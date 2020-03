Tous les événements annulés ou reportés jusqu’à présent, y compris la Premier League, l’Euro 2020, le rugby en Angleterre, la boxe et le golf

La pandémie de coronavirus en cours a fait des ravages sur le calendrier sportif mondial.

La Football Association, la Premier League, la English Football League, la FA Women’s Super League et le FA Women’s Championship ont appelé à l’arrêt de l’action.

Il faudra encore un bon moment avant de voir le football en Angleterre et en Europe revenir

Pendant ce temps, l’équipe de cricket de l’Angleterre a écourté sa tournée au Sri Lanka, tandis que la première majeure de golf de l’année, le Masters et le French Open de tennis ont été reportés.

La course phare des courses de chevaux, le Grand National et le Marathon de Londres ont également été annulées pour le moment.

Voici comment tous les sports ont été impactés…

Football

– La Premier League, l’EFL et la Football Association ont annoncé que le football professionnel en Angleterre ne reprendrait que le 30 avril au plus tôt, mais la saison serait prolongée indéfiniment.

– L’UEFA a reporté l’Euro 2020 à l’été 2021, avec de nouvelles dates du 11 juin au 11 juillet de l’année prochaine proposées. L’annonce officielle de l’instance dirigeante du football européen a également confirmé que les matches de barrage Euro 2020, qui devraient avoir lieu plus tard ce mois-ci, auront désormais lieu lors de la pause internationale de juin 2020.

– La finale de la Ligue des Nations 2021, le Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA et l’Euro 2021 féminin ont également été reportés.

– La Copa America 2020 doit passer à 2021 pour donner aux joueurs sud-américains basés en Europe la possibilité de terminer leurs campagnes de championnat.

– Tout le football écossais a été suspendu avec effet immédiat, la Scottish Football Association confirmant qu’il ne reprendra que le 30 avril au plus tôt.

– La Irish Football Association a suspendu la saison en cours en Irlande du Nord jusqu’au 4 avril au moins. La Football Association of Ireland a annoncé que toutes les activités de football relevant de sa juridiction étaient suspendues jusqu’au 29 mars.

– Les deux matches amicaux de l’Angleterre en mars à Wembley contre l’Italie et le Danemark ont ​​été annulés, suivis des matches amicaux avec l’Autriche et la Roumanie en juin. Les matches internationaux du Pays de Galles avec l’Autriche et les États-Unis fin mars ont également été annulés.

– La Super League féminine et le Championnat féminin de la FA ont également été reportés par la FA.

– L’UEFA a annoncé que tous les matches de la Ligue des champions et de la Ligue Europa prévus pour la semaine commençant le 16 mars ont été reportés, ainsi que les tirages au sort des quarts de finale pour les deux compétitions.

– La FIFA a assoupli les règles imposant aux clubs de libérer les joueurs pour les prochains matches internationaux et a également recommandé que «tous les matches internationaux qui devaient avoir lieu en mars et avril soient désormais reportés jusqu’à ce qu’ils puissent se dérouler dans un environnement sûr et sécurisé» .

– L’entraîneur-chef d’Arsenal Mikel Arteta et l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi ont été testés positifs pour le coronavirus.

Le patron d’Arsenal, Arteta, a été contraint de s’isoler après avoir été diagnostiqué avec la maladie

– Toute l’équipe de la première équipe et le personnel d’entraîneurs d’Everton ont entrepris une période d’isolement après qu’un joueur de la première équipe a signalé des symptômes compatibles avec le coronavirus tandis que trois joueurs de Leicester ont montré des symptômes et ont été tenus à l’écart du reste de l’équipe.

– Bournemouth a annoncé que cinq de ses employés, dont le gardien de but Artur Boruc, s’auto-isolaient et présentaient des symptômes compatibles avec le virus.

– La Ligue nationale de Vanarama a suspendu tous les matches jusqu’au 16 avril au moins le 16 mars.

– Le duo de la Juventus Daniele Rugani et Blaise Matuidi s’est avéré positif, tout comme l’attaquant de la Fiorentina Patrick Cutrone, prêté par les Wolves, et son coéquipier allemand Pezzella et le physio du club Stefano Danielli.

