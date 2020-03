Tous les événements annulés ou reportés en raison de la pandémie de COVID-19, y compris la Premier League, l’Euro 2020, le Grand National, la boxe et l’UFC

La pandémie de coronavirus en cours a fait des ravages sur le calendrier sportif mondial.

La Football Association, la Premier League, la English Football League, la FA Women’s Super League et le FA Women’s Championship ont tous suspendu l’action jusqu’au moins début avril.

Il faudra encore un bon moment avant de voir le football en Angleterre et en Europe revenir

Pendant ce temps, l’équipe de cricket d’Angleterre a écourté sa tournée au Sri Lanka, tandis que la première majeure de golf de l’année, le Masters, a été reportée, tandis que la course phare des courses de chevaux, le Grand National et le Marathon de Londres ont été abandonnées.

Voici comment tous les sports ont été impactés…

Football

– La Premier League a été suspendue jusqu’au 4 avril et l’EFL jusqu’au 3 avril au plus tôt.

– Le Championnat d’Europe de cet été a été retardé d’un an par l’UEFA

– La Ligue écossaise de football professionnel a reporté tous les matches «en attendant toute ordonnance du gouvernement et / ou toute autre directive de la part de la Fédération écossaise».

– La Football Association a annoncé qu’elle «recommandait que tout le football de base en Angleterre soit reporté dans un avenir prévisible».

– La Football Association of Ireland a suspendu ses ligues jusqu’au 29 mars.

– Les deux matches amicaux de l’Angleterre plus tard ce mois-ci à Wembley, la Super League féminine et le Championnat féminin de la FA ont été reportés par la FA.

– Les matches internationaux du Pays de Galles avec l’Autriche et les États-Unis fin mars sont tous deux annulés.

– L’UEFA a annoncé que les 16 derniers matchs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa sont reportés, ainsi que les tirages au sort des quarts de finale pour les deux compétitions.

– L’UEFA a convoqué une réunion d’urgence pour mardi afin de déterminer si l’Euro 2020 peut se dérouler comme prévu.

– L’entraîneur-chef d’Arsenal Mikel Arteta et l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi se sont révélés positifs pour le coronavirus.

Le patron d’Arsenal, Arteta, est en auto-isolement après avoir été diagnostiqué avec la maladie

– Un joueur d’Everton sans nom a entrepris une période d’auto-isolement après avoir signalé des symptômes compatibles avec le coronavirus, tandis que trois joueurs de Leicester ont montré des symptômes et ont été tenus à l’écart du reste de l’équipe.

– Bournemouth a annoncé que cinq de ses employés, dont le gardien de but Artur Boruc, s’auto-isolaient et présentaient des symptômes compatibles avec le virus.

– Le défenseur de la Juventus Daniele Rugani s’est révélé positif, tout comme l’attaquant de la Fiorentina Patrick Cutrone, prêté par les Wolves, et son coéquipier allemand Pezzella et le physio du club Stefano Danielli.

– Ezequiel Garay est devenu le premier joueur de LaLiga à annoncer qu’il a été testé positif pour le coronavirus, Valence confirmant plus tard cinq tests positifs parmi les joueurs et le personnel.

– Les joueurs du Real Madrid ont reçu l’ordre de se mettre en quarantaine après qu’un membre de l’équipe de basket-ball du club eut été testé positif. La Liga a suspendu “au moins les deux prochains tours de matches” en raison de la quarantaine en place au Real.

– Barcelone a suspendu toute activité en équipe première après avoir pris conseil auprès de son équipe médicale.

– Toute action sportive nationale en Italie – y compris les matchs de Serie A – a été suspendue jusqu’au 3 avril.

Cristiano Ronaldo reste au Portugal jusqu’à ce qu’il soit donné le feu vert pour retourner en Italie après qu’un coéquipier de la Juventus a été testé positif pour le coronavirus

– La Ligue 1 et la Ligue 2, les deux premières divisions de France, sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

– La Ligue allemande de football a suspendu les matches de Bundesliga et 2. Bundesliga jusqu’au 3 avril au moins, avec un réexamen qui doit avoir lieu le 30 mars.

– La Major League Soccer a annoncé la suspension des matchs pour 30 jours avec effet immédiat.

– Les éliminatoires de la Coupe du monde sud-américaine (CONMEBOL) prévues du 23 au 31 mars ont été reportées à une date ultérieure.

– La cérémonie de remise des prix de l’Association des footballeurs professionnels, qui doit avoir lieu le 26 avril, a été reportée.

– La Ligue nationale de Vanarama a suspendu tous les matches jusqu’au 16 avril au moins le 16 mars.

Rugby Union

– La Gallagher Premiership a été suspendue lundi pendant cinq semaines.

– La Guinness PRO14 a été suspendue indéfiniment.

– La finale de la Coupe de rugby de Premiership de dimanche entre Sale et Harlequins avait initialement reçu le feu vert vendredi, mais a été reportée après qu’un membre du personnel ait développé des symptômes compatibles avec le coronavirus.

