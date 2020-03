Tournoi NCAA 2020: 10 équipes qui pourraient voler une offre

Suivez ce StoryStream pour tout le contenu de la semaine de championnat de Mike Rutherford.

1. Iona (MAAC)

Écoutez, je ne vais pas arrêter de faire ça jusqu’à ce que les Gaels me prouvent que j’ai tort au moins une fois. Ils pourraient être 0-18 en ce moment avec 18 défaites de 25 points ou plus et ils seraient toujours ici dans ce même putain de point parce que je ne peux pas croire que quelqu’un d’autre que Iona puisse réellement gagner ce tournoi jusqu’à ce que je le voie avec mes propres yeux.

Iona a remporté le titre de tournoi MAAC au cours de chacune des quatre dernières années et a disputé SEPT matchs de championnat sept fois de suite.

Malgré le congé prolongé de l’entraîneur-chef Tim Cluess, les Gaels ont rebondi après un début de match de 2-7 en championnat pour égaliser leur record de conférence à 9-9. Ils sont aussi sexy que n’importe qui dans la conférence, et toutes les blagues mises à part, ils semblent être un pari aussi sûr que n’importe qui d’autre pour couper les filets à Atlantic City.

2. Bradley (vallée du Missouri)

Loyola-Chicago semble être la plus grande menace pour vaincre le nord de l’Iowa à Arch Madness, mais ne cachez pas Bradley. Les Braves ont une fiche de 5-2 depuis que l’attaquant vedette Elijah Childs est revenu au sol après avoir raté un mois après une intervention chirurgicale pour réparer une nouvelle blessure à la main droite. L’une de ces pertes a été un thriller 67-66 contre Loyola lors de la finale de la saison régulière pour les deux équipes.

Bradley sera le 4 tête de série cette semaine à St. Louis.

3. Kentucky occidental (Conférence USA)

Les Hilltoppers viennent de perdre contre le nord du Texas dans un match qui a enfermé le titre de saison régulière des C-USA pour le Mean Green, mais WKU semble toujours être une menace terriblement importante avant les séries éliminatoires. Même sans le grand homme blessé Charles Bassey, Western Kentucky est probablement l’équipe la plus talentueuse de cette conférence. Taveion Hollingsworth est passé à une option de pointage fiable n ° 1, un fait mis en évidence par sa performance de 43 points la semaine dernière lors d’une victoire en prolongation contre Louisiana Tech.

4. Towson (Colonial Athletic Association)

Hofstra est le champion de la saison régulière de la CAA ainsi que le leader national des victoires sur route (11). William & Mary a le meilleur joueur de la ligue et le meilleur scénario alors qu’il essaie enfin de se rendre au tournoi NCAA. Ensuite, il y a Towson, qui a remporté six de ses sept derniers matchs, dont une victoire de 76-65 à Hofstra la semaine dernière. Les Tigers sont également l’une des deux seules équipes à avoir battu William & Mary à domicile cette saison.

5. Abilene Christian (Southland)

Stephen F. Austin est l’équipe de Southland dont tout le monde parle, et à juste titre. Les Lumberjacks ont gagné à Duke en novembre et sont les propriétaires d’un record général étincelant de 26-3 et d’une marque de 17-1 en championnat. Mais attention à Abilene Christian, la championne en titre du tournoi de Southland qui a soudainement remporté sept matchs de suite.

La défaite de la SFA lors de son tournoi de conférence déclencherait une tempête de débats sur ses informations d’identification de candidature, et les Wildcats semblent être l’équipe la mieux équipée pour y parvenir.

6. Sud (SWAC)

Après avoir perdu neuf matchs consécutifs entre le 1er décembre et le 11 janvier, les Jaguars ont soudainement mis sur pied une série similaire de la variété positive. Southern a remporté cinq matchs de suite et 11 de ses 13 derniers matchs, passant d’un record de 3-13 à la mi-janvier à un seul match sous .500 pour le moment. Ils affronteront les deux seules équipes au-dessus d’eux au classement SWAC – Prairie View A&M (14-2) et Texas Southern (12-4) – au cours de la dernière semaine de la saison régulière.

7. Texas State (Sun Belt)

Little Rock, qui a été choisi pour terminer 11e de la Sun Belt à 12 équipes mais qui a fini par remporter le titre de la saison régulière de la ligue, pourrait être l’une des meilleures histoires de cette post-saison. L’État du Texas est là pour s’assurer que cela ne se produise pas. Les Bobcats ont remporté cinq matchs de suite, huit de leurs neuf derniers, et éliminé Little Rock par huit le 13 février. À sa septième saison à la barre, l’ancien entraîneur-chef de Stephen F. Austin, Danny Kaspar, cherche à prendre le Texas State à son premier tournoi NCAA depuis 1997.

8. Pacifique (côte ouest)

Que diriez-vous d’un amour non-Gonzaga / BYU / Saint Mary’s WCC? Si une ligue à trois candidatures se transforme en une ligue à quatre candidatures au début de la semaine prochaine à Vegas, le Pacifique semble être le coupable le plus probable. Damon Stoudamire a mené son équipe à huit victoires lors de ses neuf derniers matchs, sa seule défaite au cours de cette période s’étant produite à Saint Mary’s (71-63) le 15 février. Le natif de Brooklyn Jahlil Tripp est un grave problème pour les Tigers 23-9. .

9. UMBC (Amérique de l’Est)

Que serait cette liste sans les Retrievers? Ils ne sont que 7-8 en Amérique de l’Est pour le moment, mais ils ont remporté quatre de leurs six derniers matchs et étonné le Vermont sur la route il y a deux semaines. Ils entreront également en séries éliminatoires avec la confiance d’avoir joué dans chacun des deux derniers matchs de championnat d’Amérique de l’Est.

10. Austin Peay (Ohio Valley)

Si quelqu’un veut nous empêcher d’obtenir la partie III de Murray State-Belmont, il semble que ce soient les gouverneurs. Ils ont remporté 20 matchs, ils ont le joueur le plus excitant de la ligue à Terry Taylor, et ils ont partagé leur série de saison avec les Racers et les Bruins.