– Ezequiel Garay est devenu le premier joueur de la Liga à annoncer qu’il avait été testé positif pour le coronavirus, Valence confirmant plus tard cinq tests positifs parmi les joueurs et le personnel.

– Les joueurs du Real Madrid ont reçu l’ordre de se mettre en quarantaine après qu’un membre de l’équipe de basket-ball du club eut été testé positif. La Liga a suspendu “au moins les deux prochains tours de matches” en raison de la quarantaine en place au Real.

– Barcelone a suspendu toute activité en équipe première après avoir pris conseil auprès de son équipe médicale.

– Toute action sportive nationale en Italie – y compris les matchs de Serie A – a été suspendue jusqu’au 3 avril.

– La Ligue 1 et la Ligue 2, les deux principales divisions de France, ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.

– La Ligue allemande de football a suspendu les matches de Bundesliga et 2. Bundesliga jusqu’au 3 avril au moins, avec un réexamen qui doit avoir lieu le 30 mars.

Le football ne se jouera pas en Angleterre avant mai au plus tôt

– La Major League Soccer a annoncé la suspension des matchs sans date fixe pour le redémarrage de la compétition.

– Les éliminatoires de la Coupe du monde sud-américaine (CONMEBOL) prévues du 23 au 31 mars ont été reportées à une date ultérieure.

– La Northern Premier League a annoncé que tous les matches étaient suspendus jusqu’à nouvel ordre.

– La Ligue écossaise de football professionnel a reporté tous les matches «en attendant toute ordonnance du gouvernement et / ou toute autre directive de la part de la Fédération écossaise».

– La Football Association a annoncé qu’elle «recommandait que tout le football de base en Angleterre soit reporté dans un avenir prévisible».

– L’Association des footballeurs professionnels a annoncé qu’elle avait reporté la cérémonie de remise des prix cette année, qui devait avoir lieu le 26 avril.

– Le dernier service commémoratif de Hillsborough, qui devait avoir lieu à Anfield le 15 avril, a été reporté.

– CONMEBOL a confirmé que la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana seraient suspendues jusqu’au 5 mai au moins.

– La Major League Soccer a annoncé une prolongation de son report des matches, confirmant une date cible du 10 mai pour un retour à l’action.

– Le patron de Rotherham, Paul Warne, a confirmé que deux de ses joueurs – Freddie Ladapo et Lewis Price – s’auto-isolaient après avoir contracté des symptômes.

– La Fédération turque de football a annoncé qu’elle suspendait toutes ses activités de football jusqu’à nouvel ordre.

– Quatre joueurs de Portsmouth – James Bolton, Andy Cannon, Haji Mnoga et Sean Raggett – ont été testés positifs pour le coronavirus.

Rugby Union

– La RFU a mis fin à la saison pour tous les championnats de ligue, de coupe et de comté d’Angleterre, avec la Premiership – qui était dans une suspension de cinq semaines – la seule exception.

– La Guinness PRO14 a été suspendue indéfiniment.

– La saison de Super Rugby a été suspendue après la décision du gouvernement néo-zélandais de mettre en quarantaine les personnes entrant dans le pays pendant 14 jours.

– Rugby Australie a fermé son siège social de Sydney pour un «nettoyage intensif» après que deux membres de son programme Australian Sevens aient montré des signes et des symptômes associés au coronavirus.

– L’Afrique du Sud Rugby a suspendu tous les matchs de compétition jusqu’au 25 avril au plus tôt et annule tous les camps d’entraînement et voyages d’affaires de l’équipe nationale.

– Les quarts de finale de la Heineken Champions Cup et de la Challenge Cup ont été reportés.

– La Welsh Rugby Union a annulé tous les championnats et coupes cette saison. Il n’y aura aucune promotion ou relégation dans aucune ligue WRU et toutes les équipes resteront dans leur division actuelle.

Jeux olympiques et paralympiques

– Le Comité international olympique reste pleinement déterminé à organiser les Jeux de Tokyo 2020 comme prévu cet été, malgré le fait que la ministre olympique japonaise Seiko Hashimoto ait suggéré que cela puisse être reporté à plus tard dans l’année.

