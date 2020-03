Tournoi NCAA 2020: chaque cadenas pour le champ de 68 jusqu’à présent

Le dimanche de la sélection nous arrive comme un dunk d’échappée Obi Toppin.

Étant donné que cela fait quelques semaines que je n’ai pas pu regarder le détail de l’enchère, voici un autre rappel du fonctionnement de ce processus.

Pour le tournoi 2020 de la NCAA, 23 conférences sont susceptibles de gagner une seule offre, bien que ce nombre tombe à 20 si cette quinzaine de championnat devient vraiment farfelue. Pour l’instant, je m’en tiens à 23.

Cela signifie que 45 des 68 places sur le terrain sont vraiment à gagner – les 36 places en grand et les neuf qui iront aux vainqueurs du tournoi des conférences multi-offres probables.

À leur tour, ces 45 places disparaîtront également largement à mesure que les équipes entreront dans la catégorie des écluses. Au moment où le week-end de sélection arrivera dans sept jours, ceux d’entre nous dans le complexe industriel de parenthèse seront, espérons-le, laissés faire des suppositions éclairées sur une poignée de spots.

Remarque: Le premier chiffre qui suit le nom d’une équipe est son classement NET au matin du 6 mars. Deuxièmement, il s’agit du record global de l’équipe dans les matchs contre la division I uniquement à la même date. Le troisième est son record en Quad 1 et 2, le quatrième indiquant son record en Quad 1 seul. Les informations enregistrées sont gracieusement fournies par l’incroyable base de données de WarrenNolan.com Les détenteurs actuels d’enchères automatiques sont signalés par un astérisque (*).

Trois équipes de Big East, dont l’équipe Villanova qui a gagné à Seton Hall, sont au minimum à la recherche de deux têtes de série.





Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

N ° 1: 1. Kansas * (1 / 26-3 / 19-3 / 11-3), 2. Baylor (5 / 26-3 / 16-3 / 11-1), 3. Gonzaga * (2 / 29-2 / 9-2 / 6-2), 4. État de San Diego * (4 / 28-1 / 10-0 / 4-0)

N ° 2s: 5. Florida State * (11 / 25-5 / 14-5 / 6-3), 6. Dayton * (3 / 28-2 / 12-2 / 5-2), 7. Villanova (13 / 23-7 / 15-7 / 8-6), 8. Seton Hall * (14 / 21-8 / 15-8 / 10-6)

N ° 3s: 9. Creighton (12 / 22-7 / 14-7 / 8-7), 10. Kentucky * (21 / 24-6 / 13-5 / 7-3), 11. Maryland (18 / 23-7 / 13 -7 / 6-7), 12. Louisville (8 / 24-6 / 10-6 / 4-5)

N ° 4s: 13. Duke (6 / 24-6 / 11-5 / 5-3), 14. Oregon * (16 / 23-7 / 12-7 / 7-5), 15. Michigan State (7 / 21-9 / 13-9 / 7-8), 16. Wisconsin * (26 / 20-10 / 12-9 / 8-8)

La course pour entrer sur le terrain n’est pas la seule qui reste à régler, car la poursuite de la graine finale n ° 1 pourrait encore se réchauffer, grâce à la participation de l’État de San Diego au tournoi de Mountain West ce week-end et Le tournoi WCC de Gonzaga s’incline lundi.

Les lignes de semence deux à quatre sont très fluctuantes. Parmi les têtes de série n ° 2, Florida State et Dayton, le co-leader de l’ACC et champion de la saison régulière de l’Atlantique 10, se classent devant un trio d’équipes Big East – Villanova, Seton Hall et Creighton – qui chevauchent les deux et trois lignes. Mercredi soir, les Wildcats ont vaincu les Pirates pour maintenir leurs espoirs de titre à Big East, tandis que les Bluejays peuvent saisir la tête de série du tournoi de Big East en terminant samedi un balayage de la salle du Hall à Omaha. (Quant à Villanova, il se rend à Georgetown, qui est en désavantage numérique et a perdu cinq d’affilée.)

J’ai l’impression que le décrochement de l’ensemencement de Big East ne sera pas totalement résolu tant que le dernier signal sonore ne retentira pas samedi soir au Madison Square Garden.

Le Kentucky était en mesure de passer à la ligne des deux, jusqu’à l’effondrement de domicile mardi contre le Tennessee.

