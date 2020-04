Tournoi des joueurs NBA 2K: trois plats à emporter dès le premier jour

En l’absence de sports et à la suite de la pandémie de COVID-19, les fans sont restés coincés à la maison avec un public vide. La NBA a suspendu sa saison le 11 mars lorsque Rudy Gobert s’est révélé positif pour la maladie. Dans les jours qui ont suivi, presque toutes les autres grandes ligues d’athlétisme à travers le monde, y compris la LNH, la MLB, la NCAA et l’EPL, ont mis en pause leurs saisons ou les ont annulées. On ne sait pas quand nous retrouverons un sentiment de normalité, mais pour aider à passer le temps, une poignée de joueurs de basket-ball ont transformé ESPN en prime time en dortoir universitaire et ont fait ce que beaucoup ont fait ces dernières semaines: ont allumé leurs consoles de jeu et sauté sur les bâtons.

Vendredi, le tournoi des joueurs NBA 2K a débuté. Diffusé sur ESPN et ESPN2, le concours – organisé par Ronnie 2K – associe 16 joueurs professionnels, de Kevin Durant à Trae Young, dans une tranche d’élimination unique pour le droit de s’appeler le champion (et de choisir un organisme de bienfaisance qui reçoit le prix de 100 000 $ ). Vendredi, quatre des huit affrontements du premier tour ont eu lieu: Durant contre Derrick Jones Jr., Deandre Ayton contre Zach LaVine, Young contre Harrison Barnes et Patrick Beverley contre Hassan Whiteside.

Les résultats ont été … mitigés. Certains concurrents, comme Young, avaient clairement une expérience du jeu. D’autres, comme Whiteside, se sont plaints que leurs joueurs manquaient des tirs parce qu’ils étaient fatigués après une soirée à Los Angeles.Les disparités évidentes ont conduit à quelques victoires déséquilibrées. Voici ce que vous avez manqué si vous ne vous êtes pas connecté pour regarder quatre (!) Heures d’hommes adultes jouer à des jeux vidéo à la télévision:

Patrick Beverley est un joyau

Pat Bev a porté de nombreux chapeaux au cours de ses huit saisons dans la ligue: il est un gestionnaire de balle compétent, un stoppeur défensif, un vainqueur constant et un ravageur pour tous les ennemis assez malheureux pour croiser son chemin. Même si Beverley est battue en compétition, il ne concède jamais, préférant continuer à faire la guerre verbalement. Il en va de même pour la façon dont il joue aux jeux vidéo.

Beverley, en streaming depuis son domicile de Houston, s’est installé devant une photo signée de lui-même, car deux Pat Bev sont plus intimidants qu’un. Le garde des Clippers a choisi les Milwaukee Bucks et a rapidement – et tranquillement – sauté sur une humble avance. C’est lorsque cette marge a augmenté que son tumulte de marque a émergé. Jusqu’à 10 ans, Beverley a commencé à parler de merde. Un seau qui l’a mis en place 13 a déclenché sa propre tentative au Longest Yeah Boy jamais.

“OUI, JE LE SENTE,” cria Beverley. “JE LE SAVAIS. J’étais trop enfermé. J’ai dit aux gens. J’étais trop enfermé. »

À partir de là, la situation a empiré pour Whiteside. À la mi-temps, Beverley avait débouché une séquence de 23-2 et mené par plus de 30. C’était tout à fait classique Pat Bev. Il a crié et poussé des cris perçants, et s’est levé plus d’une fois pour célébrer, laissant sa webcam en position fixe concentrée sur son abdomen. Il a même réussi à se faire tirer dessus à LeBron.

Regarder 2K n’est pas aussi excitant que regarder un match réel, mais toute épreuve de force, y compris Beverley, vaut au moins un coup d’œil rapide.

Les joueurs de la NBA ne sont pas bons en 2K



Regardez, je comprends. Ce sont des athlètes professionnels. Un nombre incroyablement restreint de personnes sont suffisamment douées sur le plan sportif et cérébral pour jouer dans la NBA. Ce n’est pas quelque chose à effacer. Malheureusement pour la plupart des concurrents vendredi, ce même talent ne s’est pas traduit par les bâtons.

