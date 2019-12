TOUS LES NEUF matchs de Premier League en direct sur talkSPORT, y compris Arsenal vs Manchester United

Vous pouvez lancer 2020 dans un style parfait avec talkSPORT alors que nous vous proposons une journée d'action exceptionnelle pour célébrer la nouvelle année.

La Premier League accueillera la nouvelle décennie avec une liste complète des matches le 1er janvier et nous serons votre destination numéro un pour toute l'action.

.

talkSPORT vous apporte une journée exceptionnelle d'action en Premier League pour célébrer la nouvelle année

Cette saison verra neuf matchs joués le jour férié traditionnel, deux à 12h30, trois à 15h et 17h30 ET un affrontement à succès à 20h.

Nous aurons des commentaires sur tous les NINE fixtures sur un GameDay extra-spécial.

Dans une expérience unique pour les auditeurs de talkSPORT, deux des jeux de la journée seront exclusivement en direct sur l'application talkSPORT – il suffit de la télécharger et de syntoniser les meilleurs commentaires en cours.

Les matchs de la Premier League en direct sur talkSPORT le jour de l'an 2020

12 h 30 Brighton vs Chelsea – talkSPORT

12 h 30 Burnley vs Aston Villa – talkSPORT 2

15h Newcastle vs Leicester – talkSPORT

15h Southampton vs Spurs – talkSPORT 2

15h Watford vs Wolves – application talkSPORT

17h30 Man City vs Everton – talkSPORT

17h30 Norwich vs Crystal Palace – application talkSPORT

17h30 West Ham vs AFC Bournemouth – talkSPORT 2

20h Arsenal vs Man Utd – TalkSPORT

Nous vous aiderons à bannir ces gueules de bois avec votre choix entre Brighton vs Chelsea et Burnley vs Aston Villa au début de la journée.

Ensuite, ce sera à Newcastle vs Leicester, Southampton vs Spurs et Watford vs Wolves dans les matchs à 15h.

Man City vs Everton, Norwich vs Crystal Palace et West Ham vs Bournemouth sont à venir à 17h30.

Et puis, pour finir en beauté, nous vous apporterons le gros à 20h – Arsenal vs Manchester United!

.

Arsenal affronte Man United le jour du Nouvel An

RANT

Adrian Durham: le saut de Ronaldo est surévalué et cette tête de Messi était meilleure

offres

Solskjaer fournit une mise à jour positive de Pogba et dément les rumeurs concernant l'avion de Haaland

PAS DE CETTE MANIÈRE

Solskjaer répond aux rumeurs selon lesquelles Haaland prendrait l'avion pour Manchester

DOUTE

“ Arteta n'a aucune expérience '' – l'avertissement de Ray Parlour à Arsenal à propos du "pari" du manager

audacieux

"Les Spurs sont plus grands que Chelsea", affirme la légende de l'Angleterre

BIG BUCKS

Le montant record que Daniel Levy veut pour l'accord sur les droits de dénomination du stade de Tottenham

À BORD

Everton pourrait signer Ibrahimovic mais seulement à une condition

NOËL

Comment la table de la Premier League pourrait changer ce week-end – où va finir votre club?

dernier

Liverpool News Live: Van Dijk Fitness Boost et Salzburg font le transfert

SHOCKER

Pourquoi la campagne 19/20 d'Arsenal a été la pire depuis 26 saisons

Liverpool vs Sheffield United se jouera le jeudi 2 janvier et ce match sera également en direct sur talkSPORT.

Cela promet d'être un début d'année brillant avec tout le drame et l'excitation de la Premier League et talkSPORT vous a couvert.

Branchez-vous en direct sur les ondes ou téléchargez notre brillante application pour respecter tous les objectifs au fur et à mesure et porter un toast au début de 2020!

Sam Allardyce: Je n'obtiendrais jamais le poste d'Arsenal … mais c'est la gestion de crise au club maintenant

.