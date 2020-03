Ce dimanche dernier jour de la Tournoi FIFA 20 créé par Ibai Llanos et dans laquelle il ne reste que huit des 20 équipes Primera. Le jour commencera Dimanche à 18h30 avec les duels de quart de finale entre Leganés (Aitor Ruibal) et Athletic (Guruzeta), Alavés (Lucas Pérez) vs Atlético (Marcos Llorente), Eibar (Edu Expósito) vs Betis (Borja Iglesias) et Villarreal (Manu Morlanes) vs Real Madrid (Asensio).