Dans la tranche de mardi, une paire d’équipes Big Ten a maintenu les deux dernières places sur la ligne quatre. Cela reste le cas aujourd’hui, avec l’État du Michigan et le Wisconsin, actuellement la tête de série du tournoi de conférence en raison de bris d’égalité, remplaçant l’Iowa.

Midwest: 1/1. Kansas * (Omaha 1), 2/6. Dayton * (Cleveland 1), 3/9. Creighton (Saint-Louis 2), 4/16. Wisconsin (Sacramento 2) – Total des 4 premières graines = 32

Est: 1/4. État de San Diego * (Sacramento 1), 2/8. Seton Hall * (Albany 2), 3/10. Kentucky * (Cleveland 2), 4/13. Duke (Tampa 2) – Total des 4 premières graines = 35

Sud: 1/2. Baylor (Saint-Louis 1), 2/5. Florida State * (Tampa 1), 3/11. Maryland (Greensboro 1), 4/14. Oregon * (Spokane 2) – Total des 4 premières graines = 32

Ouest: 1/3. Gonzaga * (Spokane 1), 2/7. Villanova (Albany 1), 3/12. Louisville (Greensboro 1), 4/16. Michigan State (Omaha 2) – Total des 4 premières graines = 37

Villanova aurait dû recevoir la tête de série n ° 2 de l’Est sur Seton Hall; cependant, j’ai fini par expédier les Wildcats dans l’Ouest pour mieux équilibrer le support. Le Wisconsin a reçu le signe de tête pour la graine du Midwest quatre sur l’État du Michigan, également envoyée à Los Angeles, pour la même raison.

Mamadi Diakite et Virginia ont récolté suffisamment de victoires pour être un verrou NCAA, malgré des mesures peu impressionnantes.





Steve Mitchell-USA TODAY Sports

N ° 5s: 17. Penn State (30 / 21-9 / 13-9 / 7-7), 18. Iowa (34 / 20-10 / 13-8 / 9-7), 19. BYU (9 / 23-7 / 8 -7 / 4-4), 20. Majordome (17 / 21-9 / 14-9 / 9-6)

N ° 6s: 21. Colorado (23 / 21-9 / 11-7 / 6-4), 22. Auburn (35 / 24-6 / 13-5 / 4-3), 23. Ohio State (15 / 21-9 / 12 -9 / 6-8), 24. Michigan (24 / 19-11 / 11-11 / 6-10)

N ° 7s: 25. Virginie-Occidentale (19 / 20-10 / 11-10 / 5-7), 26. Arizona (10 / 20-10 / 8-9 / 3-7), 27. Virginie (47 / 22-7 / 11 -6 / 4-3), 28. Houston (20 / 22-8 / 10-8 / 2-6)

Notre total de verrous est passé à seulement 28, et honnêtement, la Virginie-Occidentale, l’Arizona et Houston ne sont là que grâce à leurs 20 meilleurs classements NET. Virginia trouve également des rangs dans ce groupe, même si elle se trouve à peine dans le top 50 de la métrique. Cependant, les lignes de score des Cavaliers dégonflent leur classement plus que leurs victoires et pertes. Depuis sa chute à Florida State le 15 janvier, le club de Tony Bennett a une fiche de 11-2 avec des victoires contre les Séminoles et Duke à domicile, avec Louisville en visite samedi (16 h HE, ESPN).

Sur nos 45 places disponibles, 28 sont maintenant parties, laissant 17 pour le reste de la piscine at-large à combattre.

Le 5 février, Javonte Smart et LSU ont rendu visite à Vanderbilt sur une séquence de 10 victoires consécutives qui les a propulsés au sommet de la SEC. Les Tigres sont 3-6 depuis.





Nelson Chenault-USA TODAY Sports

N ° 8s: 29. Marquette (25 / 18-11 / 11-11 / 5-9), 30. LSU (33 / 20-10 / 11-9 / 4-8), 31. Illinois (37 / 19-10 / 9- 9 / 5-8), 32. Saint Mary’s (29 / 23-7 / 7-5 / 2-4)

N ° 9: 33. Floride (28 / 19-11 / 9-11 / 3-8), 34. Providence (40 / 18-12 / 12-8 / 7-8), 35. Indiana (52 / 19-11 / 9- 11 / 5-9), 36. Oklahoma (46 / 18-12 / 10-12 / 5-9)