Durant, un Hall of Famer infaillible au premier tour, a joué Jones Jr. devant ce qui ne peut être décrit que comme un fond d’écran new-yorkais semblable à un écran vert. Il a ensuite effectué plus de sauts ouverts que je ne pouvais en compter et a laissé Jones valser sur le bord pendant tout le match.

Jones, jouant de toute évidence dans son placard à chaussures, a profité des lacunes de KD pour gagner 78-62. Ailleurs dans la fourchette, Ayton a intimidé son chemin après LaVine, utilisant les Rockets pour réduire le Heat dans une affaire de 57-41. Et Beverley, le troisième concurrent à jouer en tant que Milwaukee, a éviscéré Whiteside dans une déroute 84-54. La vraie star de la nuit, cependant, était Trae Young.

Le Hawks All-Star a été confronté à Harrison Barnes des Kings et n’a pas résisté. Alors qu’une confrontation Bucks-Raptors dans la vie réelle produirait probablement un basket-ball convaincant, la même chose ne peut pas être dite pour ce qui s’est passé vendredi soir. On ne sait pas si Young est un joueur exceptionnel du 2K, Barnes est épouvantable, ou une combinaison des deux, mais quand la poussière s’est installée, Young avait renversé son ennemi 101-59. Huit autres joueurs se battront pour la suprématie du 2K dimanche, il reste donc beaucoup de temps pour qu’un autre concurrent émerge, mais pour l’instant, Young est le favori pour remporter la couronne.

Veuillez embaucher un modérateur

Vous savez quoi de plus amusant que de regarder deux personnes jouer mal aux jeux vidéo dans un silence proche? Presque tout. Peut-être 10 phrases au total ont été prononcées dans le match Durant – Jones Jr. LaVine-Ayton était un peu mieux, les deux essayant de déclencher une conversation. La paire a parlé de leurs joueurs préférés pour s’affronter sur le terrain et de savoir si LaVine pensait qu’il pourrait battre Jones dans un concours de dunk.

Young et Barnes ont fait de leur mieux pour garder les choses relativement animées, parlant de ce que c’était que de jouer avec des stars comme Dirk Nowitzki (apparemment un farceur) et Vince Carter (un grand fan de la comédie de Dirk). Pourtant, à l’exception de Beverley, aucun des candidats ne semblait enregistrer qu’ils jouaient comme une forme de divertissement de masse. Je vous en prie donc, 2K, ESPN et quiconque appelle les plans ici: engagez un modérateur pour que les conversations continuent.

Comme l’a fait remarquer le chroniqueur du Los Angeles Times, Arash Markazi, les sommets de l’esport surviennent lorsque les joueurs comprennent également leur rôle en tant qu’artistes. Sans cela, ce ne sont que des étrangers qui jouent mal aux jeux vidéo.

Ces jeux NBA 2K20 Player Tournament ont vraiment besoin d’un type de modérateur / lanceur de sorts pour faire parler les joueurs s’ils ne le sont pas. (Je pense que mon homme @JeffEisenband peut être disponible.) Ils peuvent s’asseoir si les joueurs s’engagent organiquement, mais cela ne se produit pas maintenant. C’est brutal à regarder.

– Arash Markazi (@ArashMarkazi) 4 avril 2020

Superlatifs du jour 1

Meilleur décor: Harrison Barnes et son salon élégant mais intime.

Pire esthétique: Trae Young, qui a installé sa console dans une pièce ornée de meubles IKEA riches.

ESPN

Endroit que j’aimerais le plus vivre: Appartement susmentionné de Durant avec vue sur les toits de Manhattan. C’est ce dont les enfants parlent sur Instagram lorsqu’ils ont le hashtag GOALS.

Meilleur invité surprise: Le chien de Zach LaVine, Grizzly, qui est apparu brièvement au début du ruisseau mais a laissé son animal en peluche sur le sol en arrière-plan afin que nous nous souvenions qu’il était toujours là. Bon chien.