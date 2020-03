Tournoi Ibai Llanos Santander League, résultats des huitièmes de finale

Ce samedi, les matchs correspondant à la huitièmes de finale du tournoi FIFA dans lequel 20 footballeurs de première division ils représentent chacune des équipes de la Ligue de Santander. Le tournoi créé par Ibai Llanos Elle compte déjà les huit équipes qui disputeront les quarts de finale: Leganés (Aitor Ruibal), Athletic (Guruzeta), Alavés (Lucas Pérez), Atlético (Marcos Llorente), Eibar (Edu Expósito), Betis (Borja Iglesias), Villarreal ( Manu Morlanes) et le Real Madrid (Asensio)

Le premier à se qualifier pour le tour suivant a été Aitor Ruibal, de Leganes, qui a battu 2-0 à Osasuna Rubén García et sera mesuré à Athlétique Gorka Guruzeta, qui a joué dans l’une des surprises après avoir battu 1-2 Séville commandé par Sergio Reguilón en dépit d’être avec un de moins de la cinquième minute du match en raison de l’expulsion de Dani García.

Le prochain match nul fera face à la Alaves Lucas Pérez avec le Athlète de Madrid par Marcos Llorente. Le footballeur de l’équipe Babazorro s’est terminé avec l’un des grands favoris pour remporter ce tournoi, Carlos Clerc (Levante), après un retour 2-0 contre. Maintenant, il rencontrera le héros d’Anfield, qui a battu la Real Sociedad 5-3 avec Adnan Januzaj aux commandes.

Un autre de ceux qui ont montré un très haut niveau était Borja Iglesias, qui avec son Betis battu 7-1 à Getafe dirigé par Jason Remeseiro. Maintenant tu lui feras face Eibar Edu Expósito, qui a passé le tour après la peur de dernière minute de Sergi Roberto et de Barcelone. Marco Asensio (Real Madrid) et Manu Morlanes (Villarreal) complètent les quarts de finale après avoir battu Grenade de José Antonio Martínez (0-2) et Valence de Carlos Soler (4-2) respectivement.