N ° 10s: 37. USC (41 / 21-8 / 10-8 / 4-7)

Ce groupe comprend actuellement quelques équipes qui évoluent dans la mauvaise direction, comme LSU et Marquette (1-5 dans ses six derniers), ou celles qui ne parviennent pas à une véritable cohérence, comme dans le cas de l’Illinois (propriétaire des deux matchs victoires et défaites consécutives lors de ses neuf derniers matchs), en Floride (2-2 depuis une séquence de trois matchs qui a finalement permis aux Gators de ressembler à un prétendant possible), en Indiana (4-3 sur ses sept derniers) et en Oklahoma (0,500 sur huit derniers matchs).

Mais Providence, vainqueur de cinq matchs de suite, est un point positif, en particulier après leur match lamentable en dehors de la conférence. L’USC a également gagné un peu de répit en balayant les écoles de l’Arizona la semaine dernière, tandis que Saint Mary’s devrait être en forme malgré une défaite en quart de finale du COE samedi.

Avec neuf autres taches disparues, il ne reste que les huit taches immédiatement au-dessus de la ligne de coupe.

Les célébrations de Rutgers après la victoire de mardi sur le Maryland seront-elles vaines? Cela dépendra de la façon dont le comité de sélection considère les luttes des chevaliers écarlates loin du CCR.





Noah K. Murray-USA TODAY Sports

N ° 10 (quatre derniers byes): 38. Texas Tech (22 / 18-12 / 7-12 / 3-9), 39. Arizona State (53 / 19-11 / 9-11 / 5-8), 40. Xavier (42 / 19-11 / 10-11 / 3-10)

N ° 11 (quatre derniers byes): 41. Texas (56 / 19-11 / 7-11 / 5-7)

N ° 11 (enchère automatique): 42. ETSU * (39 / 24-4 / 3-3 / 1-2)

N ° 11 (quatre derniers): 43. Rutgers (31 / 18-11 / 8-10 / 4-9), 44. Stanford (27 / 20-10 / 7-9 / 4-6), 45. État de l’Utah (38 / 22-8 / 4 -6 / 2-4), 46. UCLA (76 / 18-11 / 9-9 / 6-6)

Quatre premiers sortis: 69. Cincinnati (49 / 19-10 / 10-6 / 2-6), 70. État de Wichita (48 / 22-8 / 9-8 / 2-6), 71. Purdue (32 / 16-14 / 9 -13 / 4-11), 72. Richmond (44 / 23-7 / 4-6 / 2-4)

Quatre prochaines sorties: 73. Arkansas (43 / 19-11 / 7-11 / 3-5), 74. Tennessee (55 / 17-13 / 8-12 / 3-9), 75. État NC (59 / 18-12 / 8 -10 / 4-5), 76. Caroline du Sud (63 / 18-12 / 9-10 / 3-8)

Oui, Rutgers se classe parmi les quatre dernières équipes sur le terrain, malgré la victoire à domicile mardi contre le Maryland. Alors que les Scarlet Knights se classent au 31e rang du NET et possèdent un quatuor de victoires dans le Quadrant 1, ils sont également 1-10 dans les matchs joués loin de Piscataway. Pour aggraver les choses, Rutgers a eu ses chances d’améliorer cette marque, car une seule de ses pertes sur la route des Big Ten était de plus de huit points. Pour être vraiment en sécurité, l’équipe de Steve Pikiell pourrait juste avoir besoin de gagner à Purdue samedi (14 h HE, BTN) ou gagner quelques matchs au tournoi Big Ten à Indianapolis.

L’Arizona State a perdu son troisième match consécutif jeudi soir, un effort décevant contre Washington.





Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Jeudi soir, la bulle a été chargée. En partant du haut et en descendant …

Arizona State a poursuivi son voyage de 0-2 à Los Angeles en laissant un troisième match de suite à une équipe de Washington qui s’est dirigée vers Tempe avec seulement trois victoires Pac-12 (et un classement NET décent de 69, malgré un record perdant). Cette défaite a fait chuter les Sun Devils dans le groupe des «Quatre derniers byes» qui évite juste un voyage à Dayton. N’oubliez pas que le club de Bobby Hurley a joué dans chacun des deux derniers Fours.

Stanford, 27e du NET, a été balayé par l’Oregon State, laissant tomber le Cardinal au quatuor de Dayton.

