Toutes les compétitions sportives en Espagne ce week-end seront à huis clos

(AVANCE) Le gouvernement décidera officiellement mardi que toutes les compétitions sportives le week-end prochain en Espagne se tiendront à huis clos pour empêcher la propagation du coronavirus, selon la Fédération espagnole de rugby.

Cette fédération s’assure que le ministère de la Culture et des Sports a transmis, par l’intermédiaire du Conseil supérieur du sport (CSD), à toutes les fédérations sportives espagnoles le message que, compte tenu de l’évolution de la situation engendrée par la transmission du COVID-19, le gouvernement adoptera mardi une batterie de mesures préventives, parmi lesquelles la célébration de toutes les compétitions et événements sportifs, professionnels et non professionnels, aux niveaux étatique et international se trouvent à huis clos.

Ces directives, adoptées par la crise médicale résultant de l’épidémie de coronavirus, seront en vigueur jusqu’au début du mois prochain. La date envisagée pour l’achèvement de ces mesures ce serait le 5 avril prochain.

Ce matin, la Ligue avait déjà informé les clubs de première et deuxième division que les deux prochains jours du championnat seront à huis clos lutter contre le coronavirus conformément à la décision adoptée par le gouvernement.