– La British Olympic Association a déclaré qu’elle ne “mettrait pas en danger la santé” des athlètes en les encourageant à se préparer pour Tokyo 2020 si ce n’était pas sûr de le faire.

– L’étape grecque du relais de la flamme olympique a été annulée le lendemain de la première cérémonie d’allumage des flammes depuis 1984 qui se déroulera sans spectateurs.

– La qualification olympique de boxe à Londres a été annulée après avoir initialement déplacé le tournoi à huis clos.

– La Coupe du monde de gymnastique artistique polyvalente qui doit se tenir à Tokyo le mois prochain a été annulée. La compétition devait servir de test olympique.

– L’athlétisme américain et le Comité olympique brésilien ont demandé la suspension des Jeux olympiques de Tokyo

Les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo se poursuivent pour l’instant

Le golf

– Le Masters d’Augusta, traditionnellement considéré comme l’événement du ruban bleu du sport, est devenu le premier golf majeur à être reporté. La PGA américaine a été reportée à une date ultérieure cet été.

– Le championnat des joueurs a été annulé avec tous les événements du PGA Tour pour les trois prochaines semaines. La PGA a également annulé quatre autres événements en avril et mai – le RBC Heritage, le Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans, le Wells Fargo Championship et l’AT & T Byron Nelson.

– Six tournois de l’European Tour ont été reportés. L’Open du Kenya a été rejoint par le Hero Indian Open d’avril, le Maybank Championship et le China Open. Le Masters d’Andalousie, du 30 avril au 3 mai, a également été reporté avec les Masters tchèques d’août.

– L’Aramco Saudi Ladies International de la Tournée européenne des dames a été reportée en vue de son report plus tard dans l’année.

– L’Africa Sunshine Tour a suspendu toutes ses activités et examinera la situation le 20 avril «ou comme l’exige la situation».

– Le calendrier complet de la tournée PGA EuroPro, qui doit se dérouler de mai à octobre et couvrant 15 événements au total, a été annulé.

– L’USGA a annulé la première étape des qualifications pour l’US Open et l’US Women’s Open.

– L’European Tour a annulé l’événement GolfSixes Cascais, avec le tournoi Made in Denmark reporté. Le directeur général de l’European Tour, Keith Pelley, a déclaré: «Nous continuerons de surveiller cette situation mondiale en ce qui concerne le coronavirus et d’évaluer son impact sur tous nos tournois, la santé publique et le bien-être étant notre priorité absolue.»

– Le R&A dit qu’il entreprend une «évaluation complète» de ses plans pour l’organisation de l’Open Championship et de l’AIG Women’s British Open.

Les Masters ne débuteront pas le 9 avril comme prévu

Criquet

– La BCE a annoncé qu’il n’y aurait pas de cricket professionnel joué en Angleterre et au Pays de Galles jusqu’au 28 mai.

– La série de tests de l’Angleterre contre le Sri Lanka a été reportée avec le retour des joueurs en tournée.

– Le début de la Premier League indienne a été reporté du 29 mars au 15 avril par mesure de précaution.

– Le match annuel du comté de Champion, considéré comme le lever de rideau de la saison nationale, qui devait se jouer entre le MCC et l’Essex du 24 au 27 mars à Galle a été annulé, tout comme la réunion du Comité mondial du cricket du MCC à Colombo prévue pour 28 et 29 mars.

– Surrey, Lancashire, Worcestershire, Hampshire, Essex, Glamorgan, Gloucestershire, Kent, Yorkshire, Somerset, Sussex, Derbyshire, Durham et Warwickshire ont annulé ou décidé de revenir tôt des voyages de pré-saison.

– Les deux derniers matchs internationaux d’une journée entre l’Inde et l’Afrique du Sud seront reportés à la suite d’un accord entre les organes directeurs des pays, tandis que les deux autres ODI entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été annulés.

– La tournée australienne en Afrique du Sud à participation limitée, composée de trois ODI et d’autant de T20 et qui doit commencer le 22 mars, n’aura pas lieu.