Dans le troisième quart de finale de Mountain West, l’État de l’Utah a évité une deuxième défaite consécutive contre le Nouveau-Mexique, 75-70. Cependant, les Aggies ne sont pas encore sortis du bois. Même si l’équipe de Craig Smith devrait atteindre le match de championnat de samedi, un résultat qui lui donnerait un peu de répit, la demi-finale de ce soir est une mine potentielle. C’est parce que l’adversaire de l’État de l’Utah est le Wyoming à la dernière place, 273e du NET. Une défaite d’Aggie contre les Cowboys serait une terrible impression tardive de quitter le Comité – une défaite du Quadrant 4.

Houston a perdu à UConn, 77-71, un résultat qui a donné à Tulsa la possession exclusive de la première place dans l’American Athletic, et la place de soumission automatique qui l’accompagne, avant le week-end. Pendant ce temps, Wichita State reste du mauvais côté de la ligne de coupe après une défaite de 68-60 à Memphis.

L’Oregon a mis la Californie en déroute par 34, ce qui a poussé les Ducks à égaliser au premier rang du Pac-12 avec UCLA. Cependant, l’Oregon a l’avantage sur la tête de série n ° 1 du tournoi Pac-12, grâce à une victoire à domicile contre les Bruins, de sorte que les Ducks prennent en charge l’intendance de la soumission automatique. Les Bruins restent juste sur le terrain aux dépens de Cincinnati. (Les Bearcats devraient vraiment blâmer leurs rivaux de la conférence de l’Oklahoma plus que l’ancien entraîneur Mick Cronin.)

L’East Tennessee State, actuellement en tant que détenteur d’une candidature automatique pour la Conférence du Sud, disputera son quart de finale du tournoi de conférence samedi après-midi (12 h HE, ESPN +), de sorte que la position des Buccaneers mérite d’être surveillée pendant le week-end.

Également considéré: 77. État du Mississippi (51 / 19-11 / 7-9 / 2-6), 78. Memphis (60 / 21-9 / 8-6 / 2-5), 79. Saint Louis (54 / 21-8 / 4-7 / 2-4), 80. Rhode Island (57 / 20-9 / 6-8 / 1-5), 81. UConn (61 / 18-12 / 5-11 / 3-5), 82. Notre Dame (58 / 18-12 / 4-11 / 2-7), 83. Alabama (50 / 16-14 / 9-11 / 0-7), 84. VCU (64 / 18-12 / 2-10 / 0-7), 85. Clemson (81 / 15-14 / 8-12 / 3-7), 86. État de l’Oregon (72 / 16-13 / 5-11 / 5-6), 87. Syracuse (67 / 17-13 / 6-11 / 3-6)

Bien que le groupe également considéré soit toujours bondé, seules les cinq meilleures équipes ont un vrai coup de feu en ce moment, et pour Rhode Island et UConn, ces chances sont encore fantaisistes.

N ° 12s: 47. Nord de l’Iowa * (36 / 23-5 / 4-3 / 1-1), 48. Yale * (66 / 20-6 / 2-4 / 0-2), 49. Tulsa * (75 / 21- 9 / 6-7 / 2-3), 50. Liberty * (70 / 27-4 / 1-1 / 0-1)

N ° 13s: 51. Akron *, 52. Stephen F. Austin *, 53. Vermont *, 54. North Texas *

N ° 14s: 55. Belmont *, 56. État du Nouveau-Mexique *, 57. UC Irvine *, 58. Colgate *,

N ° 15s: 59. Hofstra *, 60. État Wright *, 61. État du Dakota du Nord *, 62. Est de Washington *

N ° 16s (premier tour): 63. Radford *, 64. Little Rock *

N ° 16 (quatre premiers): 65. Sienne *, 66. Prairie View A & M *, 67. Robert Morris *, 68. NC Central *

Ce groupe est susceptible de voir quelques changements au cours des prochains jours, car Northern Iowa, Liberty, Vermont, Belmont, Colgate, Hofstra, North Dakota State, Radford et Robert Morris joueront tous des matchs de tournoi de conférence au cours des trois prochains jours, et Wright State prendra la parole lundi en demi-finale d’Horizon.

Je vais avoir des mises à jour de bulles ici, comme les événements le justifient ce week-end. Vous pouvez également consulter mes guides d’écoute de la télévision et la couverture complète des tournois de conférence sur Blogging the Bracket.