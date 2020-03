Tous les niveaux de l’union de rugby suspendus jusqu’au 14 avril, la Super League et la Rugby Football League jusqu’au 3 avril

Le rugby au Royaume-Uni a fait un effort galant pour aller de l’avant comme d’habitude le week-end dernier, mais le rugby à XV et la ligue de rugby ont été contraints de suspendre toute activité jusqu’à nouvel ordre.

La Rugby Football Union a suspendu tous les niveaux du jeu en Angleterre jusqu’au 14 avril – l’annonce a été annoncée peu après l’arrêt de la Premiership pendant cinq semaines.

. ou concédants de licence

Les Six Nations 2020 n’ont pas été achevées à cause du virus

La RFU a déclaré que toutes les activités, y compris la formation des clubs, les matches de ligue et de coupe et les cours de formation au rugby, devraient être arrêtées suite aux conseils du gouvernement de lundi qui déconseillaient les voyages “non essentiels” et les contacts avec les autres.

Cela signifie que les quarts de finale de la Coupe des champions européens et de la Challenge Cup, qui étaient programmés les 3, 4 et 5 avril, ont également été reportés. Les ligues Pro14 et Top 14 ont été suspendues indéfiniment la semaine dernière.

Le week-end du 24 au 26 avril a été identifié comme la période de reprise, bien que cela puisse changer.

Un communiqué a déclaré: «Nous sommes désolés de dire à nos fans que nous allons reporter notre saison de cinq semaines, conformément aux conseils du Premier ministre Boris Johnson, qui a confirmé que le gouvernement ne soutiendrait plus les rassemblements de masse.

bonkers

La WWE confirme que WrestleMania 36 est allumée – mais au Performance Center sans fans

mis au rebut

Tous les événements annulés ou suspendus en raison d’un coronavirus, y compris PL, EFL et UFC

DERNIER

Le Grand National annulé, ce que l’UEFA fera de l’Euro 2020 et de la Ligue des champions

pas cette année

Grand National 2020 annulé en raison d’une épidémie de coronavirus

MIS À JOUR

Calendrier de boxe 2020, tous les principaux combats et résultats à venir

EN FORME

Bob Arum, 88 ans, ne prenant aucune précaution contre les coronavirus, attribue à la marijuana sa bonne santé

SOLUTION?

Hearn explique comment la boxe pourrait continuer en cas de pandémie, mais sans stars comme AJ

Oh putain non

À la retraite soudaine de Stone Cold Steve Austin de la WWE en 2003 à seulement 38 ans

«La sécurité de nos fans et de notre personnel est notre première priorité, et nous souhaitons à tous ceux qui sont touchés nos meilleurs voeux sincères et une récupération très rapide.

“Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec DCMS et Public Health England, et à suivre les conseils d’experts médicaux, et travailler avec nos clubs pour les aider à soutenir leurs propres communautés plus larges en ce moment.”

Pendant ce temps, le président exécutif de la Super League, Robert Elstone, a déclaré que la ligue de rugby s’était inclinée devant l’inévitable en suspendant tous les matches pour la prochaine quinzaine.

Les matchs de la Super League de Betfred et de la Coral Challenge Cup ont été disputés le week-end lorsque la plupart des sports ont été mis en veilleuse en raison de la pandémie de coronavirus alors que la Rugby Football League respectait étroitement les directives gouvernementales.

Des compétitions telles que la Super League ont également été affectées par COVID-19

Le président-directeur général de RFL, Ralph Rimmer, a déclaré: “Après la dernière annonce du gouvernement, les montages pour tout le match seront suspendus jusqu’au 3 avril.”

L’annonce de RFL a été faite conjointement avec la Super League à la suite d’une réunion de six heures des clubs à Huddersfield.

Elstone a déclaré aux journalistes: «La Super League reconnaît clairement la gravité de la situation. Nous sommes très conscients de notre responsabilité vis-à-vis de notre communauté, de nos fans et de nos joueurs et de la façon dont la décision a été inévitable.

«C’est maintenant une période de temps où nous examinons de près les implications et nos options. C’est un processus très fluide, où il va certainement changer au jour le jour sinon plus fréquemment.

«Nous devons simplement être agiles et flexibles, et plus important encore, nous et la RFL devons être très étroitement unis dans ce que cela signifie en termes de montages et ce que cela signifie en termes de finances et comment nous en sortons dans une position aussi saine. comme nous pouvons.”

.