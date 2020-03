Toutes les sections acceptent des salaires inférieurs sauf le football

Dans le Barcelone Ils attendent que les joueurs de la première équipe prennent la même mesure sacrificielle que les joueurs des autres sections du club catalan n’ont pas hésité à franchir. Les modèles de basketball, handball, hockey, futsal … ont tous accepté la mesure de l’entité d’appliquer un Dossier Emploi-Profession (ERTE) pour faire face à l’impact économique du coronavirus et cela se traduit par une baisse de salaire pour les joueurs, ainsi que pour le reste des travailleurs du club. Ceux qui facturent plus dans l’entité sont ceux qui n’ont pas encore accepté.

Ça existe un sentiment de déception au club catalan avec les joueurs de la première équipe de Barcelone. Alors que les membres des équipes de basket-ball, de handball, de hockey ou de futsal ont déjà fait un pas en avant et ont accepté de facturer moins pendant la durée de l’arrêt causé par la pandémie de coronavirus, l’équipe de football n’a pas encore a conclu un accord.

Les capitaines des différentes sections de Barcelone ont partagé sur les réseaux sociaux leur approbation du baisse des salaires à un moment aussi critique. L’un des premiers à se prononcer a été Avant Tomic, capitaine de l’équipe de basket-ball. “Le coronavirus nous fait partie d’une équipe beaucoup plus grande que le basket-ball du Barça et pour quelqu’un qui a la chance de gagner autant d’argent, ce n’est pas un acte héroïque de renoncer à une partie de son salaire, par rapport à ce que vivent les gens qui gagnent moins », a déclaré le Croate.

ERTE de Bartomeu

Dans cette même ligne, il a été montré Victor Tomás, capitaine de l’équipe de handball du Barça. “Dans des moments aussi compliqués que celui-ci, dans lesquels beaucoup de gens ont vraiment du mal et ont de réelles difficultés à faire face à leur avenir sur le plan économique, je pense, personnellement, que il n’y a rien d’autre à faire que de soutenir le club et d’aider dans tout ce qu’il faut pour surmonter un moment si difficile parmi tous », valorisé 8 de l’équipe catalane.

La directive de Barcelone espère que l’exemple se répandra parmi les joueurs de la première équipe, toujours réticents à accepter la baisse des salaires proposée par l’équipe catalane et qu’un accord soit finalement conclu, qu’ils espéraient être venu plus tôt et de leur propre initiative. footballeurs.