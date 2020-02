Quique Setién assisté aux médias après avoir perdu face à la Athlétique (1-0) en quart de finale de la Copa del Rey. Il Barcelone a été éliminé, mais le technicien a déclaré lors d’une conférence de presse que “tout s’est bien passé” à l’exception du résultat, a souligné qu’ils avaient le contrôle du match en seconde période et les occasions et a regretté que les lions aient marqué lors d’une action isolée.

Succès dans la région

«Pendant toutes les années où je suis dans le football, il y a des jours où tu en as un et tu le mets et encore dix et tu n’en as pas. Je ne sais pas si c’est l’inspiration, la confiance ou quoi … Il y a des choses que ni les entraîneurs ni les joueurs ne peuvent contrôler et c’est l’un d’entre eux ».

Évaluation du match

«Tout s’est bien passé sauf le résultat. C’est triste d’être éliminé, mais je pense que nous avons fait un pas en avant dans ce que nous devons améliorer. Je garderai bien plus de choses que le résultat dans un match très compliqué et difficile.

L’arbitre

«Je n’ai pas vu jouer De Jong d’où je suis. D’après ce qu’ils m’ont dit, c’était une pénalité claire, mais je ne parlerai pas de l’arbitre ».

Piqué

«Il avait passé un processus fiévreux et est un peu plus faible. Je pense qu’il a un peu surchargé et ne sera pas quelque chose d’important.