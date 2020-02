Tout ce que vous devez savoir sur la pause des étoiles NBA 2020

Alors que l’action normale de la NBA prend une courte pause, les meilleurs joueurs de la ligue se rendent à Chicago pour le week-end des étoiles 2020. (Pour info: la dernière fois que les stars sont venues au Chi, c’est arrivé.) Dwight Howard, alias Superman, revient au concours de dunk; Trae Young vise à capitaliser sur les nouvelles règles du concours en 3 points; et, surtout, Dame D.O.L.L.A. se produira pendant la mi-temps des festivités All-Star de samedi. Team LeBron est clairement un favori par rapport à l’alignement suspect de Team Giannis, mais un format amélioré pourrait néanmoins s’avérer un jeu divertissant.

Après le plaisir et les matchs du All-Star Weekend, les affaires reprennent alors que les équipes se précipitent vers les séries éliminatoires et progressent dans le classement. Quelles recrues sont les plus belles à ce jour? Qui sont les 25 meilleurs joueurs des 55 premiers matchs? Quelle équipe de la Conférence de l’Ouest se glissera dans ces 8 têtes de série?

Nous avons les réponses à ces questions et plus encore. Découvrez notre couverture de la pause des étoiles NBA 2020 ci-dessous: