Tout le football espagnol est suspendu sauf pour les matchs de première et de deuxième division

La RFEF Il a proposé à la Commission déléguée de suspendre tous les matches de football et de futsal non professionnels au niveau de l’État en raison de la crise des coronavirus. Après toutes les mesures qui ont été prises avec le sport dans notre pays depuis mardi, la Fédération royale espagnole de football demande que toutes les rencontres non professionnelles soient suspendues, c’est-à-dire tous les matches à l’exception de ceux de première et deuxième division.

Voici la note d’information envoyée par le RFEF:

«Hier, nous vous avons envoyé une circulaire par laquelle nous avons annoncé que lors de la réunion d’aujourd’hui de la Commission déléguée, nous proposerions l’adoption d’une série de mesures citées dans la circulaire.

Cette décision est prise parce que du RFEF nous devons garantir l’HOMOGÉNÉITÉ des compétitions de football, l’intégrité et l’équilibre compétitif nécessaire, et puisqu’il a été constaté qu’il y a une réelle impossibilité de jouer des matchs de football et de développer la formation dans certaines villes et / ou territoires de notre pays.

La commission de suivi, qui s’est réunie d’urgence ce matin, a convenu de porter à la commission des délégués, qui se réunit aujourd’hui, l’adoption des mesures suivantes à compter d’aujourd’hui, toujours sous la coordination et la surveillance des autorités sportives et sanitaires .

Avant d’évaluer la nouvelle situation, la RFEF informe toutes les Fédérations Territoriales et autres acteurs du monde du football qui, conformément aux articles 4, 5 et 42, 3 a) des statuts de la RFEF, proposeront à la Commission Délégué de l’Assemblée du RFEF, qui se réunit aujourd’hui de toute urgence, tout un ensemble de mesures, dont:

– Que tous les matches des compétitions non professionnelles de football d’État et de futsal seront suspendus à compter d’aujourd’hui pour une période de deux semaines.

– Que tous les matches des Compétitions de Football et de Futsal de Champ Autonome dans toutes les disciplines et dans toutes les catégories soient recommandés aux Fédérations Territoriales qui adoptent la décision qu’elles jugent plus opportune selon les circonstances de chaque territoire et toujours et En tout cas, en accord avec les autorités sanitaires et sportives de chaque communauté autonome. Cependant, la RFEF conseille la suspension de tous les matches pour une période de deux semaines.

Ces décisions seront soumises aux modifications que nous avisons à tout moment les autorités sanitaires et sportives. Les propositions que nous avons faites hier concernant la Coupe S.M. seront maintenues. le roi et S.M. la Reine, ainsi que les matchs de l’équipe nationale espagnole de football.

Dans le même temps, le LNFP sera invité à rejoindre la Commission de suivi pour évaluer conjointement et en coordination, comme le prévoit la législation en vigueur, les changements qui pourraient être nécessaires dans les compétitions professionnelles. De la même manière, cela se fera avec la Commission nationale de futsal, ainsi qu’avec l’Union AFE et les associations de joueurs et de joueurs de futsal afin qu’ils puissent rejoindre le groupe de travail et de suivi.

Toute décision future sera également prise à la Commission Déléguée ou à l’instance compétente envisageant que dans cette commission nous serons prêts à répondre au football espagnol dans n’importe quel scénario ».