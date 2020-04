Tout ce que vous devez savoir, prix, films, liste des spectacles

Bienvenue sur FTW Explains: un guide pour rattraper son retard et mieux comprendre ce qui se passe dans le monde.

Il existe de nombreux services de streaming, de Netflix à Hulu en passant par Disney + et Amazon Prime.

Et maintenant, il y a Quibi, qui a été lancé le lundi 6 avril, en plein milieu d’une période où le pays cherche de nouveaux contenus à consommer alors que l’isolement et la distanciation sociale se poursuivent pendant la pandémie de coronavirus.

Alors, qu’est-ce que Quibi et pourquoi voudriez-vous dépenser de l’argent pour vous abonner? Décomposons tout cela pour vous, du service au contenu en passant par le prix.

Qu’est-ce que Quibi?

C’est une plate-forme vidéo, mais avec un hic: elle est spécialement conçue pour les appareils mobiles et les épisodes de séries ne durent que 10 minutes chacun. Vous pouvez tout regarder horizontalement ou verticalement.

Que propose-t-on là-bas?

Il y a I Promise, le documentaire sur l’école LeBron James à Akron.

Thanks a Million est l’émission de Jennifer Lopez qui suit des personnes célèbres donnant 100 000 $ à des personnes dans le besoin.

Il y a un concours de cuisine organisé par Tituss Burgess intitulé Dishmantled, un Will Arnett qui revient sur l’histoire avec Memory Hole et Flipped, qui met en vedette Will Forte et Kaitlin Olson, qui a l’air drôle:

Survivez aux stars Sophie Turner de Game of Thrones.

Il y a beaucoup plus que cela, qu’il soit scénarisé ou non, et selon le New York Times, il y aura également «des informations rapides et des reportages sportifs de NBC, BBC, ESPN et d’autres».

Attendez, j’ai vu certains d’entre eux répertoriés comme “Films” à certains endroits.

Oui, mais ils sont divisés en chapitres. Encore une fois, le pitch est un contenu court que vous pouvez consommer. L’idée ici, avant l’isolement, était que vous pouviez regarder un épisode ou un chapitre ou quelques-uns pendant vos déplacements ou faire la queue quelque part.

Combien ça coûte?

Tout d’abord, la bonne nouvelle: Quibi est gratuit pendant 90 jours, ce qui est un bon appel car il y aura beaucoup de temps pour l’essayer dès maintenant.

Après cela, vous pouvez payer deux prix: 4,99 $ par mois avec les publicités et 7,99 $ par mois dans le modèle sans publicité.

.