Toutes les controverses de Nahuel Guzmán avec Tigres dans le football mexicain

De son arrivée au football mexicain à l’Ouverture 2014, jusqu’à aujourd’hui à l’actuel Clausura 2020, le gardien des UANL Tigers, Nahuel Guzman Il a été impliqué dans plusieurs situations controversées sur et en dehors du terrain. Dimanche dernier, le jour 6, lors de la visite des félins au stade Corona, l’Argentin a été sauvé de son expulsion dans une pièce dans laquelle il était sur le point de s’éclaircir et la jeunesse Eduardo Aguirre Il a reçu un coup de pied qui n’a même pas été consulté dans le VAR.

Ce sont toutes les situations embarrassantes dans lesquelles le gardien de but universitaire a été impliqué:

1. Taquiner Edwin Cardona

Dans la Liguilla des quarts de finale de la Clausura 2017, le duel de la classique royale s’est joué. Les albiazules ont reçu les félins et sont tombés 2-0, ceux du Volcan accèderaient par le score global 6-1, mais en dépit d’être très impliqués dans le match, l’Argentin a eu le temps de tout, même pour provoquer l’attaquant colombien, Edwin Cardona.

2. Détachez l’herbe du stade BBVA

Dans une attitude agaçante, le Patón a mis en évidence le mauvais état de la cour Steel Giant, le 17e jour de l’ouverture 2017, a détaché une zone du terrain et l’a jetée sur le côté du but.

3. Agacement avec Nicolás Castillo

Au jour 5 de la clôture 2018, Guzman agacé agressivement Nicolás Castillo. Dans un jeu qui était déjà terminé, il a failli frapper le poteau. Le gardien de but a dit qu’il essayait de s’excuser pour un jeu précédent avec le Chilien, mais l’attaquant l’a mal pris et Nahuel Il s’est suicidé.

4. Discussion avec Pedro Caixinha

Au terme de l’engagement de la troisième journée de l’Ouverture 2018, l’Argentin a qualifié le stratège portugais de “muet” et “irrespectueux”. Pedro Caixinha dans la zone de conférence, après la victoire de Machine 1-0 sur les félins.

5. Rencontrez les fans de Santos Laguna

À la fin du match de demi-finale de la Ligue des champions de la Concacaf du TSM, le gardien a fait face aux fans de la lagune en quittant le terrain, et ils l’ont attaqué en jetant des ordures et de la bière.

6. Coude à Edgar Méndez

Le temps supplémentaire de la finale de la Coupe des Ligues entre Tigres et Cruz Azul courait, les chats ont perdu 1-2, quand de nulle part dans un acte de lâcheté et d’imprudence le gardien de but a lâché un coude pour vous impressionner de laisser l’attaquant au sol Espagnol, Edgar Mendez.

7. Coup de pied Eduardo Aguirre

L’action la plus controversée de Nahuel Guzman c’est arrivé avant le jeune homme Eduardo Aguirre dans la défaite des félins 2-1 dans le TSM. L’Argentin a botté l’attaquant mexicain et n’a reçu aucune carte.