TOUS LES NEUF matchs de Premier League en direct sur talkSPORT, y compris Manchester United, Liverpool, Arsenal et Chelsea

Quel cracker d'un Boxing Day nous vous réservons sur talkSPORT.

La Premier League est prévue pour un autre calendrier festif mouvementé cet hiver et nous serons votre destination numéro un pour toute l'action.

Cette saison verra des matchs joués à 12 h 30, 15 h, 17 h 30 ET 20 h le lendemain de Noël et nous aurons des commentaires de tous les neuf matchs lors d'un GameDay extra-spécial.

. – .

talkSPORT aura les neuf matchs de Premier League en direct le lendemain de Noël

Dans une expérience unique pour les auditeurs de talkSPORT, les jeux à 15h seront joués simultanément sur l'application talkSPORT – il suffit de la télécharger et de choisir la correspondance pour laquelle vous souhaitez le commentaire.

Wolves vs Manchester City se jouera le vendredi 27 décembre et ce match sera également en direct sur talkSPORT.

Voici ce que nous vous réservons à tous!

Calendrier de la Premier League en direct sur talkSPORT le lendemain de Noël 2019

Tottenham vs Brighton, 12h30 – TalkSPORT

Bournemouth vs Arsenal, 15h – TalkSPORT 2

Chelsea vs Southampton, 15h – application TalkSPORT

Aston Villa vs Norwich, 15h – application talkSPORT

Everton vs Burnley, 15h – application talkSPORT

Sheffield United vs Watford, 15h – application talkSPORT

Crystal Palace vs West Ham, 15h – application talkSPORT

Manchester United vs Newcastle, 17h30 – TalkSPORT

Leicester vs Liverpool, 20h – TalkSPORT

Tottenham vs Brighton, 12h30 – TalkSPORT

Nous commencerons les choses dans le nord de Londres le lendemain de Noël en tant qu'hôte de Tottenham de Jose Mourinho, Brighton.

talkSPORT sera en direct au Tottenham Hotspur Stadium pour vous aider à bannir la gueule de bois et à vous remettre du coma alimentaire après le jour de Noël.

Les Seagulls ont réalisé un superbe résultat en octobre en battant les Spurs 3-0 sur la côte sud.

Bournemouth vs Arsenal, 15h – TalkSPORT 2

Arsenal sous les tirs fait le voyage à Bournemouth alors que deux des moins performants de cette saison s'affrontent.

Les combats des Gunners ont été bien documentés ce terme tandis que les blessures ont fait des ravages avec l’équipe d’Eddie Howe.

Les deux seront impatients de livrer un coup de grâce pour le lendemain de Noël à l'autre et de se diriger vers 2020 avec trois points bien nécessaires.

dernier

Liverpool News Live: Van Dijk Fitness Boost et Salzburg font le transfert

partir

Un as d'Arsenal se dirige vers la sortie de janvier alors que le club allemand est prêt à soumissionner pour le milieu de terrain

régal festif

Calendrier du Nouvel An: les neuf matchs de Premier League en direct sur talkSPORT

RANT

Adrian Durham: le saut de Ronaldo est surévalué et cette tête de Messi était meilleure

offres

Solskjaer fournit une mise à jour positive de Pogba et dément les rumeurs concernant l'avion de Haaland

PAS DE CETTE MANIÈRE

Solskjaer répond aux rumeurs selon lesquelles Haaland prendrait l'avion pour Manchester

DOUTE

“ Arteta n'a aucune expérience '' – l'avertissement de Ray Parlour à Arsenal à propos du "pari" du manager

audacieux

"Les Spurs sont plus grands que Chelsea", affirme la légende de l'Angleterre

BIG BUCKS

Le montant record que Daniel Levy veut pour l'accord sur les droits de dénomination du stade de Tottenham

À BORD

Everton pourrait signer Ibrahimovic mais seulement à une condition

Ray Parlour énumère ce que Mikel Arteta doit apporter à Arsenal pour réussir en tant que manager

Autour du terrain avec l'application talkSPORT

Les auditeurs de talkSPORT auront la possibilité d'écouter simultanément les liens de 15 heures de Boxing Day sur l'application talkSPORT.

En plus de Bournemouth vs Arsenal, il y a cinq autres matchs dans le créneau horaire de coup d'envoi traditionnel.

Les hôtes de Chelsea, Southampton, Aston Villa accueillent Norwich, Everton affrontent Burnley, Sheffield United affrontent Watford et West Ham font le voyage au Crystal Palace.

Obtenez l'application prête, elle va être occupée!

. – .

Matthew Longstaff a livré un moment à savourer aux fans de Newcastle contre Man United

Manchester United vs Newcastle, 17h30 – TalkSPORT

Celui-ci est un match de Premier League classique et un vrai régal pour le lendemain de Noël.

Manchester United vs Newcastle a produit des matchs brillants au fil des ans et en espère un autre au cours de la période des fêtes.

L'étonnant vainqueur de Matthew Longstaff a donné au Toon une victoire 1-0 sur ses anciens rivaux en octobre.

Leicester vs Liverpool, 20h – TalkSPORT

Le Boxing Day 2019 se termine cette année avec un affrontement massif sur le dessus de la table alors que Liverpool accueille Liverpool.

Les Foxes sont les champions du titre les plus proches de Liverpool cette saison et une victoire sur leurs rivaux au King Power serait énorme.

Mais les Reds sauront que la victoire dans les East Midlands les aiderait à faire un grand pas vers le titre.

talkSPORT vous apportera toute l'action de ce match alléchant alors que nous terminons notre aubaine Boxing Day avec bang.

.

Liverpool affronte Leicester dans un énorme affrontement de titres le lendemain de Noël

.