“Tous les Inter ont toussé et ont eu de la fièvre en janvier”: Lukaku

Mercredi 22 avril 2020, p. a11

Madrid Romelu Lukaku, un joueur de l’Inter Milan, a assuré que la plupart de l’équipe avait des symptômes de coronavirus après les vacances de Noël et que tout le monde toussait et avait de la fièvre. Il a également avoué que même le défenseur central slovaque Milan Skriniar avait failli s’évanouir lors d’un match de Serie A contre Cagliari le 26 janvier.

Nous avons eu une semaine de congé en décembre. Nous sommes revenus et je jure que 23 joueurs sur 25 étaient malades, pas une blague. Nous avons joué à domicile contre Cagliari et après 25 minutes, Skriniar a dû quitter le terrain. Il n’a pas pu continuer et s’est presque évanoui, a-t-il révélé en direct sur Instagram avec le présentateur belge Kat Kerkhofs, épouse du joueur de Naples Dries Mertens.

L’attaquant belge est convaincu qu’ils ont souffert de Covid-19. Tout le monde toussait et faisait de la fièvre. J’étais aussi mauvais, quand j’avais de la température, c’était beaucoup plus que d’habitude et je n’en avais pas depuis des années. Après le match, il y a eu un autre dîner avec les invités de Puma, mais je les ai remerciés et je suis allé directement me coucher. Nous n’avons pas été testés pour le coronavirus à l’époque, donc nous ne le saurons jamais avec certitude, a-t-il déclaré.

De même, Lukaku a raconté à quoi ressemblaient ces premières semaines d’incertitude en Italie avant que la détention obligatoire ne soit décrétée. Nous avons été autorisés à rentrer chez nous pendant un certain temps, mais nous avons été rapidement rappelés. Mon partenaire Diego Godín, par exemple, a dû prendre trois vols pour se rendre en Uruguay. Après quelques jours, il a dû rentrer. Lors de notre conversation de groupe avec l’équipe, nous craignions tous une quarantaine de deux semaines, a-t-il déclaré.

L’international belge a relaté ses principales préoccupations. Ma mère est diabétique, c’est ma plus grande préoccupation. Je l’appelle toutes les quatre heures pour voir si elle a besoin de quelque chose. Et bien sûr, mon fils Roméo me manque le plus, a-t-il noté.

