Tout ce que vous devez savoir sur «Le défi: la folie totale»

Si votre première pensée était: “Cette émission est toujours à la télévision?!” Bienvenue au club. Le texte riche et historique de The Challenge est de retour pour la 35e saison de la téléréalité, et c’est «Total Madness» comme annoncé. L’animateur TJ Lavin utilise toujours des slogans uniques (mais au-dessus d’un réservoir!); CT est toujours là (car où serait-il ailleurs?); et Wes a maintenant une barbe glorieuse de type Cornelius du Yukon. Vous ne pouvez pas le regarder.

Attachez-vous à des batailles acharnées, à des effets spéciaux MTV étranges et, bien sûr, à tout le drame. Découvrez la couverture de The Ringer sur The Challenge: Total Madness ci-dessous: