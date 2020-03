Tournoi de tennis suspendu en raison d’un coronavirus

Officiel: le tennis ne sera plus joué avant le 7 juin. L’ATP a officialisé à travers une déclaration qui suspend toute la saison d’argile battue par le coronavirus, Mutua Madrid Open inclus. Dans un premier temps, les meilleurs joueurs de tennis du monde retourneront sur les courts au début de la saison gazonnée.

Cette décision intervient il y a quelques jours, l’ATP a annoncé que le tennis s’était arrêté jusqu’à la semaine du 20 avril. La suspension a emporté le Florida Masters 1000 et Monte Carlo, Houston, Marrakech, le Godó de Barcelone et Budapest.

La version ATP

Après un examen approfondi, en raison de l’épidémie active de COVID-19, tous les tournois ATP et WTA pour la saison d’argile n’auront pas lieu comme prévu. Cette décision comprend des tournois ATP / WTA combinés à Madrid et Rome, ainsi que les événements WTA à Strasbourg et Rabat et les tournois ATP à Munich, Estoril, Genève et Lyon.

La saison de tennis professionnel est maintenant suspendue jusqu’au 7 juin 2020, y compris l’ATP Challenger Tour et l’ITF World Tennis Tour. À l’heure actuelle, les tournois prévus au 8 juin sont toujours en place selon le calendrier publié.

Parallèlement, les classements FedEx ATP et WTA seront gelés pendant cette période et jusqu’à nouvel ordre.

Les défis posés par la pandémie COVID-19 au tennis professionnel nécessitent la plus grande collaboration jamais vue par tous dans la communauté du tennis, dans le but de surmonter collectivement ce moment dans le meilleur intérêt des joueurs, des tournois et des fans.

Nous évaluons toutes les options visant à préserver et à maximiser le calendrier du tennis avec différentes dates de retour sur les circuits, ce qui n’est pas encore défini pour le moment. Nous nous engageons à continuer de travailler dans ce domaine avec nos joueurs et tournois, ainsi qu’avec les autres instances dirigeantes, dans les semaines et les mois à venir.

Ce n’est pas le moment d’agir unilatéralement mais de manière coordonnée. Toutes les décisions concernant l’impact du coronavirus nécessitent une consultation et un examen appropriés de toutes les parties impliquées dans le sport. C’est une vision partagée par l’ATP, la WTA, l’ITF, l’AELTC, Tennis Australia et l’USTA.