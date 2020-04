Tout vélo suspendu jusqu’au 1er juin

Le Tour de France est toujours vivant, en ce moment, en raison de l’épidémie du coronavirus. La course la plus importante du cyclisme mondial est sauvé de la nouvelle mise à jour de l’Union Cycliste Internationale, qui a annoncé qu’aucune course ne peut avoir lieu avant au moins le 1er juin. La tournée française commence à la fin de ce mois, donc, il a réussi à sauver temporairement les meubles, contrairement au Giro d’Italia et aux Classiques des pavés et des Ardennes.

«L’UCI prolonge la suspension des épreuves cyclistes jusqu’au 1er juin 2020 et poursuit les consultations pour la réorganisation du Calendrier International UCI », a expliqué l’organisme le plus élevé du cyclisme mondial, qui a pris la décision de reporter le calendrier pour la deuxième fois en deux semaines.

L’AIOCC (organisateurs), l’AIGCP (équipes) et le CPA (cyclistes) se sont réunis ce mercredi par voie électronique “Compte tenu de la gravité de la situation sanitaire dans le monde” et a décidé “à l’unanimité” de prolonger la suspension jusqu’au 1er juin et “jusqu’à nouvel ordre”. “L’UCI a également décidé que cette extension s’appliquerait à toutes les disciplines cyclistes et à toutes les catégories de cyclistes.”

Cette décision affecte des épreuves comme le Critérium Dauphiné, prévu du 31 mai au 7 juin, ou le Tour de Romandía, déjà affecté par le report précédent. En outre, le Tour du Pays Basque, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Paris Roubaix, la Volta a Catalunya, parmi tant d’autres, ainsi que le Giro, qui devait commencer le 9 mai, ont déjà annoncé leurs annulations.

“Dans son rôle d’organe directeur de notre sport, l’UCI travaille sur un cadre pour le futur calendrier international des routes UCI, en fonction de leurs échanges avec les parties prenantes et en privilégiant les trois grands tours et les classiques. Le résultat de ce travail interne sera communiqué lorsque les conditions seront adéquates », ont-ils décidé.