Tout ce que vous devez savoir sur les débuts de Zion Williamson

Tout le battage médiatique autour de Zion Williamson est enfin sur le point de prendre forme. Le non. Le premier match de sélection en saison régulière, repoussé par une intervention chirurgicale sur son ménisque en octobre, est prévu pour le 23 janvier contre les Spurs. Ses statistiques de pré-saison plus grandes que nature (23,3 points, 6,5 rebonds et 71,4% du plancher) ont été à la hauteur, mais cette production se traduira-t-elle en saison régulière? At-il perdu quelques kilos pour soulager la tension de son genou? Comment le jeune noyau des pélicans de la Nouvelle-Orléans 17-27 s’adaptera-t-il?

Nous avons les réponses à ces questions et plus encore. Découvrez notre couverture des débuts de Zion ci-dessous: