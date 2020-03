Tous les gagnants de Prestbury Park en 2020 alors qu’Al Boum Photo remporte la Gold Cup

Al Boum Photo a remporté une deuxième victoire consécutive de la Gold Cup alors que les sensations fortes du Cheltenham Festival ont profité de son édition 2020.

Du Ladies Day au jeudi de St Patrick et, bien sûr, de la Gold Cup elle-même, Cheltenham a produit une autre semaine mémorable.

. – .

Al Boum Photo a remporté la Gold Cup au 2020 Cheltenham Festival

Cheltenham Festival 2020: Résultats de la course

Jour un: Champion Day – 10 mars 2020

13:30 Le défi des novices suprêmes du Sky Bet

1 Shishkin (Nico de Boinville) 6-1

2 Abacadabras (D N Russell) 11-4

3 Chantry House (B J Geraghty) 15-2

14:10 La course au clocher du Trophée Challenge Arkle Challenge

1 Mettez la bouilloire (Aidan Coleman) 16-1

2 Fakir D’Oudairies (M P Walsh) 3-1

3 Rouge Vif (G Sheehan) 9-1

14:50 La poursuite du clocher avec handicap Ultima

1 Le conditionnel (Brendan Powell) 15-2

2 Kildisart (D A Jacob) 10-1

3 Discorama (B J Cooper) 11-2

15:30 Trophée du Défi Unibet Champion Hurdle

1 Epatante (B J Geraghty) 2-1 Fav

2 Sharjah (MPW Mullins) 16-1

3 Darver Star (Jonathan Moore) 17-2

16:10 Le jalon des juments

1 chèvrefeuille (Rachael Blackmore) 9-4

2 Benie Des Dieux (P Townend) 4-6 Fav

3 Elfile (D E Mullins) 16-1

16:50 La poursuite du handicap des Close Brothers Novices

1 Imperial Aura (David Bass) 4-1 Jt Fav

2 Galvin (D N Russell) 4-1 Jt Fav

3 Tenez la note (J J Burke) 10-1

17 h 30 Coupe du défi national de chasse au clocher

1 Ravenhill (MJ J Codd) 12-1

2 Lord Du Mesnil (MS S Waley-Cohen) 11-2

3 Lamanver Pippin (MWW Biddick) 33-1

Deuxième jour: Journée des dames – 11 mars 2020

13:30 Le défi des novices de Ballymore

1 Envoi Allen (D N Russell) 4-7 Fav

2 Easywork (Rachael Blackmore) 12-1

3 La grande escapade (P Townend) 9-1

14 h 10 La course-poursuite des novices de RSA Insurance

1 Champion (B J Geraghty) 4-1

2 Minella Indo (Rachael Blackmore) 3-1

3 Allaho (P Townend) 5-2 Fav

14 h 50 Le handicap de la coupe de corail

1 Dame De Compagnie (B J Geraghty) 5-1 Fav

2 larmes noires (D N Russell) 12-1

3 Thosedaysaregone (K J Brouder) 10-1

15:30 La course de steeple champion de la reine mère Betway

1 Politologue (Harry Skelton) 6-1

2 Dollars Dynamite (H Cobden) 7-1

3 Bun Doran (J J Burke) 33-1

16:10 La course de steeple de cross-country de Glenfarclas

1 Easysland (J Plouganou) 3-1

2 rouleaux de tigre (K M Donoghue) 8-11 Fav

3 sorties Sam (MJ J Codd) 33-1

16:50 The Boodles Juvenile Handicap Hurdle

1 Aramax (M P Walsh) 15-2

Édition 2 nuits (T Scudamore) 16-1

3 Saint D’Oroux (D A Jacob) 14-1

17:30 Le pare-chocs du champion Weatherbys

1 Ferny Hollow (P Townend) 11-1

2 Appréciez-le (Mr P W Mullins) 15-8 Fav

3 Queens Brook (MJ J Codd) 6-1

Troisième jour: jeudi de St Patrick – 12 mars 2020

13:30 La poursuite des novices du marais

1 Samcro (D N Russell) 4-1

2 Melon (Mr P W Mullins) 14-1

3 Faugheen (P Townend) 3-1 Fav

14:10 La finale du réseau Pertemps

1 père Du Berlais (B J Geraghty) 10-1

2 Le conteur (D N Russell) 11-2 Jt Fav

3 Tout Est Permis (E Walsh) 12-1

14:50 La poursuite du clocher de Ryanair

1 Min (P Townend) 2-1

2 Saint Calvados (G Sheehan) 16-1

3 A Plus Tard (Rachael Blackmore) 7-4 Fav

15 h 30 Obstacle du Paddy Power Stayers

1 Lisnagar Oscar (Adam Wedge) 50-1

2 Ronald Pump (B J Cooper) 20-1

3 Bacardys (Mr P W Mullins) 33-1

16:10 The Brown Advisory & Merriebelle Stable Plate

1 Simplement les Betts (G Sheehan) 10-3 Fav

2 Happy Diva (Richard Patrick) 20-1

3 Monsieur Whitaker (Adrian Heskin) 22-1

16:50 Les éleveurs nationaux de chasse soutenus par Tattersalls Mares Novices ’Hurdle

1 Concertista (D A Jacob) 9-2

2 Dolcita (puissance R M) 9-1

3 Rayna’s World (Thomas Dowson) 100-1

17:30 La course de steeple de handicap de la Coupe Challenge Fulke Walwyn Kim Muir

1 Milan Native (Mr R James) 9-1

2 Kilfilum Cross (Mr A Edwards) 8-1

3 Bob Mahler (MN N McParlan) 16-1

Quatrième jour: Gold Cup Day – 13 mars 2020

13:30 Le JCB Triumph Hurdle

1 Burning Victory (P Townend) 12-1

2 Tour Aspire (Rachael Blackmore) 5-1

3 Toute l’humanité (Harry Skelton) 7-2

14 h 10 Le handicap du comté de Randox Health Handicap

1 Saint Roi (B J Geraghty) 11-2 Fav

2 Aramon (P Townend) 8-1

3 Aigris (J J Slevin) 14-1

14:50 La haie des novices d’Albert Bartlett

1 lotte (P Townend) 5-1

2 Dernière exposition (B J Cooper) 9-2

3 Fury Road (D N Russell) 5-1

15:30 La course de steeple de la Magners Cheltenham Gold Cup

1 photo d’Al Boum (P Townend) 10-3 Fav

2 Santini (Nico de Boinville) 5-1

3 Lostintranslation (R M Power) 10-1

16 h 10 Coupe du défi Foxhunter Steeple Chase de St. James’s Place

1 It Came To Pass (Miss Maxine O’Sullivan) 66-1

2 Billaway (Mr P W Mullins) 11-4 Fav

3 Flyer Shantou (Mr D Maxwell) 3-1

16:50 Chase annuelle de handicap Johnny Henderson

1 Compagnon choisi (D N Russell) 7-2 Fav

2 Eclair De Beaufeu (S F O’Keeffe) 13-2

3 Nous et eux (J J Slevin) 10-1

17:30 Hurdl de handicap des jockeys conditionnels de Martin Pipe

1 Infatigable (Rex Dingle) 25-1

2 Pileon (Ben Jones) 9-1

3 Grand requin blanc (D J McInerney) 40-1

