Tout ce que vous devez savoir sur le Busch Clash 2020 à Daytona

La saison 2020 de la NASCAR Cup Series commence officiellement avec le Daytona 500 le dimanche 16 février, mais les choses tournent déjà au Daytona International Speedway avec deux essais samedi et les qualifications dimanche.

De plus, il y a le Busch Clash, un événement d’exposition. Bien que cela ne compte pas vraiment pour autre chose que les droits de vantardise, c’est la première compétition de ce qu’on appelle les Speedweeks. Ensuite, nous avons les deux Duels jeudi pour déterminer la composition de départ, quelques essais supplémentaires et ensuite le grand événement.

Mais la première chose est la première: voici tout ce que vous devez savoir sur le NASCAR Cup Series Busch Clash dimanche sur l’emblématique piste de Daytona de 4 km.

Qu’est-ce que le Busch Clash?

Il s’agit d’une course d’exposition de 75 tours totalisant 187,5 milles. Il est divisé en deux étapes: 25 tours et 50 tours.

Quand est le Busch Clash?

Busch Clash de NASCAR est Dimanche 9 février à 15 h ETet le drapeau vert devrait voler vers 15 h 24. Il sera diffusé à la télévision sur FS1.

Comment les pilotes se qualifient-ils pour le Busch Clash?

Attendez, tout le monde ne participe pas au Clash? Non, les pilotes se qualifient en fonction de leurs performances sur la piste dans le passé. Les pilotes se qualifient pour le Clash s’ils:

1. A remporté une pole dans une course Cup Series en 2019

2. A remporté le Clash à un moment donné et a mené une saison 2019 complète

3. A remporté une pole position à Daytona 500 à un moment donné et a mené une saison 2019 complète

4. A remporté le Daytona 500 à un moment donné et a mené une saison 2019 complète

5. Qualifié pour les séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series 2019

Alors, quels pilotes NASCAR sont qualifiés pour le Busch Clash 2020?

Voici la liste complète des 20 pilotes qui se sont qualifiés pour le Clash de cette année. Plusieurs d’entre eux se sont qualifiés de plus d’une façon.

Aric Almirola

Ryan Blaney

Alex Bowman

Clint Bowyer

Kyle Busch

Kurt Busch

William Byron

Austin Dillon

Chase Elliott

Denny Hamlin

Kevin Harvick

Daniel Hemric *

Jimmie Johnson

Erik Jones

Brad Keselowski

Kyle Larson

Joey Logano

Ryan Newman

Daniel Suarez *

Martin Truex Jr.

* Daniel Suárez et Daniel Hemric ne participeront pas au Clash.

Comment est déterminée la composition de départ du Busch Clash?

Celui-ci est aléatoire. Il y aura un tirage au sort samedi à 18h30. ET pour les places de départ de la course de dimanche.

Qui a remporté le Clash la saison dernière?

Jimmie Johnson a remporté le Clash 2019 pour ce qui s’est avéré être sa seule victoire de la saison, même si c’était lors d’un événement d’exposition. Il a déclenché une épave massive qui a pris près de la moitié du terrain en prenant la tête, et quand la pluie a frappé, il était toujours devant et a déclaré le vainqueur.

Il a également remporté le Clash en 2005.

Quels autres pilotes actifs ont remporté le Clash?

En plus de Johnson, six autres pilotes actifs ont remporté le Clash: Brad Keselowski (2018), Joey Logano (2017), Denny Hamlin (2016, 2014, 2006), Kevin Harvick (2013, 2010, 2009), Kyle Busch (2012 ) et Kurt Busch (2011).

MISE À JOUR: Voici la programmation de départ, par Zack Albert de NASCAR.com.

