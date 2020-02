Tous les matchs dans lesquels Messi a marqué 4 buts ou plus au cours de sa carrière

Le footballeur argentin du FC Barcelone a donné la victoire à son équipe contre Eibar (5-0) avec un but poker. Il s’agit du septième de sa carrière avec 4 ou plus et le premier depuis près de deux ans et demi.

Lionel Messi a signé un nouveau match de quatre buts dans sa carrière de footballeur, atteignant le chiffre de 6 avec le poker et à 7 si l’on inclut les affrontements dans lesquels il a marqué plus de buts. L’examen depuis ses débuts est le suivant, indiquant en gras celui à 5 cris:

1. FC Barcelona 4-1 Arsenal (Ligue des champions, 6 avril 2010)

2. FC Barcelona 5-1 Valencia (LaLiga, 19 février 2012)

3. FC Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen (Ligue des champions, 7 mars 2012)

4. FC Barcelona 4-0 RCD Espanyol (LaLiga, 5 mai 2012)

5. FC Barcelona 5-1 Osasuna (LaLiga, 27 janvier 2013)

6. FC Barcelona 6-1 Eibar (LaLiga, 19 septembre 2017)

7. FC Barcelona 5-0 Eibar (LaLiga, 22 février 2020)

Comme dans de nombreux autres records de score, il est inévitable de faire la comparaison avec Cristiano Ronaldo, où à cette occasion le Portugais est vainqueur de rendez-vous avec quatre buts (8) et cinq (2):

1. Real Madrid 6-1 Racing de Santander (LaLiga, 23 octobre 2010)

2. Séville 2-6 Real Madrid (LaLiga, 7 mai 2011)

3. Real Madrid 5-1 Elche (LaLiga, 23 septembre 2014)

4. Real Madrid 9-1 Granada (LaLiga, 5 avril 2015)

5. RCD Espanyol 0-6 Real Madrid (LaLiga, 12 septembre 2015)

6. Real Madrid 8-0 Malmö FF (Ligue des champions, 8 décembre 2015)

7. Real Madrid 7-1 Celta de Vigo (LaLiga, 5 mars 2016)

8. Portugal 6-0 Andorre (qualification pour la Coupe du monde 2018, 7 octobre 2016)

9. Real Madrid 6-3 Girona (LaLiga, 18 mars 2018)

10. Lituanie 1-5 Portugal (qualificatif pour l’Euro 2020, 10 septembre 2019)

Lionel Messi (qui aura 33 ans en juin) et Cristiano Ronaldo (35 ans en février) ont encore de la corde pour obtenir plus de matchs de ce calibre au cours de leurs dernières années de carrière. L’Argentin se rapprochera-t-il du Portugais, les Portugais vont-ils étendre les distances, verrons-nous plus de rendez-vous où ils l’obtiennent? Seul le temps sera en mesure de répondre à ces questions.