– La saison de Super Rugby a été suspendue après la décision du gouvernement néo-zélandais de mettre en quarantaine les personnes entrant dans le pays pendant 14 jours.

– Rugby Australie a fermé son siège social de Sydney pour un «nettoyage intensif» après que deux membres de son programme Australian Sevens aient montré des signes et des symptômes associés au coronavirus.

– L’Afrique du Sud Rugby a suspendu tous les matchs de compétition jusqu’au 25 avril au plus tôt et annule tous les camps d’entraînement et voyages d’affaires de l’équipe nationale.

– Les quarts de finale de la Heineken Champions Cup et de la Challenge Cup ont été reportés.

Le golf

– Le US Masters, le premier tournoi de golf masculin de l’année, a été reporté. L’événement riband bleu à Augusta National devait avoir lieu du 9 au 12 avril. Une nouvelle date n’a pas encore été fixée.

– Le championnat des joueurs a également été annulé avec tous les autres événements du PGA Tour pour les trois prochaines semaines.

– Cinq tournois de l’European Tour ont été reportés. La semaine prochaine, le Hero Indian Open et le Czech Masters d’août ont rejoint le Kenya Open de cette semaine, le Maybank Championship et le China Open d’avril pour être annulés.

– L’Aramco Saudi Ladies International de la Tournée européenne des dames a été reportée en vue de son report plus tard dans l’année.

– L’Africa Sunshine Tour a suspendu toutes ses activités et examinera la situation le 20 avril «ou comme la situation l’exige».

Les Masters ne débuteront pas le 9 avril comme prévu

Criquet

– La prochaine série de tests de l’Angleterre contre le Sri Lanka est reportée avec le retour des joueurs en tournée.

– L’Australie s’est retirée de sa tournée en Nouvelle-Zélande avec effet immédiat.

– Le début de la Premier League indienne a été reporté du 29 mars au 15 avril par mesure de précaution.

– Surrey a annulé son camp d’entraînement de pré-saison à l’Académie ICC de Dubaï dans un souci de sécurité pour ses joueurs.

– Les deux derniers matchs internationaux d’une journée entre l’Inde et l’Afrique du Sud se joueront à huis clos.

– L’ODI d’avril et le match d’essai entre le Pakistan et le Bangladesh ont été reportés

– Cricket South Africa a annulé toutes les formes de cricket pour les 60 prochains jours.

– La tournée irlandaise limitée du Zimbabwe le mois prochain a été reportée.

Joe Root et co devaient effectuer deux tests au Sri Lanka

Formule 1

– Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison a été annulé avec les courses de Bahreïn et du Vietnam, le début de la saison devant être repoussé à juin.

– McLaren s’était déjà retirée de la course australienne après qu’un membre du personnel eut été testé positif à la maladie. Il est entendu que le membre de l’équipe a signalé des symptômes associés au virus dans le paddock d’Albert Park mercredi matin. Deux membres de l’équipe américaine Haas ont été testés et se sont isolés.

– Ferrari a arrêté la production dans ses usines de Formule 1 et de voitures de route.

Formule E

– La Formule E a temporairement suspendu la saison.

Nascar

– Nascar a annoncé qu’il organiserait ses courses à Atlanta (15 mars) et à Miami (22 mars) en l’absence de fans.

Faire de la moto

– Les quatre premières courses de la saison MotoGP au Qatar, en Thaïlande, aux États-Unis et maintenant en Argentine ont été annulées. La course au Qatar a été annulée, tandis que les trois autres ont été déplacées plus tard dans la saison, qui devrait maintenant commencer en Espagne le 3 mai.

Basketball

– La saison NBA a été suspendue “jusqu’à nouvel ordre” après qu’un joueur anonyme du Utah Jazz eut été testé positif pour le coronavirus.

Cyclisme

– L’Union Cycliste Internationale suspend tous les événements jusqu’au 3 avril au plus tôt

Tennis

– L’Open de France a été reporté à septembre.

– Le célèbre BNP Paribas Open à Indian Wells, où Rafael Nadal et Novak Djokovic devaient participer, a été annulé.

– L’ATP a annoncé une suspension de six semaines de la tournée de tennis professionnel masculin en raison de «l’escalade des problèmes de santé et de sécurité» résultant de l’épidémie de coronavirus.

– Le tournoi de tennis de l’Open de Miami, qui doit commencer le 23 mars, a été annulé après l’interdiction des rassemblements de masse dans le comté de Miami-Dade.

– Le Volvo Car Open de Charleston (4-12 avril) a également été annulé. Les finales de la Fed Cup à Budapest le mois prochain et les matches de barrage de la Fed Cup, qui doivent avoir lieu dans huit endroits différents, ont été reportés, tandis que le Xi’an Open de Chine (13-19 avril) et le Kunming Open (27 avril-3 mai) ont été annulé.

– La WTA annonce la suspension de sa tournée jusqu’au 2 mai, les épreuves sur terre battue à Stuttgart, Istanbul et Prague étant reportées.

