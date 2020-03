Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu de Nintendo

Si vous vous êtes connecté à Internet la semaine dernière, vous avez probablement vu beaucoup de tweets sur les ratons laveurs affamés d’argent nommés Tom ou les animaux qui traversent…. ou quelque chose.

Ne vous inquiétez pas. Je vous assure que tout va bien. La distance sociale n’a pas encore atteint la tête des gens. Il y a juste un tas de gens sur votre chronologie Twitter jouant à Animal Crossing: New Horizons de Nintendo qui est sorti ce week-end pour Switch.

Vous ne savez pas ce que c’est? Ne vous inquiétez pas, nous vous avons couvert ici. Voici tout ce que vous devez savoir sur Animal Crossing.

Alors, qu’est-ce que Animal Crossing?

Animal Crossing est la franchise de simulation sociale de Nintendo qui a été lancée en 2001. Pensez-y comme si vous pensiez aux Sims – sauf que c’est beaucoup plus froid et vous pouvez planter des arbres, pêcher et effectuer d’autres tâches liées au travail pour les cloches (en espèces).

C’est le dernier titre, Animal Crossing: New Horizons, est une exclusivité Nintendo Switch et le premier opus de la franchise depuis 2012 lorsque Animal Crossing: New Leaf est sorti pour la Nintendo 3DS – grand jeu, btw.

Alors, que faites-vous en croisement d’animaux?

Donc, dans ce jeu, vous êtes transporté sur une île déserte appartenant à Nook Incorporated (plus à ce sujet plus tard) et votre objectif global, en fin de compte, est de le transformer en une utopie.

Le premier jour, vous avez reçu une tente et envoyé en mission pour installer les autres insulaires. Finalement, vous commencez à pêcher, à collecter des fossiles et à effectuer d’autres tâches pour faire de l’île un espace habitable.

quel genre d’animal êtes-vous?

Tu n’es pas. Au saut, vous pouvez créer votre propre humain, puis vous partez pour votre expérience sur une île déserte avec vos nouveaux amis ratons laveurs, Timmy et Tommy. Sauvage, je sais.

Attendez, où sont les animaux?!? Je veux des animaux!

Vous vivez donc sur cette île avec un tas d’animaux qui ont des traits humains. Ils marchent, parlent et interagissent avec vous comme s’ils étaient des gens – juste avec des têtes d’animaux.

De plus en plus d’animaux visitent l’île au fur et à mesure que le jeu progresse et c’est votre travail de la construire et de les convaincre que c’est un endroit agréable à vivre.

Qu’est-ce que je vois sur les ratons laveurs?

NE VOUS FIEZ PAS.

Nook Inc. est une entreprise familiale dirigée par Tom Nook (le papa raton laveur) et ses deux enfants Timmy et Tommy. Une fois arrivé sur l’île, Tom vous accroche avec une tente que vous finirez par payer.

Après cela, ils vous ont accordé un prêt de 98 000 cloches (la monnaie de l’île) pour acheter une maison à Nook. Vous pourrez éventuellement améliorer votre maison… pour 198 000 cloches supplémentaires de Nook. Et c’est comme ça que le jeu se passe.

Vous êtes essentiellement le serviteur de l’île de Nook… mais vous avez toujours une tonne de pêche et d’agriculture amusantes et de la jonque donc tout va bien!

Dois-je donc jouer à ce jeu?

Absolument! C’est exactement le genre de plaisir apaisant que vous recherchez en ce moment pendant que vous vous éloignez de la société. Il y a du multijoueur en ligne, donc si vous pouvez l’obtenir et convaincre vos amis de l’obtenir, vous êtes prêt.

Si vous avez une Nintendo Switch, vous pouvez l’obtenir pour 59,99 $ dans la boutique Nintendo dès maintenant. Si je peux le balancer, c’est le bon moment.