– New Zealand Cricket a annulé les deux derniers tours de sa compétition nationale de première classe après avoir pris conseil auprès d’experts médicaux. Les Wellington Firebirds, qui ont terminé la saison tronquée à 26 points d’avance sur Central Stags, ont reçu le Plunket Shield 2019-20.

– Le Pakistan a annoncé que la troisième étape de la visite du Bangladesh, comprenant un test et une journée internationale, le mois prochain sera reportée à une date ultérieure.

– Cricket South Africa a annulé toutes les formes de cricket pour les 60 prochains jours.

– La tournée irlandaise limitée du Zimbabwe le mois prochain a été reportée.

– La série de sept matches entre l’Irlande et le Bangladesh a été reportée.

– Surrey a renvoyé six joueurs à la maison de l’entraînement pour s’isoler. Les six symptômes n’ont pas tous été signalés, mais ils se trouvaient à proximité de ceux qui l’ont fait.

– La Pakistan Super League a annoncé le 17 mars – le jour même où les demi-finales devaient avoir lieu – que la compétition avait été reportée.

– L’ouvreur d’Angleterre Alex Hales a révélé qu’il était dans l’isolement après avoir développé des symptômes de coronavirus.

– Le England and Wales Cricket Board a recommandé la suspension de toutes les formes de cricket récréatif.

Joe Root et co devaient jouer deux tests au Sri Lanka

Boxe

– Top Rank a annoncé le report de ses spectacles au Madison Square Garden les 14 et 17 mars. Le combat de Michael Conlan, poids plume de Belfast, contre le combattant colombien Belmar Preciado au Hulu Theatre le jour de la St Patrick a donc été abandonné.

– Tous les événements prévus pour mars au Japon ont été annulés.

– Le British Boxing Board of Control a annoncé que «tous les tournois publics» sous sa juridiction ont été annulés, et la position sera revue début avril. Matchroom Boxing a reporté tous ses événements en mars et avril.

– Shakur Stevenson contre Miguel Marriaga et James Kirkland contre Marcos Hernandez (14 mars) ont été reportés.

– Les qualifications olympiques basées à Londres ont été reportées à la fin de l’année.

Mikey Williams / Premier rang

Stevenson devait défendre son titre mondial de poids plume contre Marriaga

MMA

– Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que les trois prochains Fight Nights sont reportés, y compris l’UFC à Londres (qui doit avoir lieu le 21 mars).

– L’UFC Fight Night 170 s’est tenue au Brésil à huis clos.

– L’événement Bellator 241 – qui devait avoir lieu dans le Connecticut – a été abandonné.

Sport automobile

– Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison a été annulé avec le GP de Monaco, tandis que les courses à Bahreïn, au Vietnam, en Chine et aux Pays-Bas ont été reportées. La Formule 1 espère commencer la saison le 7 juin.

– L’organe directeur de la Formule 1 a approuvé une période d’arrêt révisée – qui avait été réservée pour août – afin de permettre la possibilité de courir tout au long de l’été. Les usines des équipes seront fermées pendant trois semaines consécutives à un moment élu d’ici la fin avril.

– La Formule E a suspendu temporairement sa saison.

– Nascar a reporté ses épreuves de course à Atlanta (15 mars) et à Miami (22 mars). Toutes les courses ont été reportées au 3 mai.

– La course des 24 heures du Mans en juin a été reportée, avec une nouvelle date provisoire de septembre.

Faire de la moto

– Les quatre premières courses de la saison MotoGP au Qatar, en Thaïlande, aux États-Unis et maintenant en Argentine ont été annulées. La course au Qatar a été annulée, tandis que les trois autres ont été déplacées plus tard dans la saison, qui devrait maintenant commencer en Espagne le 3 mai.

Basketball

– La saison NBA a été suspendue «jusqu’à nouvel ordre» après que le joueur d’Utah Jazz Rudy Gobert a été testé positif pour le coronavirus.

– Les Brooklyn Nets ont placé tout leur personnel étendu sous auto-isolement après que quatre joueurs, dont Kevin Durant, ont été diagnostiqués avec Covid-19.

– Basketball England a annulé le reste de sa saison 2019/2020 le 17 mars.

Football américain

– Les événements publics autour du repêchage de la NFL ont été annulés, la ligue disant qu’elle travaille sur un nouveau format pour l’événement qui aura lieu en avril.

– L’entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans Sean Payton a confirmé qu’il avait été testé positif – le premier cas signalé associé à la NFL.

Tennis

– Le célèbre BNP Paribas Open à Indian Wells, où Rafael Nadal et Novak Djokovic devaient participer, a été annulé.

– Le tournoi de tennis de l’Open de Miami, qui devait commencer le 23 mars, a été annulé après l’interdiction des rassemblements de masse dans le comté de Miami-Dade.

– Le Volvo Car Open de Charleston (4-12 avril) a également été annulé. Les finales de la Fed Cup du mois prochain à Budapest et les matches de barrage de la Fed Cup, qui doivent avoir lieu dans huit endroits différents, ont été reportés, tandis que le Xi’an Open de Chine (13-19 avril) et le Kunming Open (27 avril-3 mai) ont été annulés. .

– L’Open de France est passé de son horaire de printemps prévu à septembre.

– L’ATP et la WTA ont annoncé que la saison de tennis était suspendue jusqu’au 7 juin.

Il n’y aura pas d’action à Roland Garros en juin

Courses

– Les courses en Irlande ont été fermées au public jusqu’au 29 mars.

– La British Horseracing Authority a initialement confirmé que toutes les réunions se dérouleraient à huis clos, mais a ensuite annoncé que toutes les courses en Grande-Bretagne seraient suspendues jusqu’à la fin avril. Les courses en France ont été suspendues jusqu’au 15 avril.

– Le Grand National, qui devait avoir lieu le 4 avril, a été annulé.

Athlétisme

– Le Marathon de Londres a été reporté au dimanche 4 octobre. La 40e édition de la course historique devait initialement avoir lieu le 26 avril.

– Le Marathon de Manchester, qui devait avoir lieu le 5 avril avec 26 000 coureurs, a été reporté, une nouvelle date devant être fixée en temps voulu.

– Le Marathon de Paris, qui devait avoir lieu le 5 avril, a été reporté au 18 octobre et le Marathon de Rome, prévu pour le 29 mars, ainsi que le Marathon de Boston, prévu pour le 20 avril, ont été annulés.

– Les championnats du monde en salle, qui devaient avoir lieu à Nanjing en Chine ce mois-ci, ont été réorganisés pour mars 2021.

– Les trois premières rencontres de la Diamond League de la saison – prévues le 17 avril au Qatar et les 9 et 16 mai en Chine – ont été reportées, probablement après les JO.

– Toutes les activités d’athlétisme au Royaume-Uni, y compris les compétitions et les ligues, les clubs membres, les groupes de course et les courses, ont été suspendues jusqu’à fin avril, ont annoncé les fédérations d’athlétisme du pays d’origine le 17 mars en coopération avec UK Athletics.

– Tous les événements parkrun au Royaume-Uni ont été suspendus jusqu’à fin mars.

Ligue de rugby

– Le match de Super League entre les Catalans Dragons et Leeds à Perpignan a été reporté après qu’un des joueurs des Rhinos se soit mis en isolement après avoir montré des symptômes de coronavirus. Le club a annoncé le 17 mars que huit membres de la première équipe du club et du personnel des coulisses s’étaient isolés.

– Le match de la Coral Challenge Cup entre les York City Knights et les Rochdale Hornets a été transféré au Millennium Stadium de Featherstone après que la ville de York a annulé la disponibilité de Bootham Crescent.

– Le club canadien de Toronto Wolfpack a démis de ses fonctions toute l’équipe du Royaume-Uni après que quatre joueurs ont présenté des symptômes de coronavirus «légers possibles» et ont été mis en isolement.

– Les Dewsbury Rams ont annoncé que leur match de championnat de Betfred contre Toulouse avait été reporté.

– Tous les matchs de la ligue de rugby, de la Super League de Betfred au «jeu communautaire», ont été suspendus jusqu’au 3 avril au moins.

– Le premier rendez-vous de l’entraîneur anglais Shaun Wane avec sa nouvelle équipe, prévue pour Old Trafford le 23 mars, a été reporté.

– Les matchs de la Coupe d’Océanie prévus le 20 juin entre les Kiwis et les Tonga Invitational XIII, ainsi que le choc des Samoa avec les Îles Cook, ont été reportés.

Cyclisme

– Le Giro d’Italia, le premier Grand Tour cycliste de la saison qui devait commencer le 9 mai à Budapest, a été reporté. Les courses de Strade Bianchi, Tirreno-Adriatico, Milan-San Remo et Giro di Sicilia en Italie ont été annulées.

– Les craintes de deux cas de coronavirus lors du UAE Tour ont vu la course annulée avec deux étapes restantes.

– L’équipe INEOS faisait partie d’une multitude d’équipes qui se sont retirées de toutes les courses jusqu’à la Volta a Catalunya le 23 mars.

– Cycling’s Women’s Tour, la course par étapes du WorldTour au Royaume-Uni, a été reportée de près de trois mois avant le début de sa course dans l’Oxfordshire le 8 juin.

– L’UCI (Union Cycliste Internationale) a annoncé la suspension de son calendrier jusqu’au 3 avril au moins.

– Le Tour De Romandie – qui devait avoir lieu du 27 avril au 3 mai – a été définitivement annulé.

– Trois autres événements majeurs – Paris-Roubaix, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège – ont été reportés le 17 mars.

– Le Tour de Yorkshire, qui doit avoir lieu du 30 avril au 3 mai, a également été reporté.

– British Cycling a suspendu toutes les activités sanctionnées jusqu’au 30 avril au moins.

Le Tour de France est également dans un sérieux doute

Billard

– Le championnat du monde de snooker au Crucible du 18 avril au 4 mai a été reporté.

– Le Betfred World Snooker Championship a été reporté, le World Snooker Tour ayant annoncé dans un communiqué son intention d’accueillir le tournoi au Crucible en juillet ou août.

– L’Open de Chine d’un million de livres sterling, qui devrait débuter à Pékin fin mars, a été annulé. L’Open de Gibraltar s’est joué à huis clos, certains joueurs étant obligés d’arbitrer leurs propres matchs.

– Le championnat Coral Tour à Llandudno a été reporté par mesure de précaution contre la propagation du virus.

Natation / Plongée

– British Swimming a confirmé que l’épreuve de plongée des World Series prévue à Londres plus tard ce mois-ci avait été reportée.

– Les championnats britanniques de natation et le British International Para-Swimming International Meet – tous deux prévus pour avril – ont été annulés.

Patinage sur glace

– Les Championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste, prévus du 13 au 15 mars, ont été annulés. Les Championnats du monde de patinage artistique au Québec, prévus du 16 au 22 mars, ont également été annulés.

Judo

– La Fédération Internationale de Judo a annulé toutes les épreuves de qualification olympique du calendrier jusqu’au 30 avril.

Fléchettes

– La Professional Darts Corporation a reporté la double tête de la Premier League à Rotterdam et la septième nuit à Newcastle, reprogrammant respectivement les 9 et 10 septembre et le 1er octobre.

– Le Grand Prix européen de fléchettes à Sindelfingen et l’Open européen de fléchettes à Leverkusen, qui étaient tous programmés pour la fin du mois, ainsi que le Grand Prix allemand de fléchettes du mois prochain à Munich ont été reportés.

– Les doubles titres du Championnat des joueurs, les qualifications du Tour européen et les événements du PDC Unicorn Challenge Tour prévus pour avril ont tous été reportés, le PDC indiquant que les dates reprogrammées pour ces événements seront confirmées en temps voulu.

Hockey sur glace

– La LNH a été interrompue avec 189 matchs de saison régulière à jouer. Les éliminatoires de la Coupe Stanley devaient commencer la semaine du 6 avril.

– Les deux rencontres de la Grande-Bretagne contre la Hongrie les 21 et 22 avril ont été annulées.

Netball

– La saison de Netlea Superleague est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Aviron

– La course de bateaux, prévue pour le 29 mars, a été annulée.

Base-ball

– La Major League Baseball a annoncé que le début de la saison 2020 serait retardé de huit semaines.