Le Paribas Open est l’un des événements les plus médiatisés du tennis en dehors du Grand Chelem

Courses

– Le Grand National 2020 a été annulé.

– Les courses en Irlande seront fermées au public jusqu’au 29 mars.

– Les courses à Kelso lundi auront lieu à huis clos, a annoncé la British Horseracing Authority.

Athlétisme

– Les championnats du monde en salle, qui devaient avoir lieu à Nanjing en Chine ce mois-ci, ont été annulés.

– Le Marathon de Londres a été reporté au dimanche 4 octobre. La 40e édition de la course historique devait initialement avoir lieu le 26 avril.

– Le Marathon de Paris, qui devait avoir lieu le 5 avril, a été reporté au 18 octobre et le Marathon de Rome, prévu pour le 29 mars, a été annulé.

– L’Union internationale de triathlon a déplacé les championnats du monde de paratriathlon de l’UIT 2020, prévus le 2 mai, de Milan à Montréal.

– Le marathon d’Édimbourg de mai a été reporté avec une nouvelle date qui devrait être fixée cette semaine.

– La Coupe du monde de gymnastique artistique polyvalente qui se déroule à Tokyo en avril a été annulée.

– British Triathlon a reporté le Leeds Triathlon qui doit avoir lieu les 6-7 juin.

Jeux olympiques et paralympiques

– Le Comité international olympique reste pleinement déterminé à organiser les Jeux de Tokyo 2020 comme prévu cet été, malgré le fait que la ministre olympique japonaise Seiko Hashimoto ait suggéré que cela puisse être reporté à plus tard dans l’année.

– La British Olympic Association prévoit toujours d’envoyer une délégation d’environ 55 personnes à Tokyo ce mois-ci pour une “reconnaissance opérationnelle détaillée”.

– La remise des flammes des JO 2020 à Athènes aura lieu à huis clos cette semaine

Ligue de rugby

– Tous les matchs de la ligue de rugby, de la Super League de Betfred au «jeu communautaire», ont été suspendus jusqu’au 3 avril au moins.

– Le match de la Coral Challenge Cup entre les York City Knights et les Rochdale Hornets a été transféré au Millennium Stadium de Featherstone après que la ville de York a annulé la disponibilité de Bootham Crescent.

– Le club canadien de Toronto Wolfpack a démis de ses fonctions toute l’équipe du Royaume-Uni après que quatre joueurs ont présenté des symptômes de coronavirus «légers possibles» et ont été mis en isolement.

– Les Rams de Dewsbury déclarent que leur match de championnat de Betfred contre Toulouse a été reporté.

Boxe

– Shakur Stevenson contre Miguel Marriaga et James Kirkland contre Marcos Hernandez (14 mars) ont été reportés.

– Michael Conlan contre Belmar Preciado (17 mars) a été reporté.

– Vergil Ortiz Jr vs Samuel Vargas (28 mars) a été reporté.

– La finale du World Boxing Super Series cruiserweight entre Mairis Briedis et Yuniel Dorticos en Lettonie a été déplacée du 21 mars au 16 mai

– Les qualifications olympiques basées à Londres ont été reportées à la fin de l’année.

– Tous les événements prévus pour mars au Japon ont été annulés.

Stevenson devait défendre son titre mondial de poids plume contre Marriaga

Billard

– L’Open de Chine d’un million de livres sterling, qui devrait débuter à Pékin fin mars, a été annulé. La participation à l’arène pour le Gibraltar Open de cette semaine a été limitée à 100 personnes.

Patinage sur glace

– Les Championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste, prévus du 13 au 15 mars, ont été annulés. Les Championnats du monde de patinage artistique au Québec, prévus du 16 au 22 mars, ont également été annulés.

Judo

– La Fédération Internationale de Judo a annulé toutes les épreuves de qualification olympique du calendrier jusqu’au 30 avril.

Fléchettes

– La Professional Darts Corporation a annulé la double tête de Premier League à Rotterdam, le Grand Prix d’Europe de fléchettes à Sindelfingen et l’Open européen de fléchettes à Leverkusen, qui étaient tous programmés pour la fin du mois, ainsi que le Grand Prix allemand de fléchettes du mois prochain à Munich.

Hockey sur glace

– La LNH a été interrompue avec 189 matchs de saison régulière à jouer. Les éliminatoires de la Coupe Stanley devaient commencer la semaine du 6 avril.

– Les deux rencontres de la Grande-Bretagne contre la Hongrie les 21 et 22 avril ont été annulées.

Netball

– La saison de Superleague Netball est suspendue jusqu’à nouvel ordre

MMA

– L’UFC London a quitté le Royaume-Uni avec un lieu aux États-Unis qui sera décidé pour le 21 mars

– Leon Edwards se retire du combat contre Tyron Woodley alors que l’UFC London est transféré en Amérique

– Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que les trois prochains Fight Nights étaient reportés.

.