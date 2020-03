Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle convention collective NFL

Après que la NFLPA a voté pour adopter le projet de convention collective à une marge étroite, une nouvelle CBA est enfin en place et se poursuivra tout au long de la saison 2030. L’accord comporte un certain nombre de changements majeurs – y compris un 17e match de saison régulière et un champ élargi des séries éliminatoires – qui façonneront la NFL au cours de la prochaine décennie. Ci-dessous, vous trouverez toute la couverture de The Ringer sur l’ABC, comment cela affectera la ligue et ses joueurs, et plus encore.