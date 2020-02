Toute la vérité de sa résurrection

14 décembre 2019. Un Dépor englouti perd face à Ponferradina et ajouter 19 matchs sans connaître la victoire, qui est la pire séquence de son histoire. Luis César, deuxième entraîneur de la saison après Anquela, ne parvient pas à frapper la clé et la situation n’est pas soutenable. L’équipe continue en chute libre, la dernière du classement à neuf points de salut, avec une directive incapable qui a démissionné quelques jours avant le crash et avec un hobby qui ne perdure plus: «Jouez quelque chose s’il vous plaît”, Lire une bannière d’un sportif amateur dans les tribunes de visite d’El Tolarín.

9 février 2020. Près de deux mois plus tard, Le Deportivo Fernando Vázquez ajoute sa septième victoire consécutive à Alcorcón avec un but de Koné dans la dernière minute du match, qui était une charrette de l’entraîneur galicien du groupe. L’équipe est à deux matchs de la meilleure séquence de victoires de son histoire. Tout se passe bien, les joueurs qui semblaient incapables il y a quelques matchs brillent désormais sur le terrain. L’équipe est quatorzième au classement avec quatre points par rapport à la zone de relégation, et avec le sentiment que les séries éliminatoires ne sont pas inaccessibles. Les amateurs de sport ont inondé Saint-Domingue au cri de “Si vous le pouvez!”.

De cette douloureuse défaite à Ponferrada, l’équipe Il a joué sept matchs et remporté sept victoires contre Tenerife, lors du dernier match de Luis César, et Numancia, Racing de Santander, Cadix, Albacete, Las Palmas et Alcorcón, tous avec Fernando Vázquez sur le banc, ce qui signifie la meilleure séquence de football espagnole du moment. Le Dépor éloigne les fantômes de la descente au Second B et revient pour exciter une ville qui respire le football depuis des temps immémoriaux et qui n’a jamais quitté son flanc.

Changement de politique

Paco Zas et son équipe de direction ont démissionné le 9 décembre après les résultats sportifs désastreux, après environ six mois au pouvoir. La défaite à Majorque en finale des playoffs, l’horrible début de saison et la tension qui a été vécue dans le club ont condamné un Paco Zas qui a laissé des doutes dès le premier instant, avec un discours totalement erroné le jour où il a pris le pouvoir, suite à la dynamique de division des fans de sport entre les «tinistas» et les «lendoiristas», surnom utilisé dans la ville pour distinguer les plus proches de Tino Fernández et de Lendoiro.

Le 14 janvier, un secret de polichinelle a été confirmé: Fernando Vidal est devenu le nouveau président du Deportivo sans opposition, avec un accord avec Abanca sous le bras, ce qui permettrait d’augmenter le plafond salarial pour entreprendre de bonnes séances de dédicaces hivernales, et avec l’idée claire que le nouvel entraîneur devrait être Fernando Vázquez, une idole qui pourrait réunir à nouveau tous les fans. Comme ils comptent au sein du club pour OKDIARIO, ce changement de politique signifiait “une nouvelle illusion, un changement d’énergie“

Mouvement sur le banc

Sans doute, le plus important. Fernando Vázquez a été officiellement nommé nouvel entraîneur du Deportivo le 29 décembre. Le Galicien est revenu dans son club avec un objectif clair: éviter la relégation en deuxième division B, mais avec la confiance d’une directive qui a signé un contrat à long terme.

Depuis votre arrivée, le passe-temps a de nouveau accroché. Lors de la première formation, des centaines d’athlètes sont venus encourager l’équipe et recevoir le ‘Wizard of Castrofeito’, un entraîneur très aimé des fans et à l’intérieur du club, où ils soulignent comment il a sauvé l’équipe normalement, de l’affection pour les joueurs et avec une proximité avec le passe-temps difficile à voir dans les temps qui courent. Lors du dernier match à Riazor, contre Las Palmas, un total de 27 000 personnes acclamées depuis les tribunes.

Mais non seulement il a amélioré émotionnellement le club. Jusqu’à son atterrissage à Dépor, l’équipe s’intègre très facilement, étant l’équipe la plus battue de la catégorie. Au cours des six matchs de Fernando, les Bleus et les Blancs n’ont concédé que deux buts. Le changement de système a été la clé pour montrer une grande sécurité défensive: l’équipe joue avec un 5-4-1, mettant en pratique que la meilleure attaque est une bonne défense et avec des hommes comme Dani Giménez, Mujaid, Shibasaki, Aketxe et Sabin Merino, entre autres, à un niveau très élevé.

Succès avec les signatures d’hiver

Fernando Vidal est arrivé au Deportivo avec l’idée de limiter les fonctions de Carmelo del Pozo, l’un des plus marqués par les fans et responsable de l’horrible préparation du modèle. Pour ce faire, il a fait confiance à une vieille connaissance: Richard Barral. L’ancien directeur sportif avant l’arrivée de Carmelo est retourné au club et était responsable de la gestion d’un marché de transfert hivernal très important pour l’avenir du Deportivo.

Un total de sept signatures des hommes dont la performance, dans beaucoup d’entre eux, a été excellente depuis le premier match. Sabin Merino, le meilleur joueur de la Smartbank League en janvier, a marqué quatre buts à ce jour en quatre matchs, après n’avoir marqué aucun but trois ans avant de rejoindre le Deportivo. Le succès de Richard Barral et le départ de Carmelo ont été très importants pour la performance actuelle de la main-d’œuvre.

Après avoir remporté sept matchs de suite et avec quatre points en relégation, le Deportivo reste calme: «Le premier objectif est le salut », indiquer du club de La Corogne; oui, deux victoires contre Gérone et Saragosse, les prochains rivaux, signifieraient que l’équipe était pleinement impliquée dans la lutte pour les éliminatoires qui donne accès à la première division. Le Dépor de Fernando Vázquez peut faire l’histoire.