec la première équipe et pourrait être disponible bientôt.

Mais qui sera dans le XI qu'il choisit alors qu'il tente de ramener les Spurs à la normalité après une si triste apparition dimanche? talkSPORT.com jette un œil.

Comment Tottenham pourrait s'aligner contre Brighton

Est-ce le XI que Mourinho choisira contre Brighton?

Les dix jeux de Noël sur talkSPORT

talkSPORT couvrira les neuf matchs de Premier League Boxing Day exclusivement pour la première fois, avec un autre match le 27 décembre. Découvrez ce que sont les matchs et où vous pouvez les entendre, ci-dessous …

Tottenham vs Brighton (jeudi, 12h30) – talkSPORT

Bournemouth vs Arsenal (jeudi, 15h) – talkSPORT 2

Aston Villa vs Norwich (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Chelsea vs Southampton (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Crystal Palace vs West Ham (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Everton vs Burnley (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Sheffield United vs Watford (jeudi, 15h) – application talkSPORT

Manchester United vs Newcastle (jeudi, 17h30) – TalkSPORT

Leicester vs Liverpool (jeudi, 20h) – talkSPORT

Wolves vs Man City (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT

. (tagsToTranslate) Tottenham vs Brighton (t) Tottenham (t) Tottenham Hotspur (t) Spurs (t) Premier League (t) Jose Mourinho