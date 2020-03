Toutes les façons dont COVID-19 affecte l’industrie du divertissement

La semaine dernière, lorsque les producteurs de la franchise James Bond ont annoncé qu’ils repoussaient la date de sortie de la dernière entrée de la série d’avril à novembre en réponse à la pandémie de coronavirus, cela semblait être un choix judicieux au milieu d’une crise sanitaire mondiale imminente. . Il semblait également très improbable que la franchise Bond soit la seule chose à Hollywood à faire face à de graves ramifications de la pandémie.

Une semaine plus tard, COVID-19 a été déclaré pandémie par l’Organisation mondiale de la santé avec plus de 118000 cas dans le monde, et avec les États-Unis signalant plus de 1000 cas et au moins 37 décès, l’administration Trump a suspendu la plupart des voyages en provenance d’Europe. Pendant ce temps, la crise commence à toucher encore plus de parties de la vie quotidienne: la NBA a suspendu sa saison, et une grande partie de l’industrie du divertissement fait face aux retombées de la propagation rapide du virus sur tout le continent. Sur ce dernier, voici quelques-unes des plus grandes façons dont COVID-19 affecte déjà les gens, les productions et les entreprises d’Hollywood.

Tom Hanks et Rita Wilson confirment les diagnostics

Mercredi soir, Hanks a annoncé que lui et son épouse, Wilson, avaient tous deux été testés positifs pour COVID-19. Le couple est en Australie, où Hanks se préparait à démarrer la production du biopic Elvis Presley de Baz Luhrmann. L’acteur a été interprété comme le régisseur d’Elvis, Tom Parker. «Nous, Hanks, seront testés, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront», ont publié Hanks et Wilson sur leurs réseaux sociaux. “Pas grand-chose de plus qu’une approche au jour le jour, non?”

Le fait que l’acteur bien-aimé surnommé familièrement “Papa de l’Amérique” ait contracté le virus — le même soir qu’il a été annoncé que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert avait été testé positif pour COVID-19 — frappe la réalité qui donne à penser que des millions de personnes sont probablement être infecté car COVID-19 continue de se propager à travers le monde.

Tout cela est très sombre et effrayant, donc si vous voulez quelque chose pour égayer l’humeur, puis-je vous offrir la vue surréaliste d’un Chet Hanks torse nu soulignant que ses parents sont OK et “ne trébuchent pas” même si ce truc de coronavirus est “fou” ?

Je n’ai pas honte d’admettre que j’ai regardé cette vidéo plus de 15 fois. Appelez cela des soins personnels.

A Quiet Place II retarde la sortie

Jeudi, Paramount Pictures a annoncé qu’un A Quiet Place II, qui devait être publié le 18 mars, serait retardé en raison des inquiétudes suscitées par la pandémie de COVID-19. Une nouvelle date de sortie n’a pas encore été fixée.

“L’une des choses dont je suis le plus fier est que les gens ont dit que notre film est un film que vous devez voir tous ensemble”, a déclaré le scénariste et réalisateur John Krasinski dans un communiqué. «Eh bien, en raison des circonstances en constante évolution de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, ce n’est clairement pas le bon moment pour le faire. Aussi excité que nous le soyons pour vous tous de voir ce film … Je vais attendre de sortir le film jusqu’à ce que nous puissions tous le voir ensemble! ”

Riverdale suspend sa production

La série CW Riverdale a suspendu la production de sa quatrième saison en raison des craintes que quelqu’un travaillant sur l’émission ait récemment été en contact avec quelqu’un qui avait été testé positif pour COVID-19. Ce membre de la série est en cours d’évaluation.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les agences de santé de Vancouver pour identifier et contacter toutes les personnes qui peuvent avoir été en contact direct avec notre membre de l’équipe”, a déclaré Warner Bros. TV dans un communiqué. «La santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipages sont toujours notre priorité absolue. Nous avons et continuerons de prendre des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions à travers le monde. »

Survivor reporte la saison 41

Alors que Survivor est au milieu d’une de ses saisons les plus excitantes depuis des années – je ne regarde même pas la série et je peux sentir l’enthousiasme de mon collègue Riley McAtee Winners at War me traverser – la prochaine saison de la série sera reportée. La 41e saison allait commencer le tournage à la fin du mois.

