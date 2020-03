Toute la vérité de son énorme colère contre ses détracteurs en Espagne

Le croisement des déclarations entre Fernando Alonso et Vicente del Bosque (tous deux sans nom) Un tour avec le coronavirus a eu son dernier chapitre ce mercredi avec la dernière publication sur Instagram du pilote espagnol avec qui il a répondu aux empoisonnements indirects de l’ancien coach avec qui il a fait allusion sans le mentionner expressément. Espérons que ce sera le dernier croisement entre les deux personnalités sportives nationales, mais la situation a généré un inconfort considérable dans la figure de l’Asturien.

Fernando Alonso Il est très blessé par l’attaque de l’entraîneur dans cette situation, en particulier pour l’objectif initial de son message dans lequel il a demandé aux institutions plus de rapidité dans la prise de décision pour arrêter la montée rapide et l’évolution du coronavirus dans la société espagnole. Le message de De la forêt Cela a aidé les réseaux à affluer de messages contre le pilote et son image par et pour l’Espagne.

La situation dérange énormément les Asturiens. Il se sent très espagnol, quelque chose qui a toujours été amplement démontré et manifesté. En fait, il a toujours porté le drapeau de l’Espagne partout où il a concouru dans le monde entier, depuis sa longue et longue carrière dans le Formule 1 avec de nombreux titres, comme ses flirts dans cette dernière étape avec le courses d’endurance et comme son dernier voyage Dakar. Fernando Alonso ne comprend pas pourquoi maintenant De la forêt il le bat pour ne pas partager la même idéologie, alors qu’il a toujours laissé l’image de Espagne.

“Certains protestent contre la façon dont les choses sont faites et sont répertoriées à l’étranger”, a-t-il souligné sans le nommer. De la forêt, chose à laquelle le pilote a répondu rapidement et avec force dans les réseaux à travers une réponse à un utilisateur: «A propos du devis, bien le découvrir … ainsi que celui Je donne du travail à 36 personnes en Espagne “, a répondu Fernando Alonso. C’est un autre des points qui agacent les Asturiens, qui se demandent où il paie ses impôts lorsqu’il vit plus de 150 jours en dehors du territoire espagnol.