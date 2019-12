"Tout ce que j'ai fait, c'est monter et descendre la ligne de touche en criant!"

Duncan Ferguson a humblement insisté sur le fait que les joueurs d'Everton devraient être crédités pour la renaissance de l'équipe et non sur lui, déclarant à talkSPORT: "Tout ce que j'ai fait, c'est monter et descendre la ligne de touche en leur criant!"

La légende des Toffees a rejoint Jim White pour une interview émotionnelle après avoir mené l'équipe pour la dernière fois en tant que patron par intérim samedi.

Le match nul 0-0 avec Arsenal à Goodison Park a vu l'Ecossais mettre fin à son mandat avec cinq points en trois matchs, avec une victoire sur Chelsea et des matchs nuls avec Manchester United et les Gunners.

. – .

Ferguson avait l'air ému en faisant signe aux fans après son dernier match en tant que manager par intérim

Même les fans les plus optimistes n'auraient pas pu prédire un tel résultat lorsque Big Dunc a succédé à Marco Silva, qui a été limogé après que le club se soit glissé dans les trois derniers de la Premier League.

Maintenant, alors que Ferguson cède les rênes au nouveau manager Carlo Ancelotti, Everton est assis plus confortablement, relativement, à la 15e place et à quatre points de la zone de relégation.

Et, se remémorant sa brève période à la tête de son ancien club, Ferguson a déclaré à son compatriote écossais: «C'était incroyable.

«Quelle expérience pour moi. Je n'ai jamais goûté à la défaite, ce qui la rendait encore plus douce. C’était un rêve.

"Les joueurs ont été immenses, quel changement ils ont fait. Ils ont été incroyables pour un homme.

"Ça n'a rien à voir avec moi, je n'ai rien fait, tout ce que j'ai fait, c'est monter et descendre la ligne de touche en leur criant!"

Chargé de sortir une équipe dépourvue de confiance et de direction hors de danger, Ferguson a non seulement fait cela, il a également revigoré toute la moitié bleue du Merseyside avec sa véritable passion pour le club qu'il a servi pendant 11 ans en tant que joueur.

. – .

Duncan Ferguson a donné aux fans d'Everton de quoi applaudir à nouveau pendant son passage en tant que patron par intérim

Lorsqu'on lui a demandé ce que toute l'expérience avait signifié pour lui, il a semblé être submergé d'émotions en répondant.

"Cela a signifié le monde pour moi", a-t-il déclaré.

"Pour obtenir les résultats pour les fans … incroyable."

Lorsqu'on lui a demandé si c'était son enthousiasme pour le travail qui avait brillé et qui avait fait virer les joueurs, il a répondu: «Ouais, je pense que cela en fait partie.

«Vous avez besoin d'un bon langage corporel, mais vous avez également besoin de bonnes informations tactiques, vous devez vous assurer de motiver l'équipe et de la maintenir en forme. Mais ils m'ont répondu et c'est bien. "

Alan Stubbs salue Duncan Ferguson et dit que Carlo Ancelotti sera un excellent rendez-vous pour Everton

Avec Ancelotti maintenant en charge, Ferguson fera partie de l'équipe d'entraîneurs vainqueurs de la Ligue des champions à trois reprises.

Et il a révélé comment le patron expérimenté a déjà jeté le gant à sa nouvelle équipe…

"J'ai donné congé aux joueurs lundi, mais il l'a arrêté et nous a fait entrer lundi, ce qui montre à quel point il est déjà dévoué", a déclaré l'ancien attaquant.

"J'ai hâte de travailler avec lui. Nous avons l'un des meilleurs managers de tous les temps et nous pouvons maintenant commencer. »

Écoutez l'interview de Jim White avec la légende d'Everton Duncan Ferguson ci-dessus

.