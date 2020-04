Tout le monde en action pour une extravagance de deux nuits, y compris The Undertaker, John Cena, Goldberg et plus

L’Undertaker, John Cena et Brock Lesnar seront tous en action à WrestleMania 36 ce week-end dans une extravagance de la WWE sans précédent.

Le Showcase of the Immortals est devenu un événement de deux jours le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril – défiant la pandémie de coronavirus qui a démoli le calendrier sportif.

WrestleMania a été transféré du Buccaneers Stadium de Tampa au centre d’entraînement de la WWE à Orlando et se déroulera sans fans.

Mais la WWE a été déterminée à faire un show et un certain nombre de superstars prendront le cercle au carré.

WWE

The Undertaker sera en action à WrestleMania 36

WrestleMania 36: carte de match

Brock Lesnar contre Drew McIntyre (Championnat de la WWE)

Goldberg contre Braun Strowman (Championnat universel)

Becky Lynch contre Shayna Baszler (Championnat des femmes brutes)

Rhea Ripley contre Charlotte (NXT Women’s Championship)

Bayley contre Naomi contre Tamina contre Lacey Evans contre Sasha Banks (SmackDown Women’s Championship)

The Undertaker vs. AJ Styles (match Boneyard)

Bray Wyatt contre John Cena (match Firefly Fun House)

Edge contre Randy Orton (dernier match debout)

Kevin Owens contre Seth Rollins

Aleister Black contre Bobby Lashley

Elias contre le roi Corbin

Sami Zayn contre Daniel Bryan (Championnat intercontinental)

Street Profits contre Austin Theory et Andrade (Championnats par équipe Raw Tag)

The Kabuki Warriors contre Alexa Bliss et Nikki Cross (Championnats féminins par équipe)

Otis contre Dolph Ziggler

The Miz and Morrison vs. The Usos vs. The New Day (match de classement SmackDown Tag Team Championship)

Entretien exclusif de talkSPORT avec Triple H

WrestleMania 36: couverture talkSPORT

talkSPORT.com disposera de toute la mise en place et des dernières nouvelles concernant The Show of Shows jusqu’au spectacle principal lui-même.

Nous vous proposerons ensuite un blog en direct de toutes les actions d’Orlando.

Déclaration de la WWE sur WrestleMania 36

Une déclaration de la WWE disait: «WrestleMania 36 est maintenant prêt pour une présentation historique de deux nuits sur le réseau WWE avec l’ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski accueillant The Show of Shows à 19 h. ET / 16 heures PT le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril.

«Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que WrestleMania 36 émanerait du WWE Performance Center à Orlando et que seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé pendant la production.

«WrestleMania aura non seulement lieu dans le centre de formation de la WWE, mais comprendra plusieurs sites sur deux nuits. Tous les emplacements seront fermés avec seulement du personnel essentiel.

«Les titres et les héritages sont en jeu alors que WrestleMania 36 propose une liste remplie d’allumettes.

“Le vainqueur du Royal Rumble, Drew McIntyre, défie le champion de la WWE Brock Lesnar, le champion universel Goldberg défend son titre contre Roman Reigns, et la championne des femmes brutes Becky Lynch cherche à combattre la montée en puissance de Shayna Baszler.

“De plus, le champion du monde à 16 reprises, John Cena, revient également pour combattre” The Fiend “Bray Wyatt, AJ Styles espère mettre le” clou final dans le cercueil “de la carrière de The Undertaker et bien plus encore.”

WWE

Roman Reigns s’est retiré de WrestleMania 36

WrestleMania 36: Qu’est-ce qui a été dit?

La star de la WWE, Roman Reigns, a confirmé qu’il ne participerait pas à WrestleMania 36.

Dans un article Instagram de six minutes, Reigns a déclaré: «C’est partout dans les actualités, les feuilles de saleté – peu importe comment vous les appelez, que j’ai retirées de WrestleMania.

“Et c’est drôle parce que, depuis des années maintenant, l’homme, les années, les gens sont comme,” ne se présente pas à WrestleMania. Nous ne voulons pas que vous y participiez ». Tu sais ce que je veux dire?

«Il y a une belle poignée de mecs et de haineux qui ne voulaient pas de moi là-bas, mais au moment où je fais un choix pour moi et ma famille, je suis un lâche, je suis une poule mouillée. Beaucoup de choses différentes que je suis maintenant.

“Mais vous ne connaissez pas toute l’histoire. Tout ce que vous savez, c’est ce que vous pensez. “Oh, bien sa santé et ceci et cela”, mais vous ne savez pas ce qui se passe d’autre dans ma vie. Tu ne sais pas si j’ai des nouveau-nés.

“Vous ne savez pas si j’ai de la famille dans mon ménage, une famille plus âgée.

«Alors oui, juste le vieil homme – allez-y et retournez cette couverture et lisez quelques pages, entrez dans quelques chapitres avant de vraiment commencer à courir la bouche. Prenez ce temps pour vous améliorer. “

Il a ajouté: “Pour tous mes fans, je suis désolé de ne pas avoir pu participer cette année et présenter un spectacle et divertir.

«Mais parfois, les choses sont plus importantes et j’ai dû faire un choix pour moi et ma famille. Mais quoi qu’il en soit, vous connaissez déjà l’accord, l’homme. J’ai bien sûr fait la ville.

«Je veux dire que je suis arrivé à Orlando et j’ai dû prendre une décision pour moi. Mais cela n’enlève rien à ce que j’ai fait et à ce que je vais faire.

«J’adore toujours ce jeu, j’aime toujours la lutte professionnelle, le divertissement sportif, j’aime être sur le ring. C’est un peu bizarre d’être dans le ring avec personne qui regarde, personne dans l’arène. Mais, mec, je suis prêt à retourner au travail. “