“Bien que Fidji n’ait signalé aucun cas et soit magnifiquement éloigné, notre équipage compte plus de 400 personnes et vole depuis plus de 20 pays différents, créant un besoin de plus de temps pour analyser et créer pleinement notre nouveau plan de sécurité de la production”, a déclaré le producteur exécutif et hôte Jeff Probst, par Entertainment Weekly. «Cette situation est sans précédent et nous apprenons chaque jour plus d’informations. C’est pour le bien-être de vous tous que nous avons franchi cette étape. »

La première série Disney + Marvel, The Falcon and the Winter Soldier, suspend la production

Le Falcon et le Winter Soldier ne semblent pas pouvoir prendre une pause. La série avait initialement prévu de tourner à Porto Rico avant que deux tremblements de terre majeurs ne frappent le pays en janvier, forçant Disney à annuler ces plans. Maintenant, après avoir déplacé la production pendant une semaine à Prague, la production de l’émission a de nouveau été suspendue, selon Deadline. La capitale de la République tchèque a fermé des écoles, annulé des événements comme le Festival du film de Prague et imposé des restrictions de voyage dans l’espoir de contenir la propagation de COVID-19.

Il est désormais peu probable que The Falcon and the Winter Soldier revienne en République tchèque pour le tournage. Il reste à voir si cela retarde la sortie prévue de la série en août, mais il convient de noter que la plupart de la série est tournée à Atlanta.

New York en fin de soirée montre des épisodes d’enregistrement sans public en studio

À partir de lundi, des émissions nocturnes basées à New York sont enregistrées sans public en studio à la suite de la pandémie de COVID-19. C’est-à-dire, pour mettre les choses en perspective, la plupart des émissions de fin de soirée diffusées à la télévision et au câble, y compris The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Show With Stephen Colbert, Late Night With Seth Meyers, Full Frontal With Samantha Bee, La semaine dernière ce soir avec John Oliver, regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen et The Daily Show avec Trevor Noah. (Conan O’Brien, James Corden et Jimmy Kimmel filment leurs émissions respectives à Los Angeles; selon CNBC, The Late Late Show With James Corden et Jimmy Kimmel Live! N’ont pas encore déterminé s’il faut retirer le public de leurs enregistrements.) Samedi Night Live, qui filme également à New York, est actuellement en pause jusqu’au 28 mars.

Ces précautions en studio ont également été prises avec des émissions de nouvelles du matin et des programmes de discussion pendant la journée, comme Good Morning America et Dr. Phil.

Mission: Impossible 7 suspendue à Venise

Tom Cruise se met constamment en danger pour notre divertissement dans la franchise Mission: Impossible — dans le dernier film (Fallout) seul, il s’est cassé la cheville lors d’une cascade, a fait plus de 100 sauts HALO et a appris à piloter un hélicoptère . Mais même Cruise ne peut pas à lui seul faire face à une pandémie, car Paramount Studios a annoncé en février que la septième entrée de la franchise arrêterait sa production à Venise, en Italie.

«Par une abondance de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de notre équipe, et les efforts du gouvernement vénitien local pour arrêter les rassemblements publics en réponse à la menace de coronavirus, nous modifions le plan de production pour nos trois semaines tourner à Venise, la première étape prévue d’une production extensive pour Mission: Impossible 7 “, a déclaré Paramount dans un communiqué. «Nous continuerons de surveiller cette situation et de travailler aux côtés des responsables de la santé et du gouvernement au fur et à mesure de son évolution.»

En dehors de la Chine, qui est effectivement bloquée depuis des mois après que le coronavirus soit originaire de la ville centrale de Wuhan, l’Italie a connu la plus grande incidence du virus, avec plus de 10000 cas cette semaine. La propagation rapide du COVID-19 en Italie a mis à rude épreuve les hôpitaux du pays, les médecins étant confrontés à des décisions morales potentielles avec des patients analogues au triage en temps de guerre.

Les sports et les divertissements sont souvent utilisés pour échapper aux emplois et autres facteurs de stress dans nos vies. Ce sont des temps sans précédent, et les choses peuvent se sentir encore plus périlleuses lorsque les débouchés que nous utilisons pour nous éloigner du monde pendant un petit moment sont également menacés. Nous pouvons – et devrions probablement – être réticents à aller à des événements sportifs, des théâtres, etc., si de telles choses ne sont pas annulées de façon définitive. Mais la distance sociale est importante – pour vous-même et pour les personnes autour de vous qui pourraient être affectées par COVID-19. Faites tout ce qui peut vous aider à passer la journée: lire un livre, regarder un spectacle stupide de Netflix, jouer à des jeux vidéo. L’industrie du divertissement connaît les retombées de la pandémie, mais cela peut toujours nous échapper.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer