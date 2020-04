Tous ses chemins mènent à Simeone

Gabi envisage l’offre de renouvellement qu’Al-Sadd que Xavi Hernández forme l’a mis sur la table. L’ancien capitaine de l’Atlético de Madrid met fin à son contrat le 30 juin et médite son retour en Espagne quand la saison se termine.

Cela a été déclaré dans une interview à Aragón Deportes. «Je termine cet été. Nous parlons de renouveler, mais Avec cette situation, je vais y penser, ma famille me manque beaucoup “, a assuré Gabi dans une vidéoconférence à laquelle d’autres anciens participants du Real Zaragoza tels que Ander Herrera et Jesús Vallejo ont également participé.

“Je vais décider quoi faire”, a déclaré un Gabi qui en cas de départ à la retraite, il pourrait retourner à l’Atlético de Madrid. Cet été, il y aura des mouvements sur le banc du Metropolitan, car tout indique Mono Burgos entamera sa carrière d’entraîneur-chef et laissera un poste vacant dans le personnel d’entraîneurs de Cholo Simeone.

Nelson Vivas serait appelé à assumer le rôle de deuxième entraîneur, devenant le bras droit du Simeone. La position que quitterait l’Argentine, arrivée en 2018 à l’Atlético de Madrid, serait celle de entraîneur adjoint, un endroit qui pourrait tomber entre les mains de Gabi. La connaissance du club et de la philosophie de Cholo et le leadership du milieu de terrain encore Al-Sadd s’intégreraient parfaitement dans le personnel des rojiblancos.

Gabi n’a toujours pas décidé de raccrocher ou non ses bottes, mais dans une interview à Goal, il a assuré que le retour était possible. «Bien sûr, je me vois dans l’équipe d’entraîneurs d’Atleti. En raison du lien avec les fans, comment je connais le club, comment je connais l’équipe et l’entraîneur actuel “, a-t-il déclaré. “Si cette situation doit se produire à l’avenir, j’espère que cela arrivera et qu’elle sera couronnée de succès”, a-t-il ajouté.

Et est-ce que le milieu de terrain de Madrid ets l’un des footballeurs les plus aimés de l’histoire de l’Atlético. Son caractère, sa capacité de leadership, son exemplaire sur et hors du terrain ou l’amour qu’il a toujours montré envers le rouge et le blanc en font un candidat clair pour Les fans de matelas recevront à bras ouverts au Metropolitano.

Porte de Saragosse ouverte

D’autre part, dans cette même interview avec les médias aragonais, il a commenté la possibilité de mettre la touche finale En tant que footballeur dans l’équipe qui a grandi le capitaine le plus légendaire de la boîte à matelas. “Je suis athlétique dans l’âme, mais sans aucun doute, l’équipe qui m’a le plus marqué personnellement était Saragosse”, a-t-il déclaré.

“Si à tout moment je peux vous aider, que ce soit un joueur ou un entraîneur, peu importe, je serai prêt”, il a dit à propos de la boîte maño, qu’avant l’arrêt à cause du coronavirus était en position de promotion directe du classement de la Ligue Smartbank.