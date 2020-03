Tous les matchs en Italie seront fermés jusqu’au 3 avril

C’est déjà officiel. Le gouvernement italien a approuvé mercredi un décret qui empêchera le public d’assister aux matches de toute activité sportive, y compris la série A jusqu’au 3 avril en raison de la crise des coronavirus Cela frappe l’Italie.

Vicenzo Spadafora, Ministre des Sports du gouvernement italien, assuré que cette décision C’est pour «le respect de la santé de chacun». “Les manifestations sportives et les compétitions de toutes sortes et disciplines, qui se déroulent dans tous les lieux, publics et privés, sont suspendues”, a déclaré le ministre dans des déclarations recueillies par la Gazzetta dello Sport, où il a souligné la série A.

Le calendrier de la ligue a été redéfini

Il y a plusieurs matchs qui avaient déjà été suspendu ces dernières semaines par le coronavirus. Le dernier était le duel cupbearer entre la Juventus et Milan, qui devait se jouer mercredi et a été reporté par les autorités italiennes.

La Fédération italienne de football et la Serie A ont convenu des dates des matches suspendus et des nouvelles dates ils ont fait exploser la polémique dans les clubs et les dirigeants. Le match qui a généré le plus de débats a été la Juventus-Inter, qui se jouera le lundi 9 mars à 20 h 45.

Steven Zhang, président de l’Inter, a attaqué le premier président de la Serie A pour sa gestion de la crise des coronavirus: «Jouer avec le calendrier et mettre la santé publique à l’arrière-plan. Tu es probablement le clown le plus gros et le plus sombre que j’ai vu », a-t-il écrit sur son compte Instagram.