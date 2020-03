Tournoi NCAA: les équipes Bubble ont besoin de ces 7 écoles pour gagner des tournois de conférence

Comme d’habitude, il y aura une poignée de tournois cet après-saison où un gros favori tombe en panne et une équipe que personne ne s’attendait à faire tomber la Big Dance le fait en réclamant l’enchère automatique de sa conférence. Dans quelques-uns de ces cas, le favori bouleversé aura un CV suffisamment fort pour justifier son inclusion dans le champ des 68. Dans ces cas, le champion de la ligue de Cendrillon finira par «voler» une offre d’un qualificatif non automatique qui ont été sur le terrain autrement.

Pour utiliser une conférence que nous ne couvrons pas ici à titre d’exemple, les équipes de bulles doivent être extrêmement enracinées pour que l’État de San Diego (ou, dans une moindre mesure, l’État de l’Utah) gagne le tournoi Mountain West de cette semaine.

Donc, si vous êtes un fan de Cincinnati, du Texas, de Stanford, de l’Indiana ou de toute autre équipe qui pourrait transpirer le dimanche de la sélection, voici les équipes dont vous avez besoin pour durer au cours des 12 prochains jours.

1. Gonzaga (côte ouest)

Je ne pense pas que cela nécessite des explications supplémentaires.

2. BYU (côte ouest)

Les Cougars explosifs ne rivalisent pas pour une tête de série n ° 1 comme les Zags, mais ils sont tout aussi enclins à entendre leur nom appelé lors de la sélection dimanche.

3. Saint Mary’s (côte ouest)

Cela fait huit ans que le COE a envoyé plus de deux équipes au tournoi NCAA. Cette séquence sera presque certainement interrompue en deux dimanches. Fondamentalement, si vous êtes sur la bulle et que le champion du tournoi du WCC est quelqu’un d’autre que Gonzaga, BYU ou Saint Mary’s, eh bien, ça va être une pause terriblement difficile.

4. État du Tennessee oriental (sud)

Steve Forbes et les Buccaneers ne sont pas sûrs de faire la Big Dance s’ils glissent pendant le tournoi SoCon, mais ils semblent certainement être carrément du bon côté de la bulle en ce moment. Aussi bon que l’ETSU ait été cette saison, Furman et UNC Greensboro n’ont pas été bien pires. L’un ou l’autre est parfaitement capable de transformer le SoCon en une ligue à deux candidatures et d’éliminer quelqu’un d’autre du champ de 68.

5. Nord de l’Iowa (vallée du Missouri)

Les Panthers ont une fiche globale de 23-5 et une solide 37e place au classement NET. S’ils gagnent au moins un match à Arch Madness, ils sembleraient être un verrou de tournoi, quoi qu’il se passe par la suite. S’ils glissent dans les demi-finales ou le match pour le titre – Loyola, Bradley et Indiana State sont tous des challengers très vivants – la vallée devient presque certainement une ligue à plusieurs offres.

6. Yale (Ivy League)

Les Bulldogs ont des victoires décentes hors conférence contre Clemson et le Vermont, ainsi qu’un respectable classement NET de 63, mais ils sont probablement encore loin de voler une offre générale. Même ainsi, les fans des équipes de bulles devraient probablement être en faveur de Yale pour réclamer l’enchère automatique d’Ivy juste pour être sûr.

7. Liberté (Atlantic Sun)

La situation de Liberty est très similaire à celle de Yale. Toute chance extérieure que les Flames avaient d’être une sélection au sens large est probablement partie en fumée (jeu de mots très destiné) quand ils ont abandonné leur finale de la saison régulière à Lipscomb. Cela dit, le comité a fait des choses plus étranges auparavant, alors vous pouvez aussi aller de l’avant et demander à l’équipe de Ritchie McKay de s’occuper des affaires.

Six autres solides favoris

Ces équipes n’iront nulle part ailleurs que dans le NIT si elles se fâchent au cours des 12 prochains jours. Pourtant, ils se sont imposés comme le meilleur chien de leur ligue respective et sont sur la bonne voie pour faire fuir une graine à un chiffre lors du week-end d’ouverture du tournoi NCAA.

1. Stephen F. Austin (Southland)

Cela peut surprendre certains de voir SFA sur cette liste et non la précédente. Après tout, les Lumberjacks ont une fiche de 26-3 et possèdent une victoire sur Duke au Cameron Indoor Stadium. Mais le Southland n’est que la 28e conférence la plus forte sur 32 selon Ken Pom, et la victoire de Duke est la seule de toutes les conséquences sur le CV de la SFA. Un classement NET de 80 – qui chuterait presque certainement si la tête de série devait trébucher dans son tournoi de ligue – est également une forte indication que les Lumberjacks devront s’occuper des affaires du tournoi de Southland s’ils veulent aller danser.

2. État du Nouveau-Mexique (WAC)

Pour ce qui ressemble à la milliardième année consécutive, les Aggies sont clairement la classe de la Western Athletic Conference. L’État du Nouveau-Mexique peut conclure une parfaite saison régulière 16-0 par le biais du WAC avec une victoire sur Cal Baptist jeudi. L’équipe de Chris Jans est venue à quelques centimètres de bouleverser Auburn lié au Final Four lors du premier tour du tournoi il y a un an, et elle est prête à franchir cette étape 12 mois plus tard. Pour saisir cette opportunité, ils devront à nouveau s’occuper des affaires à Vegas.

3. Vermont (Amérique de l’Est)

Avec un match à jouer, les Catamounts ont déjà bouclé leur quatrième titre consécutif de saison régulière en Amérique de l’Est. À 13-2, ils mènent actuellement la deuxième place Stony Brook par trois matchs complets. Le candidat américain Anthony Lamb cherchera à faire un dernier souvenir majeur de mars.

4. UC Irvine (Big West)

Les Anteaters ont tiré le seul véritable bouleversement majeur du tournoi NCAA 2019 en éliminant le Kansas State, quatrième tête de série, 70-64. Le groupe de cette année n’est peut-être pas aussi dangereux que cette équipe, mais il a été presque aussi dominant dans le Big West. Avec un match de saison régulière à jouer, l’UCI a 4,5 matchs d’avance sur toutes les autres équipes de la ligue.

5. Colgate (Patriot League)

Il y a 15 ans, les Raiders ont mis la peur de Dieu au Tennessee au premier tour du tournoi NCAA. Grâce en grande partie au retour du noyau de cette équipe 2018-2019, Colgate a remporté le titre de la saison régulière de la Patriot League par deux matchs contre Boston U. et American. Ils auront désormais un avantage sur le terrain à domicile tout au long du tournoi de la ligue, ce qui n’est pas rien étant donné qu’ils ont une fiche de 13-1 sur le terrain de Cotterell cette saison.

6. Little Rock (ceinture solaire)

Les chevaux de Troie ont une chance d’être l’une des meilleures histoires des deux prochaines semaines. Choisis avant la saison pour terminer 11e dans le Sun Belt à 12 équipes, ils mènent actuellement la ligue par deux matchs complets avec un seul à jouer. Ils seront la tête de série d’un tournoi qui a une histoire de devenir un peu sauvage.

7. Prairie View A&M (SWAC)

Les Panthers sont 14-2 dans le SWAC, 18-11 au total, et la seule équipe de la conférence avec un bilan global supérieur à trois matchs au-dessus de 500.