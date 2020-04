Tournoi mondial suspendu en raison d’un coronavirus

Source: Twitter @Atleti

Chaque été, le Coupe des champions internationaux fait son apparition dans La Chine y États Unis d’inviter les meilleurs clubs de la planète à accueillir un tournoi amical. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, le concours a été suspendu.

“Nous sommes navrés par les milliers de morts de la terrible maladie de COVID-19. Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés en cette période difficile. La santé et la sécurité des joueurs, du personnel, des fans et de tous ceux qui participent à nos matchs sont toujours primordiales.“La déclaration dit.

VOIR PLUS: Javier ‘Gato’ Vargas, ancien commentateur de TV Azteca et Fox Sports, décède

De même, les dirigeants du Coupe des champions internationaux a expliqué que le tournoi reviendra jusqu’à 2021. “Le manque de clarté quant au moment où la distanciation sociale et les restrictions seront ajoutées au calendrier international incertain du football, rend le tournoi viable. Espérons amener les meilleurs clubs et les rencontres les plus emblématiques du monde aux États-Unis et en Asie en 2021.“Ils ont rapporté.

Avant la déclaration, plusieurs fans de football internationaux ont regretté la suspension du tournoi et espéré qu’il pourrait revenir pour l’été suivant.