Toute la vérité de la sanction de l’UEFA contre City

La UEFA a puni le Manchester City. L’organisation continentale a sanctionné le club anglais avec deux ans d’exclusion des prochaines compétitions européennes et une amende de 30 millions d’euros, pour infraction à la réglementation de Fair-play financier.

La raison de la pénalité est que Manchester City aurait exagéré ses revenus de sponsoring dans ses comptes et dans les informations sur le seuil de rentabilité soumises à l’UEFA entre 2012 et 2016. Par conséquent, après avoir examiné toutes les preuves, l’organisation européenne comprend que le club dirigé par Pep Guardiola cIl a subi de graves violations du Règlement sur la licence des clubs et du Clean Financial de l’UEFA.

En outre, l’UEFA souligne dans sa déclaration que la Chambre de sentence a également déterminé que, en violation du règlement, Le club n’a pas coopéré à l’enquête sur cette affaire par la CFCB.

Manchester City Vous avez maintenant la possibilité d’aller au TAS, un droit qu’il exercera, comme il l’a rapporté dans une déclaration officielle extrêmement dure avec l’UEFA, où il vient s’assurer que “Le club va essayer d’obtenir un procès équitable le plus rapidement possible” et qu ‘”il s’agit d’une affaire engagée par l’UEFA, traitée par l’UEFA et jugée par l’UEFA”.

L’UEFA a annoncé le 7 mars l’ouverture d’une enquête officielle sur la ville en rapport avec le fair-play financier, une décision que l’équipe de Manchester a tenue en son temps pour mettre un terme aux spéculations sur sa gestion. Près d’un an plus tard, la célébration s’est transformée en indignation et, pour le moment, ils ne pourront pas jouer la Ligue des champions au cours des deux prochaines saisons, un coup extrêmement dur.