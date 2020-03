Toutes les routes d’Alonso mènent à Ferrari

La Formule 1 il reste en attente avec l’incertitude partagée avec d’autres compétitions sportives majeures en raison de la crise des coronavirus. Cependant, dans le grand cirque, rumeurs et spéculations se poursuivent face à un marché des transferts, celui de 2021, où le grand nom se veut être celui de Fernando Alonso. Le pilote asturien veut revenir et dire au revoir au championnat du monde qu’il a conquis deux fois, et Ferrari pourrait être le bon endroit pour continuer à concourir tout au plus dans cette dernière étape.

Ferrari est clair que Charles Leclerq doit être votre pilote de franchise à partir du moment où le championnat reprend. Le Monégasque a tout pour rivaliser avec Verstappen dans les années à venir, mais la présence d’un vétéran et d’un pilote expert à ses côtés semble fondamentale, notamment en termes de développement au sein de l’équipe galopante des courses hippiques. Cet homme pourrait être Vettelmais l’offre à la proposition très faible des Italiens invite à penser que Sébastien pourrait choisir d’autres voies pour poursuivre sa carrière.

Ainsi les choses, Alonso apparaît comme une alternative de poids En rassemblant presque toutes les capacités que Vettel pourrait fournir, y compris la confiance avec les mécaniciens Ferrari, qui le connaissent depuis son étape précédente dans l’équipe et qui ont très bien travaillé avec l’Asturian, exigeant avec son équipe mais aussi reconnaissant au départ point de la voiture est approprié.

Fernando aura 39 ans en juillet, les mêmes que ceux avec lesquels la prochaine campagne commencerait, un âge qui ne soustrait pas Ferrari à l’impulsion logique des médias de une figure comme celle du pilote espagnol, très respectée dans le paddock et avec une unanimité pratique dans l’opinion qu’il aurait pu gagner plus de championnats du monde si la chance l’avait accompagné. Au-delà de Vettel, aucun champion du monde n’est disponible sur le marché et Alonso se démarque toujours dans ce classement privilégié.

La meilleure option aussi pour Leclerq?

La compétitivité de la Coupe du monde est totale en termes de places gratuites et les offres d’Alonso ne semblent pas provenir de sociétés plus grandes que Ferrari. Red Bull a rejeté les Asturiens «pour les anciens», toujours concentrés sur le développement du potentiel, McLaren et Mercedes ne semblent pas offrir un siège qui était son pilote dans le passé. Même avec des alternatives comme Ricciardo, Sainz ou la continuité de Vettel, Fernando et Ferrari semblent être la meilleure option pour l’autre.

Le couple parfait, pourrions-nous affirmer, n’était pas le fait que chez Ferrari le compétitivité que Leclercq pourrait subir avec son partenaire pour la prochaine campagne. Dans l’équipe italienne ils ne veulent pas éclipser leur grand futur talent, ils devraient donc se poser la question de savoir si Alonso est vraiment pour les niveaux supérieurs ou si, près de 40 ans, son expérience pour développer la voiture et ajouter des positions privilégiées avec Leclerq en tant que leader représente une option différentielle à lancer pour ses services.