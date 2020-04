Toutes les classes de repêchage de la NFL 2020, classées (de Miami à Pittsburgh)

Le repêchage de la NFL 2020 est venu et a disparu, mais cela ne signifie pas que nous devons cesser de l’obséder. Certainement pas. Après avoir examiné chaque choix effectué au cours du week-end, j’ai classé la classe de draft de chaque équipe en fonction de la quantité de talent ajoutée.

J’ai noté chaque choix des trois premiers tours (que vous pouvez trouver ici) mais les critères sont un peu différents pour ces classements. Au lieu de prendre en compte la position de draft, les joueurs disponibles et d’autres facteurs qui entrent dans vos notes de draft typiques, je me suis concentré uniquement sur le talent ajouté par une équipe. La qualité et la quantité sont importantes pour ces classements, donc une équipe avec seulement quelques choix sera naturellement plus faible sur la liste. L’inverse est vrai pour une équipe avec un tas de choix.

Ce message est plus long, nous l’avons donc divisé en pages. Si vous souhaitez passer à une certaine équipe, vous pouvez suivre les liens ci-dessous:

Page 1: Dauphins, Cowboys, Boucaniers, Bengals

Page 2: Panthers, Jets, Broncos, Ravens

Page 3: Peaux rouges, Lions, Vikings Browns

Page 4: Raiders, Eagles, Jaguars, Patriots

Page 5: Saints, Géants, Colts, Chefs

Page 6: 49ers, Cardinals, Rams, Chargers

Page 7: Ours, Bills, Seahawks, Titans

Page 8: Packers, Falcons, Texans, Steelers

Passons au classement…

1. Miami Dolphins

QB Tua Tagovailoa, Alabama (5e)

T Austin Jackson, USC (18e)

CB Noah Igbinoghene, Auburn (30e)

OG Robert Hunt, Louisiane (39e)

DT Raekwon Davis, Alabama (56e)

S Brandon Jones, Texas (70e)

DT Solomon Kindley, Géorgie (111e)

DT Jason Strowbridge, UNC (154e)

EDGE Curtis Weaver, Boise State (164e)

LS Blake Ferguson, LSU (185e)

QB / WR Malcom Perry, Marine (246e)

Les Dolphins avaient beaucoup de choix avec lesquels travailler et ont apporté beaucoup de talent à des postes importants. Tagovailoa est évidemment la pièce maîtresse et devrait, à tout le moins, devenir un démarreur fiable s’il est sain. La ligne offensive s’est améliorée avec le choix Hunt et pourrait encore s’améliorer si le personnel d’entraîneurs faisait en sorte que Jackson atteigne son potentiel. J’aime vraiment les ajouts au secondaire. Igbinoghene sera une pièce d’affrontement que Brian Flores peut utiliser contre les menaces verticales et Jones est une sécurité avec des compétences de couverture légitimes dans la fente. La ligne défensive est également beaucoup plus profonde après le week-end. Miami a bien utilisé son projet de capital.

2. Dallas Cowboys

WR CeeDee Lamb, Oklahoma (17e)

CB Trevon Diggs, Alabama (51e)

DT Neville Gallimore, Oklahoma (82e)

CB Reggie Robinson, Tulsa (123e)

C Tyler Biadasz, Wisconsin (146e)

EDGE Bradlee Anae, Utah (179e)

QB Ben DiNucci, James Madison (231e)

Les bonnes perspectives ne cessaient de tomber dans le giron des Cowboys, et à leur crédit, ils ne cessaient de les rédiger. On ne peut pas en dire autant des autres équipes. Lamb était la pièce manquante pour un corps d’accueil qui est parmi les meilleurs (et les plus équilibrés) de la NFL. Diggs a été surestimé en tant que prospect mais il sera un démarreur utile dans ce système. Gallimore est un rusher intérieur ascendant et répond à un besoin. Tyler Biadasz n’est peut-être pas Travis Fredrick, mais il fera une impression adéquate de lui. Pas mal pour un choix du jour 3. Les Cowboys étaient déjà l’équipe la plus talentueuse de la NFC East. Cet écart est un peu plus large maintenant.

3. Tampa Bay Buccaneers

T Tristan Wirfs, Iowa (13e)

S Antoine Winfield Jr., Minnesota (45e)

RB Ke’Shawn Vaughn, Vanderbilt (76e)

WR Tyler Johnson, Minnesota (161e)

DT Khalil Davis, Nebraska (194e)

LB Chappelle Russell, Temple (241e)

RB Raymond Calais, Louisiane (245e)

Voici quelque chose que vous pouvez rarement dire à propos d’une équipe qui a été considérée comme candidate aux éliminatoires AVANT le repêchage: ces quatre premiers choix vont entrer dans la formation de départ. Wirfs a été mon meilleur tacle offensif, et il n’aura pas à passer du côté gauche avec les Bucs ayant besoin d’un tacle droit. Winfield comblera un trou de longue date en toute sécurité et ajoutera un fabricant de jeux à un secondaire qui en manquait. Johnson est le receveur de machines à sous qui manquait aux Bucs et Vaughn est un frappeur de home run au running back. Et c’est ce que j’appelle maintenant: Calais marquera au moins un long touché en 2020. C’était une classe idéale pour Tampa Bay.

4. Bengals de Cincinnati

QB Joe Burrow, LSU (1er)

WR Tee Higgins, Clemson (33e)

LB Logan Wilson, Wyoming (65e)

LB Akeem Davis-Gaither, État des Appalaches (107e)

EDGE Khalid Kareem, Notre Dame (147e)

OT Hakeem Adenji, Kansas (180e)

LB Markus Bailey, Purdue (215e)

La rédaction en haut de chaque manche facilite les choses. Les Bengals ont ajouté un quart de franchise à Burrow et ont fait demi-tour et lui ont permis de devenir une future cible n ° 1 à Higgins. Ils ont ensuite répondu à un besoin de longue date en recrutant deux secondeurs à distance. Il n’y a pas grand-chose à être excité dans les tours ultérieurs – Kareem pourrait être un morceau de profondeur – mais cela importe moins lorsque vous clouez les deux premiers jours du projet. L’alignement des Bengals semble beaucoup plus prometteur après le week-end. La barre n’était pas très haute, mais quand même.

1 2 3 4 5 6 7… 8.