Tout le monde aime Ferran Torres

Ferran Torres C’est l’un des bonbons du marché des transferts. Le jeune ailier brillait à Valence avant la pause à cause du coronavirus et plusieurs des plus grands clubs du continent le suivent de près. L’un d’eux est le Real Madrid, comme annoncé par OKDIARIO il y a quelques semaines. Mais ce n’est pas le seul, car Barcelone ou Juventus ils s’intéressent également à l’attaquant.

La situation est la suivante. Ferran Torres a un contrat avec Valence jusqu’en juin 2021c’est-à-dire cette saison et une de plus. Pour cette raison, le club essaie de renouveler et de protéger sa jeune promesse depuis un certain temps, mais sans succès à ce jour. Le footballeur et son environnement retardent l’entité valencienne car ils sont conscients que le fait que leur relation expire en 2021 peut servir à forcer un départ cet été.

Les bureaux de Mestalla envisagent la prolongation et l’amélioration du contrat pour le jeune extrême de 20 ans, international avec l’Espagne U21 et l’un des joueurs espagnols avec le plus de projection du moment. Mais ce n’est pas facile, et tout indique l’intérêt de clubs comme Real Madrid, Barcelone ou Juventus C’est la raison principale qui conduit Ferran Torres à ignorer les propositions de rénovation.

Signer un diamant comme celui-ci car le marché n’est pas facile, et le fait que le contrat se termine en 2021 peut forcer Valence à le transférer dans quelques mois à un prix qui peut être inférieur à sa valeur réelle, compte tenu de son âge . En outre, le club qui doit équilibrer ses comptes et gagner de l’argent, donc à l’exception d’un virage inattendu, Ferran Torres changera d’air en été. Les mariées en ont beaucoup, elles devront donc décider avec le club, qui tentera d’obtenir le plus de tranches possible, la meilleure option pour leur avenir.