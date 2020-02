Tout ce que vous devez savoir sur Deontay Wilder contre Tyson Fury II

Deux des meilleurs boxeurs poids lourds au monde entreront sur le ring samedi. Deontay Wilder et Tyson Fury disputeront une revanche d’un combat incroyable qui s’est terminé par un tirage au sort en décembre 2018. Sur la ligne seront les titres WBC, The Ring et lineal heavyweight.

La paire mettra en vedette une carte à la carte de la MGM Grand Garden Arena au Nevada. Le vainqueur sera considéré comme le meilleur poids lourd du monde et tentera probablement d’unifier tous les titres des poids lourds avec un combat contre Anthony Joshua.

Mais avant d’arriver au combat contre Joshua, nous devons décider qui lui fera face. Fury et Wilder sont tous deux invaincus dans leur carrière, avec le seul défaut sur le record de l’un ou l’autre le tirage au sort de leur premier combat. Wilder a une fiche de 42-0-1 avec un KO dans toutes ces victoires sauf une. Fury a une fiche de 29-0-1 avec 20 KO.

Fury a été abandonné deux fois lors du premier combat, mais a contrôlé une grande partie de l’action. Le match revanche sera fascinant. Beaucoup pensent que Wilder tentera de décrocher le coup de grâce plus tôt que d’habitude, car il sait qu’il peut mettre Fury au sol, mais sa réussite dépendra de la quantité de Fury ramassée lors du premier combat et de sa capacité out-box continuellement quelqu’un du calibre de Wilder sur 12 tours.

Le premier combat était un classique instantané

Wilder est à la fois un boxeur techniquement solide et quelqu’un qui perd de temps en temps sa concentration. Chaque fois qu’il perd le focus, il a tendance à devenir bâclé. Ce qui le rend formidable, c’est qu’à chaque fois qu’un combat commence à évoluer dans l’autre sens, il trouve toujours – oui, toujours – un moyen de revenir avec quelque chose de dévastateur.

La dernière fois que ces deux-là se sont battus, c’était l’histoire. Wilder a atterri beaucoup tout au long du combat, mais Fury avait commencé à prendre le relais et était même dominant pour de larges pans du combat. Fury était bien en contrôle lorsqu’il a été abandonné au neuvième round.

Fury a survécu au décompte et a atteint le 10e tour, où Wilder a commencé à avoir l’air gazé après l’effort qu’il a déployé pour essayer de mettre Fury à l’écart au neuvième. Fury a pris le relais et a clairement remporté cette manche, et encore une fois au 11e. Mais le 12, Wilder décroche une combinaison droite-gauche qui remet Fury au sol. Il était immobile pendant quelques secondes, avec à peu près tout le monde dans le bâtiment et regardant à la maison en pensant que le combat était terminé.

Mais Fury se leva et contrôla l’action pendant les secondes restantes avant que le combat ne soit appelé. Fury a atterri sur Wilder tout au long du combat, mais les deux renversements se sont imposés. Finalement, un tirage au sort a été rendu et les deux combattants ont appelé le champion unifié Anthony Joshua, un boxeur qui, selon beaucoup, a esquivé la paire.

Les choses sont devenues personnelles lors de la dernière conférence de presse

Je ne suis pas du genre à être attiré par les combats de claques et les postures qui se produisent lors des pesées pour les sports de combat. Cela semble presque toujours fabriqué et faux, mais les choses sont devenues … extrêmement personnelles entre Fury et Wilder cette fois-ci.

Il y avait la poussée et la conversation habituelles, mais Wilder est passé à l’offensive avec des coupures profondes. Il a pris des photos gratuites et désagréables de la santé mentale de Fury, une chose avec laquelle le joueur de 31 ans a lutté pendant des années.

“Je vous ai trouvé quand vous étiez à court de coca, gros comme une maison et que vous envisagiez de vous tuer”, a déclaré Wilder lors de la pesée.

Fury a manqué trois ans de sa carrière dans les troubles bipolaires, la toxicomanie et d’autres problèmes. Après avoir battu Wladimir Klitschko en novembre 2015, il n’est pas remonté sur le ring avant juin 2018, date à laquelle il a battu Sefer Seferi. Il affronterait Wilder pour la première fois quelques mois plus tard.

Ces attaques répugnantes de Wilder sont à peu près aussi personnelles que possible. Si vous vous souciez des gens souffrant de problèmes de santé mentale, vous savez maintenant à qui vous adresser.

En raison du match de bousculade de la conférence de presse, les deux ont même été exclus d’une mise au jeu dans la pesée qui a suivi.

Ce qui vient après est tout aussi intéressant aussi

Alors que le contrat que Fury et Wilder ont convenu avant le match revanche comprend une clause de trilogie que le perdant peut déclencher, la plupart des fans veulent voir le vainqueur affronter Joshua. Actuellement champion des poids lourds WBA (Super), IBF, WBO et IBO, perdant initialement ces titres à Andy Ruiz, Jr. avant de remporter le match revanche, Joshua est le prochain adversaire logique pour l’un ou l’autre boxeur.

Fury et Wilder ont appelé Joshua dans le passé. Wilder, en particulier, a toujours été présenté comme un adversaire pour Joshua avant que Fury ne revienne de sa longue mise à pied. Pendant tout ce temps, Joshua a acquis la réputation de magasiner pour des combats favorables et d’esquiver des adversaires plus dangereux.

Qu’il y ait du vrai ou non, il ne pourra pas éviter le vainqueur du combat de samedi, à condition de ne pas obtenir immédiatement Wilder-Fury III. Joshua a plus de ceintures, mais il ne sera pas considéré comme le meilleur poids lourd du monde tant qu’il n’aura pas battu Wilder ou Fury.

Alors, qui va gagner?

Wilder a plus de puissance que Fury, et nous l’avons vu quand il a mis Fury au sol lors de leur premier combat. Mais Fury est plus compétent techniquement, et quand il est à son meilleur, il peut déjouer Wilder.

Peut-il le faire pendant 12 tours ou marquer un KO lui-même?

C’est possible, mais parier sur Wilder pour s’asseoir et le prendre est un exercice futile. Il est trop bon, trop puissant et trop rusé. Il est à son meilleur quand quelqu’un le pousse, et c’est exactement ce que Fury fera. Mais à la fin, Wilder sera probablement en tête, probablement avec un KO, même si une décision ne serait pas choquante.