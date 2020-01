Toute la vérité sur la signature frustrée de Cavani par l’Atlético

La de Edison Cavani et le Athlète de Madrid Cela semblait une de ces histoires avec une fin heureuse. Tout indiquait le succès des négociations qui, si elles n’étaient pas simples, avaient déjà l’un des points les plus importants accomplis, toutes les parties semblaient disposées à aller bien. Bien que personne n’ait pris en compte l’une des pièces du puzzle qui, dans ces cas, accuse d’être décisive. Nasser Al-Khelaifi, président de PSG, Il n’a donné aucun signe.

Comme nous l’avons dit, tout indiquait le prix. Il Athlète de Madrid le premier. Le coffre à matelas avait besoin d’un attaquant important qui a marqué les buts qui ne sont pas pleinement capables de Diego Costa, Joao Felix et, dans une moindre mesure, Alvaro Morata. Dans le Metropolitan, ils visaient haut avec un attaquant de ceux qui entrent entre les fans de rojiblanca et qui correspondent à ces couleurs. Dans le style de succès comme Forlán ou Falcao, Edison Cavani Il a rempli tout ce dont ils avaient besoin dans la capitale.

La charrúa a fait plus de 200 buts avec l’élastique de Paris Saint Germain depuis son arrivée en France en 2013. Il venait déjà d’années spectaculaires dans le Naples Sa taille d’avant était idéale pour lui Athlète de Madrid et le joueur voulait porter les couleurs rojiblancos sur d’autres grands clubs comme Manchester United ou Chelsea. En fait, le directeur sportif parisien lui-même, Leonardo, Il a reconnu le désir du joueur.

«Nous n’avons jamais demandé de somme d’argent. Tout le monde en parle mais nous n’avons jamais établi de valeur car le plus important est le désir de chacun. Nous devons être clairs. Le joueur veut partir«Exprimé Leonardo il y a quelques jours sur les négociations avec l’Atlético de Madrid, bien que le PSG oui fixer un prix pour Cavani comme ils le révèlent dans L’Equipe, certains 20 millions d’euros plus certains objectifs, un chiffre qui n’a pas atteint l’équipe madrilène qui n’a fait que deux offres de 10 et 15 millions pour un attaquant qui depuis janvier est libre de négocier sa destination pour la saison prochaine, puisqu’en juin le contrat prend fin. En outre, ils souhaitaient inclure une option préférentielle Joao Felix.

Le silence d’Al-Khelaifi

De la plus grande presse sportive de France, ils révèlent également tout ce qu’ils ont essayé Edison Cavani pour matérialiser sa signature par le Athlète de Madrid, ainsi que les dernières sensations qu’il avait ressenties Andrea Berta, Directeur sportif des rojiblancos. Apparemment, l’attaquant Charrúa était même disposé à réduire son salaire, à recevoir moins d’émoluments, à s’entendre avec le club espagnol et à faciliter les négociations avec le club. PSG Bien que les dernières informations indiquent également qu’une fois l’opération déverrouillée J’étais prêt à demander un bonus de signature que les rojiblancos ne pouvaient atteindre.

Au milieu des négociations, avec le bloc PSG avant les offres fermes d’Atleti, Cavani il a envoyé le président parisien, Nasser Al-Khelaifi, pour faciliter votre signature par le Athlète de Madrid après près de sept ans dans le Parc des Princes. À la surprise et au mécontentement de la charrúa, le Qatar n’a renvoyé aucun des messages qu’il a écrits. Il ne lui a pas donné la possibilité de signer pour le Cholo Simeone.